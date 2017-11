ARTIGO COM VÍDEO – O Brasil teve azar. Após ultrapassar o Chile no Ranking, os Tupis saberão segunda-feira que deverão perder um posto para os andinos.

Isso porque os Cóndores conseguiram uma imensa vitória de 32 x 10 sobre a Alemanha em solo alemão. E o azar brasileiro estar no fato dos alemães terem que colocar em campo sua equipe B, porque o elenco que havia vencido o Brasil entrou em greve! Velarde, Perrotta, Bursic e Videla fizeram os tries da vitória chilena.

Quem também entrou em campo foi o Uruguai, que duelo pela segunda vez com a Namíbia no deserto namibiano e superou o calor para vencer os Welwitchias por 39 x 34, no segundo jogão entre os dois países, após o primeiro jogo ter acabado em 52 x 36 para os Teros. Foram 2 tries do scrum-half Arata, enquanto Echeverría, Ormaechea e Kessler fizeram 1 try cada.

O dia ainda teve a Suíça subindo no Rugby Europe Trophy, o Six Nations C, vencendo a lanterna e quase rebaixada Moldávia por 22 x 20 e o Chipre passando pela Eslováquia duas divisões abaixo.

- Continua depois da publicidade -

10 32

Alemanha 10 x 32 Chile, em Offenbach

Árbitro: Dan Jones (Gales)

34 39

Namíbia 34 x 39 Uruguai, em Windhoek

Árbitro: Rasta Rasivhenge (África do Sul)





Rugby Europe Trophy – 2ª divisão do Campeonato Europeu

20 22

Moldávia 20 x 22 Suíça, em Chisinau

Seleção Jogos Pontos Holanda 2 9 Portugal 1 5 Polônia 2 5 República Tcheca 2 4 Suíça 2 4 Moldávia 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

Rugby Europe Conference 2 – 4ª divisão do Campeonato Europeu

Grupo Sul

Eslováquia 06 x 38 Chipre, em Piestany

Seleção Jogos Pontos Chipre 2 10 Eslovênia 2 8 Áustria 2 4 Sérvia 2 1 Eslováquia 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão será promovido à Conference 1 (3ª divisão);

- O pior último colocado entre os grupos Norte e Sul será rebaixado para a Development Cup (5ª divisão).

Foto: DRV – Alemanha x Chile