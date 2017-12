Champions Cup a todo vapor! Nesse fim de semana, a máxima Copa Europeia chegará à quarta rodada de sua fase de grupos, já entrando nos jogos do returno que vão ganhando ares decisivos na luta pela classificação ao mata-mata. Com apenas os campeões de cada grupo e os três melhores vices avançando às quartas de final, cada ponto se tornou de vida ou morte!

A sensação La Rochelle poderá garantir sua vaga nas quartas de final matematicamente caso vença fora de casa os Wasps, em um dos jogaços da jornada, e o vice Ulster caia em casa contra os Harlequins.

No Grupo 2, Clermont e Saracens voltarão a colidir após a brilhante vitória dos franceses em Londres. Os ingleses precisarão jogar em Clermont-Ferrand, onde poucos vencem, com os franceses de olho em se isolarem na liderança.

No Grupo 3, o Leinster também poderá colocar um pé nas quartas caso vença em casa o Exeter Chiefs, enquanto o Montpellier vai com tudo na busca pelo segundo lugar recebendo o Glasgow Warriors quase já eliminado.

Já no Grupo 4, enquanto Racing e Castres duelam em busca da sobrevivência, o líder Munster recebe o lanterna Leicester, em clássico europeu crucial para os dois lados.

Por fim, o Grupo 5 terá o Bath recebendo o líder Toulon em embate eletrizante pela liderança, ao passo que o Scarlets, pensando na segunda posição, irá à Itália para encarar o perigoso Treviso.

Challenge Cup também na reta final

Na segunda copa europeia, a Challenge Cup, o Grupo 4 poderá ter sua definição já nesse sábado, quando o Edinburgh recebe o Krasny Yar e, se vencer, poderá estar matematicamente garantido caso o London Irish vença sem bônus o Stade Français.

Pau, no Grupo 3, e Newcastle Falcons, no Grupo 1, também estão próximos de avançarem, duelando com Agen e Dragons, respectivamente. Já no Grupo 5, o Connacht terá também ótima situação para se isolar na ponta recebendo o Brive.

O grupo mais equilibrado é o 2, que terá Cardiff x Sale e Lyon x Toulouse fazendo embates quentes de olho na liderança, com todos separados por apenas 4 pontos.

Última rodada do Continental Shield

A terceira copa europeia, o Continental Shield, terá nesse sábado o encerramento de sua fase de grupos com a definição de seus 4 classificados ao mata-mata. Os romenos do Timisoara e os georgianos do Batumi lideram seus grupos e duelam na rodada final. Os romenos precisam de apenas 1 ponto para avançarem, enquanto os georgianos podem acabar eliminados em caso de derrota. Os olhos estarão nos clássicos italianos, com Petrarca precisando vencer Viadana e com Calvisano recebendo Rovigo em duelo crucial para os dois lados. A mesma situação se encaixa para os portugueses do CDUL recebendo os alemães do HRK.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 14 de dezembro

17h45 – Ulster x Harlequins

Sábado, dia 15 de dezembro

11h00 – Montpellier x Glasgow Warriors

11h00 – Treviso x Scarlets

13h15 – Leinster x Exeter Chiefs

13h15 – Racing x Castres

15h30 – Bath x Toulon

Domingo, dia 17 de dezembro

11h00 – Wasps x La Rochelle

13h15 – Ospreys x Northampton Saints

13h15 – Clermont x Saracens

15h30 – Leicester Tigers x Munster

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 La Rochelle França La Rochelle 3 15 Ulster Irlanda Belfast 3 8 Wasps Inglaterra Coventry 3 6 Harlequins Inglaterra Londres 3 1 Grupo 2 Clermont França Clermont-Ferrand 3 14 Saracens Inglaterra Londres 3 10 Ospreys Gales Swansea 3 8 Northampton Saints Inglaterra Northampton 3 1 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 3 14 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 3 8 Montpellier França Montpellier 3 8 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 3 1 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 3 11 Castres França Castres 3 7 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 3 6 Racing França Paris 3 6 Grupo 5 Toulon França Toulon 3 12 Bath Inglaterra Bath 3 9 Scarlets Gales Llanelli 3 7 Benetton Treviso Itália Treviso 3 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Quinta-feira, dia 14 de dezembro

17h45 – Pau x Agen

Sexta-feira, dia 15 de dezembro

17h00 – Oyonnax x Worcester Warriors

17h30 – Dragons x Newcastle Falcons

17h30 – Bordeaux x Enisei

17h35 – Edinburgh x Krasny Yar

Sábado, dia 16 de dezembro

13h00 – Gloucester x Zebre

13h00 – London Irish x Stade Français

13h00 – Connacht x Brive

18h00 – Lyon x Toulouse

Domingo, dia 17 de dezembro

13h15 – Cardiff Blues x Sale Sharks

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 3 14 Dragons Gales Newport 3 10 Bordeaux França Bordeaux 3 6 Enisei Rússia Krasnoyarsk 3 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 3 9 Toulouse França Toulouse 3 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 3 7 Lyon França Lyon 3 5 Grupo 3 Pau França Pau 3 14 Gloucester Inglaterra Gloucester 3 11 Agen França Agen 3 5 Zebre Itália Parma 3 3 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 3 15 Stade Français França Paris 3 7 London Irish Inglaterra Reading 3 5 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 3 5 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 3 14 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 3 11 Brive França Brive 3 7 Oyonnax França Oyonnax 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sábado, dia 16 de dezembro

09h00 – Batumi x Timisoara Saracens

12h00 – Calvisano x Rovigo

12h00 – Petrarca Padova x Viadana

13h00 – CDUL x Heidelberger RK

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 3 13 Rovigo Itália Rovigo 3 11 Heidelberger RK Alemanha Heildelberg 3 8 Viadana Itália Viadana 3 6 Grupo 2 Batumi Geórgia Batumi 3 8 Calvisano Itália Calvisano 3 7 Petrarca Itália Padova 3 6 CDUL Portugal Lisboa 3 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- As equipes de um grupo enfrentam apenas equipes do outro grupo;i

- Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata

Foto: Leinster x Chiefs – Inpho/EPCR