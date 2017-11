Nesse sábado chegará ao fim a maratona de amistosos de fim de ano para a maioria das seleções! O Brasil está na Espanha para encarar pela primeira vez os Leões, enquanto os demais sul-americanos também terão compromissos. A Argentina faz clássico com a Irlanda, ao passo que o Chile visita a Alemanha e o Uruguai pega pela segunda vez seguida a Namíbia.

Entre os demais destaques do sábado estão o clássico entre Gales e Nova Zelândia, o reencontro de Itália e África do Sul, o desafio da Austrália na Escócia, França estreando estádio contra o Japão e a Inglaterra seguindo seu bom momento contra Samoa.

Os detalhes do jogo do Brasil estarão no ar nessa sexta no Portal do Rugby, aguarde.

França estreia estádio moderno

Um dos grandes destaques do dia será a inauguração para o rugby da nova Arena 92, o moderno estádio construído pelo Racing no subúrbio parisiense de Nanterre, que receberá França e Japão. Os franceses ocupam o 8º lugar no Ranking e perderam em casa para os Springboks na semana passada, tendo agora a obrigação de vencerem e convencerem contra os japoneses, que chegam de vitória contundente sobre Tonga. Guy Novès fez 8 trocas no XV francês, 6 delas na linha, mantendo apenas Teddy Thomas entre o titulares. A nova dupla de scrum-half e abertura será Baptiste Serin e Trinh-Duc, somando-se a eles Scott Spedding, Gabriel Lacroix, Damian Penaud e Henry Chavancy. As trocas no pack será o debut do asa Sekou Macalou e a volta do segunda linha Romain Taofifenua.

A França tem fresco na memória derrotas que já sofreu e sabe bem do potencial japonês, que venceu os Boks em 2015. O Japão irá completo e querendo se provar, com nomes como Kotaro Matsushima, Kenki Fukuoka, Amanaki Mafi, Michael Leitch e Shota Horie sendo bem conhecidos por todos.

Gales tenta o quase impossível

Gales é uma das poucas seleções do mundo que já derrotou a Nova Zelândia, mas a última vez que derrotou os All Blacks foi em 1953. Desde então, só deu All Blacks e após quase perder para a Geórgia a situação galesa não é das melhores. Mas seu técnico é Warren Gatland, o neozelandês que frustrou neste ano os All Blacks dirigindo os British and Irish Lions, portanto, espere por um jogo quente e imprevisível. Afinal, a Nova Zelândia, desde seu título do Rugby Championship, não vem convencendo.

Os galeses serão capitaneados por Alun Wyn Jones, que liderará um pack inalterado do jogo contra os Lelos. Aaron Shingler, Josh Navidi e Toby Faletau terão a missão de coldir no breakdown com Luke Whitelock, Sam Cane e Liam Squire, que formam uma terceira linha bem modificada dos All Blacks. Na linha galesa, Dan Biggar e Rhys Webb seguem cativos de 10 e 9, enquanto Hallam Amos, Steff Evans e Owen Williams se firmaram no XV. Já do lado kiwi, com Kieran Read suspenso, a capitania será de Sam Whitelock, enquanto na segunda linha Patrick Tuipulotu entrará na vaga do lesionado Luke Romano. A linha, no entanto, estará inalterada, com Aaron Smith e Barrett de 9 e 10, Sonny Bill e Crotty no centro, Ioane e Naholo nas pontas e McKenzie de 15, convencendo o técnico Steve Hansen.

Irlanda e Argentina é clássico

Irlanda e Argentina criaram na era profissional do rugby uma grande rivalidade, tendo repetidas vezes duelando em jogos decisivos em Mundiais. O último confronto, aliás, foi na Copa do Mundo, com triunfo dos Pumas. Mas, o momento é irlandês. A Irlanda vem fazendo uma temporada sólida, apesar de ter levado um susto de Fiji no jogo passado, enquanto a Argentina vive uma crise que parece ter sido atenuada com a última vitória sobre a Itália. Agora, os Pumas etarão diante do desafio que provará se eles encontraram seu caminho ao final da temporada.

Os Pumas não terão Leguizamón para o desafio, substituído por Lezana, enquanto Moyano voltará ao XV titular no posto do jovem Cancelliere. Já a Irlanda mexeu mais em seu time, com o ponta Adam Byrne pronto para debutar, jogando em um jovem linha que terá o centros Bundee Aki e Chris Farrell, ambos que acabaram também de debutar. A inexperiência da maior parte da linha será balanceada pela experiência de Conot Murray, Jonny Sexton e Rob Kearney, com a 9, a 10 e a 15. O pack, por outro lado, é bem sóldo e não tem nada a provar, com destaque para a terceira linha de CJ Stander, Sean O’Brien e Peter O’Mahony.

