No último fim de semana, as seleções juvenis do Chile entraram em campo já de olho no ano que vem. Foram dois amistosos em Concepción contra os selecionados regionais argentinos da Patagônia. Primeiro, os chilenos venceram no M19 por 33 x 07 e, na sequência, no M18, a vitória foi chilena por 25 x 08.

O Sul-Americano M20 deverá ocorrer em março de 2018 (a confirmar).

Argélia passa pela Tunísia

- Continua depois da publicidade -

Nesta quarta-feira, o Três Nações do Norte da África chegou ao seu segundo duelo, com a Tunísia, que já havia perdido na estreia para o Marrocos, despedindo-se com derrota frente à Argélia, nação emergente do rugby regional. O placar impressionou, 36 x 13. Os argelinos decidirão o título contra o Marrocos no sábado.

Argélia 36 x 13 Tunisia, em Oujda (Marrocos)