Após vencer a primeira etapa da Série Mundial de Sevens masculina, a África do Sul será o país sede da segunda etapa, com a Cidade do Cabo (Cape Town) recebendo os melhores do mundo no próximo final de semana. Os grupos foram divididos já, confira:

Grupo A: África do Sul, Quênia, França e Rússia;

Grupo B: Nova Zelândia, Austrália, Espanha e Estados Unidos;

- Continua depois da publicidade -

Grupo C: Inglaterra, Escócia, Argentina e Uganda;

Grupo D: Fiji, Samoa, Canadá e Gales;

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 66 22 Nova Zelândia 57 19 Inglaterra 51 17 Fiji 45 15 Austrália 39 13 Samoa 36 12 Escócia 30 10 Quênia 30 10 França 24 8 Espanha 21 7 Argentina 15 5 Canadá 15 5 Gales 9 3 Estados Unidos 3 1 Rússia 3 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.