Nota: a Argentina jamais venceu a Irlanda em Dublin.

E Austrália e Escócia é de arrepiar

A Escócia deu um susto na Nova Zelândia sábado passado e quase conseguiu uma inédita vitória. Agora, os escoceses receberão os Wallabies, em jogo que ganhou projeção desde a última Copa do Mundo, quando a Austrália venceu jogo polêmico nas quartas de final. E em junho de 2017 a Escócia deu o troco vencendo a Austrália em solo australiano. Agora, os Wallabies vão em busca de um acerto de contas – amigável, claro, como prega o rugby.

O jogo marcará a despedida de Stephen Moore com a camisa dos Wallabies, após 128 jogos com a seleção. Ben McCalman é a novidade no XV substituindo o lesionado Ned Hanigan, enquanto o jovem segunda linha Blake Enever foi confirmado de titular. Na linha não haverá mudanças, com Beale, Koroibete, Kuridran, Kerevi e Reece Hodge oferecendo perigo ao Cardo.

Os donos da casa, no entanto, prometem um duelo de arrepiar quando o assunto forem os ataques de mãos, pois sua linha de Hogg, Seymour, Huw Jones, Dunbar, Maitland e Russell é irresistível. Ryan Wilson é o principal retorno no pack como oitavo, enquanto o pilar Simon Berghan será o debutante da vez.

Itália agora é desafio para os Boks

Em Padova, a Itália enfrentará a África do Sul tendo no currículo justamente uma vitória sobre os Boks no ano passado. A África do Sul passou um 2017 de altos e baixos, mas vem de vitória sobre a França, enquanto os Azzurri evoluíram neste segundo semestre, mas chegam de derrota contra os Pumas.

O técnico da Itália, Conor O’Shea, está confiante e apenas fez duas trocas em seu XV, com as entradas do ponta Angelo Esposito e do jovem asa Giovanni Licata. A linha jovem italiana é promissora, liderada por Violi e Canna, que faz boa temporada.

Já os Boks mantiveram sua linha para o duelo, com Handré Pollard confirmado de novo de abertura. As trocas ocorreram no pack, com as entradas do hooker Mbonambi, que estreia com a equipe, e a volta do asa Pieter-Steph du Toit, que fará uma poderosa terceira linha com Duane Vermeulen e François Louw.

Inglaterra, Geórgia e muito mais

Nos demais encontros, a Inglaterra não deverá ter dificuldades contra Samoa, que não vive bom momento e caiu contra a Romênia no sábado passado. Por isso, o técnico Eddie Jones efetuou muitas trocas no time, testando novos atletas como Sam Simmonds e Charlie Ewels, além de promover o retorno de nomes como Ellis Genge e Jamie George. George Ford será co-capitão ao lado de Chris Robshaw.

A Geórgia procurará manter o bom momento recebendo os Estados Unidos em jogo que deverá lotar estádio em Tbilisi, enquanto o Canadá irá com tudo para cima de Fiji na França, em campo neutro, sonhando em recuperar posições que perdeu ao longo do ano no Ranking mundial. Os Canucks estão embalados após vencerem a Espanha, mas Fiji é o favorito após quase bater a Irlanda.

A Romênia também está embalada e receberá Tonga, abatida por derrota larga para o Japão, enquanto o Uruguai terá seu segundo desafio na África encarando a Namíbia no deserto quente e seco de Windhoek. Os Teros foram bem com uma larga vitória empolgante no primeiro duelo.

O outro jogo que chamará a atenção é o confronto do Chile com a Alemanha. Os chilenos precisam vencer se quiserem pular de novo na frente no Brasil no Ranking mundial, enquanto os alemães vivem uma situação inesperada: a seleção está de greve, ameaçando não entrar em campo contra os Cóndores. O que será que ocorrerá?

