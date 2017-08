ARTIGO COM VÍDEOS – Inglaterra contra França, Nova Zelândia versus Estados Unidos. Essas serão as semifinais da Copa do Mundo Feminina de Rugby XV, a serem jogadas na próxima terça-feira, dia 22, em Belfast, na Irlanda do Norte.

Depois da Nova Zelândia derrotar e eliminar o atual vice campeão mundial Canadá na abertura da terceira rodada, Inglaterra, Estados Unidos e França confirmaram suas classificações às semifinais. Inglesas e estadunidenses duelaram no fechamento do Grupo B e as inglesas conseguiram uma inspiradora vitória por 47 x 26, ao passo que no encerramento do Grupo C foi a vez da França se impor sobre a seleção anfitriã, a Irlanda, por XXXX, eliminando as donas da casa da luta pela taça.

Depois de ter somado bônus ofensivo em todos os seus jogos, os Estados Unidos respiraram ao final da rodada como os melhores segundos colocados, seguindo, assim, na briga pelo título. Com 12 times e 3 grupos com 4 seleções, avançaram às semifinais as campeãs de cada grupo e a melhor 2ª colocada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inglaterra e Estados Unidos se classificam com chuva de tries

As duas primeiras campeãs da Copa do Mundo Feminino entraram em campo em Dublin com muita história nas costas e produziram uma chuva de tries. A Inglaterra, na verdade, em momento algum viu sua vitória ameaçada, chegando a abrir larga margem, provando ser ainda a melhor seleção do mundo. Porém, as Águias reagiram no fim e comemoraram muito seus 4 tries, em uma 47 x 26 de gala.

O primeiro tempo foi todo das Red Roses, que dominaram por completo as ações. Foram nada menos que 4 tries em menos de 30 minutos para as inglesas. Aos 5′, Scarratt mergulhou no in-goal para apanhar chute de McLean, enquanto aos 16′ as inglesas arrancaram um penal try em maul e reduziram os EUA a 14 atletas por amarelo. Com mais espaços, o terceiro try saiu aos 20′ com a asa Marlie Packer, que ainda guardaria seu segundo try aos 26′. Somente aos 32′ Zakary reduziu com o primeiro try americano, mas a abertura McLean fez ainda o quinto try antes do intervalo, colocando 33 x 07 no placar.

O segundo tempo começou com mais pressão inglesa e com o sexto try, de Wilson-Hardy, e o sétimo, da hooker Cockayne, saindo em questão de 5 minutos. Uma demonstração impressionante de força.

Com o duelo já liquidado, os Estados Unidos partiram em busca do bônus ofensivo e foram recompensados. Emba, aos 51,’ Tapper, aos 62′, e Thomas, no último lance, fizeram os tries que fizeram as Águias festejarem e muito mesmo com a derrota.



47 26

Inglaterra 47 x 26 Estados Unidos, no Billings Park, Dublin

Inglaterra

Tries: Packer (2), McLean, Scarratt, Wilson-Hardy, Cockayne e penal try

Conversões: Scarratt (5)

15 Danielle Waterman, 14 Amy Wilson Hardy, 13 Emily Scarratt, 12 Amber Reed, 11 Kay Wilson, 10 Katy Mclean, 9 Natasha Hunt, 1 Vickii Cornborough, 2 Amy Cokayne, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Tamara Taylor, 6 Alex Matthews, 7 Marlie Packer, 8 Sarah Hunter (c);

Suplentes: 16 Vicky Fleetwood, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Poppy Cleall, 20 Harriet Millar-Mills, 21 Leanne Riley, 22 Rachael Burford, 23 Megan Jones;

Estados Unidos

Tries: Thomas, Zakary, Tapper e Emba

Conversões: Kelter (2) e Rozier (1)

15 Cheta Emba, 14 Naya Tapper, 13 Nicole Heavirland, 12 Alev Kelter, 11 Kristen Thomas, 10 Kimber Rozier, 9 Deven Owsiany, 1 Catie Benson, 2 Katy Augustyn, 3 Tiffany Faaee (c), 4 Stacey Bridges, 5 Alycia Washington, 6 Sara Parsons, 7 Kate Zackary, 8 Jordan Gray;

Suplentes: 16 Samantha Pankey, 17 Hope Rogers, 18 Nicole James, 19 Abby Gustaitis, 20 Kristine Sommer, 21 Kayla Canett-Oca, 22 Sylvia Braaten, 23 Jess Wooden;

França confirma sua força e despacha a Irlanda

O Grupo C opôs na decisão do primeiro lugar a seleção sede do torneio, a Irlanda, e a França, em duelo entre terceira e quarta colocadas da última Copa do Mundo. Capengando nos primeiros duelos, a Irlanda decepcionou novamente a torcida e caiu por 21 x 05 indiscutíveis diante de uma França que parece pronta para desafiar Inglaterra e Nova Zelândia em igualdade pelo título.

As Bleues conseguiram a vitória com um primeiro tempo demolidor, de domínio absoluto e de três tries, pelas mãos da terceira linha Ménager, logo aos 7′, e da centro Ladagnous, que correu para 2 tries, ao 14′ e aos 29′, mostrando equilíbrio de um time que possui um pack temível e uma linha definidora.



Atrás 21 x 00, a Irlanda precisou assumir as rédeas da partida na segunda etapa e controlou por completo a posse de bola, mas parou em uma poderosa defesa francesa que negou os espaço a todo momento. Foi somente no lance final, já com o jogo perdido, que as verdes conseguiram passar pelo paredão azul, marcando seu try de honra com Moloney.

21 05

França 21 x 05 Irlanda, no UCD Bowl, Dublin

França

Tries: Ladagnous (2) e Ménager

Conversões: Amedee (2) e Izar (1)

15 Montserrat Amédée, 14 Chloé Pelle, 13 Caroline Ladagnous, 12 Elodie Poublan, 11 Shannon Izar, 10 Caroline Drouin, 9 Yanna Rivoalen, 1 Annaëlle Deshayes, 2 Gaëlle Mignot, (c), 3 Julie Duval, 4 Lénaig Corson, 5 Audrey Forlani, 6 Marjorie Mayans, 7 Romane Ménager, 8 Safi N’Diaye;

Suplentes: 16 Caroline Thomas, 17 Lise Arricastre, 18 Patricia Carricaburu, 19 Céline Ferer, 20 Julie Annery, 21 Jade Le Pesq, 22 Carla Neisen, 23 Camille Grassineau;

Irlanda

Try: Moloney

15 Hannah Tyrrell, 14 Eimear Considine, 13 Jenny Murphy, 12 Sene Naoupu, 11 Alison Miller, 10 Nora Stapleton, 9 Nicole Cronin, 1 Lindsay Peat, 2 Leah Lyons, 3 Ailis Egan, 4 Sophie Spence, 5 Marie Louise Reilly, 6 Ciara Griffin, 7 Claire Molloy (c), 8 Paula Fitzpatrick;

Suplentes: 16 Cliodhna Moloney, 17 Ruth O’Reilly, 18 Ciara O’Connor, 19 Ashleigh Baxter, 20 Heather O’Brien, 21 Larissa Muldoon, 22 Katie Fitzhenry, 23 Louise Galvin;

Seleção Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia 3 15 Canadá 3 9 Gales 3 5 Hong Kong 3 0 Grupo B Inglaterra 3 15 Estados Unidos 3 11 Espanha 3 4 Itália 3 0 Grupo C França 3 14 Irlanda 3 8 Austrália 3 6 Japão 3 0