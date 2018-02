ARTIGO COM VÍDEOS – Nesta terça-feira teve início na Bélgica o Campeonato Europeu Feminino de Rugby XV, a competição para as melhores seleções europeias que não participam do Six Nations Feminino. O torneio de 2018 tem formato simples: 4 seleções, que jogam semifinais e finais, em sede único.

E nas semifinais deu a lógica. No primeiro embate, a Espanha, favorita, se impôs por 44 x 00 sobre a Alemanha. Na sequência, a Holanda atropelou a Bélgica por 84 x 12. Com isso, na sexta, alemãs e belgas jogarão pelo 3º lugar, enquanto no sábado espanholas e holandesas disputarão a grande final.

Rugby Europe Women’s Championship – em Waterloo, Bélgica

Terça-feira, dia 27 de fevereiro

Semifinais

Holanda 84 x 12 Bélgica

Espanha 44 x 00 Alemanha





Sexta-feira, dia 02 de março

Decisão de 3º lugar

Alemanha x Bélgica

Sábado, dia 03 de março

Final

Espanha x Holanda