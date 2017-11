ARTIGO COM VÍDEO – No último final de semana, San Jose, na Califórnia, viznha de San Francisco, recebeu o Slicon Valley Sevens, torneio de sevens que serviu para promover a modalidade na região que receberá no ano que vem a Copa do Mundo. O torneio contou com muitas seleções de peso, em preparação para o início em dezembro da Série Mundial, e uma grande surpresa deu as caras.

No sábado, o Chile roubou a cena derrotando ninguém menos que a Nova Zelândia, que foi a campo com um time de desenvolvimento, por 7 x 0. Os Cóndores ainda aplicaram 39 x 00 em Tonga e caíram somente contra os Estados Unidos, por 29 x 14.

Qualificados às quartas de final, os chilenos seguiram fazendo bonito e despacharam o Japão por 24 x 10, caindo somente na semifinal contra a Austrália, 27 x 00, e na decisão de 3º lugar para a Inglaterra, 31 x 12. Uma campanha fabulosa do Chile. Olho neles no Circuito Sul-Americano!

A campeã do Silicon Valley Sevens foi a Austrália, que venceu os anfitriões dos EUA na decisão por 15 x 12.



1ª fase

Grupo A: 1 Samoa, 2 Inglaterra, 3 Canadá, 4 Irlanda;

Grupo B: 1 Austrália, 2 Japão, 3 Fiji, 4 China;

Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 Chile, 3 Nova Zelândia, 4 Tonga;

Quartas de final

Austrália 40 x 07 Nova Zelândia

Estados Unidos 24 x 05 Fiji

Chile 24 x 10 Japão

Samoa 10 x 25 Inglaterra

Semifinais Bronze

Irlanda 38 x 05 China

Canadá 41 x 00 Tonga

Semifinais Prata

Fiji 26 x 15 Nova Zelândia

Samoa 27 x 12 Japão

Semifinais Ouro

Estados Unidos 27 x 00 Inglaterra

Austrália 27 x 00 Chile

Finais

China 34 x 10 Tonga – Decisão de 11º lugar

Irlanda 19 x 12 Canadá – Final Bronze

Nova Zelândia 26 x 05 Japão – Decisão de 7º lugar

Samoa 26 x 14 Fiji – Final Prata

Inglaterra 31 x 12 Chile – Decisão de 3º lugar

Austrália 15 x 12 Estados Unidos – Final Ouro