09h00 – Moldávia x Suíça, em Chisinau – Rugby Europe Trophy

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da Suíça, 29 x 26, em 2016 (Rugby Europe Trophy);

12h00 – Itália x África do Sul, em Padova – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Romain Poite (França)

Histórico: 13 jogos, 12 vitórias da África do Sul e 1 vitória da Itália. Último jogo: Itália 20 x 18 África do Sul, em 2016 (amistoso);

Itália: 15 Jayden Hayward, 14 Angelo Esposito, 13 Tommaso Boni, 12 Tommaso Castello, 11 Mattia Bellini, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Sergio Parisse (c), 7 Abraham Steyn, 6 Giovanni Licata, 5 Dean Budd, 4 Marco Fuser, 3 Simone Ferrari, 2 Luca Bigi, 1 Andrea Lovotti;

Suplentes: 16 Leonardo Ghiraldini, 17 Federico Zani, 18 Tiziano Pasquali, 19 Francesco Minto, 20 Renato Giammarioli, 21 Edoardo Gori, 22 Ian Mckinley, 23 Matteo Minozzi;

África do Sul: 15 Andries Coetzee, 14 Dillyn Leyds, 13 Jesse Kriel, 12 Francois Venter, 11 Courtnall Skosan, 10 Handré Pollard, 9 Ross Cronje, 8 Duane Vermeulen, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Francois Louw, 5 Lood de Jager, 4 Eben Etzebeth (c), 3 Wilco Louw, 2 Bongi Mbonambi, 1 Tendai Mtawarira;

Suplentes: 16 Chiliboy Ralepelle, 17 Steven Kitshoff, 18 Trevor Nyakane, 19 Franco Mostert, 20 Dan du Preez, 21 Rudy Paige, 22 Elton Jantjies, 23 Warrick Gelant;

12h00 – Geórgia x Estados Unidos, em Tbilisi

Árbitro: Pierre Brousset (França)

Histórico: 5 jogos, 3 vitórias dos Estados Unidos e 2 vitórias da Geórgia. Último jogo: Estados Unidos 17 x 21 Geórgia, em 2017 (amistoso);

Geórgia: 15 Merab Kvirikashvili, 14 Soso Matiashvili/Giorgi Koshadze, 13 Merab Sharikadze (c), 12 Giorgi Kveseladze, 11 Mirian Modebadze, 10 Revaz Jintchvelashvili, 9 Vasil Lobzhanidze, 8 Beka Bitsadze, 7 Vito Kolelishvili, 6 Shalva Sutiashvili, 5 Kote Mikautadze, 4 Giorgi Chkhaidze, 3 Levan Chilachava, 2 Jaba Bregvadze, 1 Mikheil Nariashvili;

Suplentes: 16 Shalva Mamukashvili, 17 Zurab Zhvania, 18 Soso Bekoshvili, 19 Giorgi Nemsadze, 20 Lasha Lomidze, 21 Giorgi Tkhilaishvili, 22 Gela Aprasidze, 23 Lasha Malaghuradze;

Estados Unidos: 15 Blaine Scully (c), 14 Mike Te’o, 13 Marcel Brache, 12 Bryce Campbell, 11 Ryan Matyas, 10 AJ MacGinty, 9 Shaun Davies, 8 Samu Manoa, 7 John Quill, 6 Ben Landry, 5 Nick Civetta, 4 Greg Peterson, 3 Dino Waldren, 2 Joe Taufete’e, 1 Olive Kilifi;

Suplentes: 16 Peter Malcolm, 17 Huluholo Moungaloa, 18 Patrick Ryan, 19 Nate Brakeley, 20 Andrew Durutalo, 21 Tony Lamborn, 22 Nate Augspurger, 23 Will Magie;

12h00 – Alemanha x Chile, em Offenbach

Árbitro: Dan Jones (Gales)

Histórico: nunca se enfrentaram;

12h00 – Namíbia x Uruguai, em Windhoek

Árbitro: Rasta Rasivhenge (África do Sul)

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias do Uruguai. Último jogo: Namíbia 36 x 52 Uruguai, em 2017 (amistoso);

12h30 – Escócia x Austrália, em Edmburgo – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Histórico: 31 jogos, 21 vitórias da Austrália e 10 vitórias da Escócia. Último jogo: Austrália 19 x 24 Escócia, em 2017 (amistoso);

Escócia: 15 Stuart Hogg, 14 Tommy Seymour, 13 Huw Jones, 12 Alex Dunbar, 11 Sean Maitland, 10 Finn Russell, 9 Ali Price, 8 Ryan Wilson, 7 Hamish Watson, 6 John Barclay (c), 5 Jonny Gray, 4 Grant Gilchrist, 3 Simon Berghan, 2 Stuart McInally, 1 Darryl Marfo;

Suplentes: 16 Fraser Brown, 17 Jamie Bhatti, 18 Zander Fagerson, 19 Ben Toolis, 20 Cornell du Preez, 21 Henry Pyrgos, 22 Pete Horne, 23 Byron McGuigan;

