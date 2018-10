ARTIGO COM VÍDEOS – Vamos dar uma olhada em nossos vizinhos? No último sábado, o Paraguai viveu a grande final de seu campeonato nacional, ao passo que Uruguai e Chile respiraram semifinais.

Em Assunção, o rugby paraguaio viveu um fim de semana de múltiplas decisões, com as finais adulta da primeira e da segunda divisões, M18, M16 e M14 sendo organizadas juntas, lotando o Estadio Héroes de Curupayti.

O título máximo do país ficou com o maior campeão da terra das Jacarés, a CURDA, que venceu o Luque por 60 x 41, em um jogão diante de 1.200 torcedores. Foi a quarto final consecutiva entre os dois clubes e o terceiro título seguido da CURDA, que somou o 29º título da história de sua história (contra 14 do segundo maior vencedor, o San Jose).







No Chile, COBS e Old Boys farão a grande final. As semifinais na terra dos Cóndores foram disputas em jogos únicos. O COBS derrotou Los Troncos de Concepción por 33 x 07, ao passo que o Old Boys venceu por 29 x 12 o Old Mackayans de Viña del Mar, garantindo uma final entre dois gigantes de Santiago no próximo sábado.



No Uruguai, o sábado foi de semifinais, mas na terra dos Teros as disputas são em ida e volta. Na ida, o Old Christians derrotou fora de casa o Montevideo Cricket por 20 x 06, conseguindo boa margem para o sábado que vem, ao passo que o Carrasco Polo perdeu em casa no domingo para o Trébol de Paysandu, 21 x 18, com o único clube do interior do país próximo da final. A volta será no próximo domingo.