A Seleção Chilena terá um elenco forte – talvez um dos melhores dos últimos anos – para vir a São Paulo, onde enfrentará o Brasil no estádio do Canindé, pela abertura do Sul-Americano, nesse sábado, 19h00. O jogo valerá pontos preciosos para os dois times no Ranking Mundial, já que uma vitória do Chile elevaria os andinos de 28º para 27º ou 26º do mundo – e poderia derrubar o Brasil até mesmo da 27ª para a 31ª colocação, enquanto uma vitória elevaria os Tupis para o 26º posto do mundo.

Os Cóndores não vencem os Tupis em solo brasileiro desde 2005 e para o desafio desse sábado terão 2 atletas que são profissionais no rugby europeu: o veterano segunda linha Pablo Huete, maior nome do rugby chileno, que atua no Bayonne, da Pro D2 francesa; e o centro Francisco de la Fuente, que joga no Barcelona, da Espanha. Outros dois atletas atuam no rugby amador de Portugal, pela Académica de Coimbra, Lucas Bordigoni e Anton Petrowitsch. O pilar Ramón Ayarza, do Bayonne, está lesionado.

Avançados: Sebastián Otero (Los Troncos), Oliver Thompson (PWCC), Tomás Dussaillant (Old Boys), Salvador Lues (COBS), Lucas Bordigoni (Académica de Coimbra, Portugal), José Tomás Munita (Universudad Católica), Pablo Huete (Bayonne, França), Mario Mayol (Old Boys), Alfonso Escobar (COBS), Anton Petrowitsch (Académica de Coimbra, Portugal), Javier Richard (COBS), Ignacio Silva (Stade Français), Martín Sigren (Old Boys)

Linha: Juan Pablo Perrotta (Universidad Católica), Domingo Saavedra (Old Boys), Lucca Avelli (PWCC), Rodrigo Fernández (COBS), Vicente Ayarza (Old Boys), Francisco de la Fuente (Barcelona, Espanha), José Ignacio Larenas (Universidad Católica), Pedro Verschae (Viña), Ítalo Zunino (COBS), Tomás Ianiszewski (Old Locks), Lucas Westcott (Old Boys)