Austrália: 15 Kurtley Beale, 14 Marika Koroibete, 13 Tevita Kuridrani, 12 Samu Kerevi, 11 Reece Hodge, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 Sean McMahon, 7 Michael Hooper (c), 6 Ben McCalman, 5 Blake Enever, 4 Rob Simmons, 3 Sekope Kepu, 2 Stephen Moore, 1 Scott Sio;

Suplentes: 16 Tatafu Polota-Nau, 17 Tetera Faulkner, 18 Taniela Tupou, 19 Lukhan Tui, 20 Lopeti Timani, 21 Nick Phipps, 22 Karmichael Hunt, 23 Henry Speight;

13h00 – Espanha x Brasil, em Villajoyosa – SporTV 2 AO VIVO

Árbitro: Sean Gallagher (Irlanda)

Histórico: nunca se enfrentaram;

13h00 – Inglaterra x Samoa, em Londres – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda)

Histórico: 7 jogos e 7 vitórias da Inglaterra. Último jogo: Inglaterra 28 x 09 Samoa, em 2014 (amistoso);

Inglaterra: 15 Mike Brown, 14 Jonny May, 13 Henry Slade, 12 Alex Lozowski, 11 Elliot Daly, 10 George Ford (cc), 9 Danny Care, 8 Sam Simmonds, 7 Chris Robshaw (cc), 6 Maro Itoje, 5 Charlie Ewels, 4 Joe Launchbury, 3 Dan Cole, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge;

Suplentes: 16 Dylan Hartley, 17 Joe Marler, 18 Harry Williams, 19 Nick Isiekwe, 20 Courtney Lawes, 21 Ben Youngs, 22 Piers Francis, 23 Semesa Rokoduguni;

Samoa: 15 Ahsee Tuala, 14 Paul Perez, 13 Kieron Fonotia, 12 Alapati Leiua, 11 David Lemi, 10 Tim Nanai-Williams, 9 Dwayne Polataivao, 8 Jack Lam, 7 TJ Ioane, 6 Piula Faasalele, 5 Chris Vui (c), 4 Josh Tyrell, 3 Donald Brighouse, 2 Motu Matu’u, 1 Jordan Lay;

Suplentes: 16 Manu Leiataua, 17 James Lay, 18 Hisa Sasagi, 19 Faatiga Lemalu, 20 Ofisa Treviranus, 21 Melani Matavao, 22 Rey Lee-Lo, 23 JJ Taulagi;

14h00 – Romênia x Tonga, em Bucareste

Árbitro: Tom Foley (Inglaterra)

Histórico: 2 jogos, 1 vitória da Romênia e 1 vitória de Tonga. Último jogo: Romênia 16 x 21 Tonga, em 2015 (amistoso);

15h00 – Fiji x Canadá, em Narbonne (França)

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Histórico: 10 jogos, 7 vitórias de Fiji e 3 vitórias do Canadá. Último jogo: Canadá 18 x 47 Fiji, em 2015 (amistoso);

Fiji: em breve



Canadá: 15 Andrew Coe, 14 Brock Staller, 13 DTH van der Merwe, 12 Ciaran Hearn, 11 Taylor Paris, 10 Patrick Parfrey, 9 Phil Mack (c), 8 Kyle Gilmour, 7 Matt Heaton, 6 Kyle Baillie, 5 Evan Olmstead, 4 Josh Larsen, 3 Jake Ilnicki, 2 Benoit Piffero, 1 Hubert Buydens;

Suplentes: 16 Ray Barkwill, 17 Djustice Sears-Duru, 18 Matt Tierney, 19 Brett Beukeboom, 20 Lucas Rumball, 21 Andrew Ferguson, 22 Ben LeSage, 23 Kainoa Lloyd;

15h15 – Gales x Nova Zelândia, em Cardiff – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Histórico: 33 jogos, 30 vitórias da Nova Zelândia e 3 vitórias de Gales. Último jogo: Nova Zelândia 46 x 06 Gales, em 2016 (amistoso);

Gales: 15 Leigh Halfpenny, 14 Hallam Amos, 13 Scott Williams, 12 Owen Williams, 11 Steff Evans, 10 Dan Biggar, 9 Rhys Webb, 8 Taulupe Faletau, 7 Josh Navidi, 6 Aaron Shingler, 5 Alun Wyn Jones, 4 Jake Ball, 3 Tomas Francis, 2 Ken Owens, 1 Rob Evans;

Suplentes: 16 Kristian Dacey, 17 Wyn Jones, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 Justin Tipuric, 21 Gareth Davies, 22 Rhys Priestland, 23 Jamie Roberts;

