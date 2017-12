No fim de semana que vem o Uruguai receberá a primeira de duas etapas do Circuito Sul-Americano de Sevens, em Punta del Este, e as seleções já estão sendo anunciadas. Os Teros revelaram uma lista de 16 nomes para o torneio, que ainda será reduzida. Trata-se de um time forte do lado uruguaio, que tem jogadores já bastante conhecidos, como Puig, Gibernau, mesclados com atletas ascendentes.

O Chile, por sua vez, usará a base da equipe que venceu a Nova Zelândia no mês passado. Os Cóndores serão liderados por Felipe Brangier, e contarão até com atleta que atua no exterior, Franco Velarde, do Barcelona.

Os torneios de Punta del Este e Viña de Mar valem como classificação da América do Sul para dois grandes torneios de 2018: a Copa do Mundo de Sevens o Hong Kong Sevens (a segunda divisão da Série Mundial), com os dois primeiros entre Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai e Colômbia se classificando para ambos. O melhor entre esses países ainda será convidado a disputar as etapas de Vancouver e Las Vegas da Série Mundial. O Brasil.

O Brasil já teve seu time confirmado (clique aqui).

Uruguai: Gabriel Puig, Santiago Hernández, Santiago Civetta, Diego Ardao, Manuel Ardao, Eugenio Plottier, Guillermo Lijtenstein, Felipe Etcheverry, Gastón Gibernau, Ignacio García, Tomás Etcheverry, Francisco Berchesi, Alejo Piazza, Pedro Rega, Joaquín Alonso, Francisco Marsico;

Chile: Julio Blanc (Old Boys), Felipe Brangier (capt., PWCC), Benjamín De Vidts (Old Boys), Nicolás Garafulic (COBS), Juan Pablo Larenas (Uni Católica), Ignacio Silva (Stade Francais), Marcelo Torrealba (Old Boys), Francisco Urroz (Old Reds), Franco Velarde (Barcelona, ES), Martín Verschae (Viña), Pedro Verschae (Viña), Lucas Westcott (Old Boys);