Nova Zelândia: 15 Damian McKenzie, 14 Waisake Naholo, 13 Ryan Crotty, 12 Sonny Bill Williams, 11 Rieko Ioane, 10 Beauden Barrett, 9 Aaron Smith, 8 Luke Whitelock, 7 Sam Cane, 6 Liam Squire, 5 Samuel Whitelock (c), 4 Patrick Tuipulotu, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Kane Hames;

Suplentes: 16 Nathan Harris, 17 Wyatt Crockett, 18 Ofa Tu’ungafasi, 19 Scott Barrett, 20 Matt Todd, 21 TJ Perenara, 22 Lima Sopoaga, 23 Anton Lienert-Brown;

15h30 – Irlanda x Argentina, em Dublin – Watch ESPN AO VIVO

Árbitro: Mathieu Raynal (França)

Histórico: 16 jogos, 10 vitórias da Irlanda e 6 vitórias da Argentina. Último jogo: Argentina 43 x 20 Irlanda, em 2015 (Copa do Mundo);

Irlanda: 15 Rob Kearney, 14 Adam Byrne, 13 Chris Farrell, 12 Bundee Aki, 11 Jacob Stockdale, 10 Johnny Sexton, 9 Conor Murray, 8 CJ Stander, 7 Sean O’Brien, 6 Peter O’Mahony, 5 Iain Henderson, 4 James Ryan, 3 Tadhg Furlong, 2 Rory Best (c), 1 Cian Healy;

Suplentes: 16 James Tracy, 17 Dave Kilcoyne, 18 John Ryan, 19 Devin Toner, 20 Rhys Ruddock, 21 Luke McGrath, 22 Ian Keatley, 23 Andrew Conway;

Argentina: 15 Joaquin Tuculet, 14 Ramiro Moyano, 13 Matias Moroni, 12 Santiago Gonzalez Iglesias, 11 Emiliano Boffelli, 10 Nicolas Sanchez, 9 Martin Landajo, 8 Tomas Lezana, 7 Marcos Kremer, 6 Pablo Matera, 5 Tomas Lavanini, 4 Matias Alemanno, 3 Nahuel Tetaz Chaparro, 2 Agustin Creevy (c), 1 Santiago Garcia Botta;

Suplentes: 16 Julian Montoya, 17 Lucas Noguera, 18 Enrique Pieretto, 19 Guido Petti, 20 Juan Manuel Leguizamon, 21 Gonzalo Bertranou, 22 Jeronimo de la Fuente, 23 Sebastian Cancelliere;

17h45 – França x Japão, em Nanterre/Paris – ESPN+ e TV5 Monde AO VIVO

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

Histórico: 3 jogos e 3 vitórias da França. Último jogo: França 47 x 21 Japão, em 2011 (Copa do Mundo);

França: 15 Scott Spedding, 14 Gabriel Lacroix, 13 Damian Penaud, 12 Henry Chavancy, 11 Teddy Thomas, 10 Francois Trinh-Duc, 9 Baptiste Serin, 8 Louis Picamoles, 7 Sekou Macalou, 6 Judicaël Cancoriet, 5 Sébastien Vahaamahina, 4 Romain Taofifenua, 3 Rabah Slimani, 2 Guilhem Guirado (c), 1 Jefferson Poirot;

Suplentes: 16 Camille Chat, 17 Daniel Kotze, 18 Sebastien Taofifenua, 19 Paul Jedrasiak, 20 Fabien Sanconnie, 21 Antoine Dupont, 22 Mathieu Bastareaud, 23 Hugo Bonneval;

Japão: em breve

Ranking mundial

Posição País 1º Nova Zelândia 2º Inglaterra 3º Austrália 4º Irlanda 5º África do Sul 6º Escócia 7º Gales 8º França 9º Argentina 10º Fiji 11º Japão 12º Geórgia 13º Itália 14º Tonga 15º Romênia 16º Samoa 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Rússia 20º Espanha 21º Canadá 22º Namíbia 23º Hong Kong 24º Alemanha 25º Portugal 26º Holanda 27º Brasil 28º Chile 29º Bélgica 30º Quênia 31º Coreia do Sul 32º República Tcheca 33º Suíça 34º Polônia 35º Uganda 36º Lituânia 37º Ucrânia 38º Malta 39º Paraguai 40º Tunísia 41º Moldávia 42º Colômbia 43º Sri Lanka 44º Marrocos 45º Cazaquistão 46º Zimbábue 47º Malásia 48º Madagascar 49º Guiana 50º Senegal

Foto: Gales x All Blacks 2014 – Supplied