ARTIGO COM VÍDEOS – A Top League japonesa viveu um momento galático nesse fim de semana, com um ídolo All Black e um ídolo Wallaby se enfrentando.

Em jogo contra o grande e temido favorito, Dan Carter mostrou alta performance e já é possui a melhor média de aproveitamento e é o sétimo artilheiro da liga. O Príncipe Chichibu recebeu mais de 17 mil torcedores que em sua maioria aparentavam torcer para o Sungoliath de Kotaro Matsushima e Matt Giteau.

O que seria mais um resultado corriqueiro, onde o Suntory Sungoliath conquistaria mais quatro ou cinco pontos, acabou em um show do time de Kobe. Para se ter uma ideia, o primeiro tempo acabou em 23 a 8. Nessa altura, Yamashita, Richard Buckman e Carter já tinham construído a vantagem que garantiria a vitória. Mas no segundo tempo, com o try de Kentaro Kodama, Dan Carter ainda pode converter e ainda chutar mais dois penais aos postes, chegando assim a 21 pontos no jogo que terminou com o placar de 33 a 20.

O Sungoliath que marcou três tries com Seiya Ozaki, Kotaro Matsushima e Kenta Tsukamoto, perde uma partida após quase um ano de invencibilidade, enquanto o Kobelco Steelers não derrotava os amarelos de Tóquio desde 10 de novembro de 2015. Naquela ocasião os vermelhos venceram por 27 a 24, no mesmo estádio.

No sábado os Verblitz viajaram até Tóquio, onde derrotaram os Dolphins por 14 a 36. O jogo foi o primeiro da rodada dupla no Príncipe Chichibu que reservava ainda um encontro de gigantes. Logo em seguida, os Brave Lupus mediram forças com os Cavaleiros Selvagens.

Akihito Yamada mais uma vez provou porque é um dos mais velozes pontas do mundo, juntamente com Takuya Yamasawa, quando anotou um belíssimo try. O Abertura Yamasawa foi brilhante por vários momentos e guiou os Wild Knights marcando sozinho 21 pontos, os mesmos de Carter na rodada. Berrick Barnes pode ter sua titularidade ameaçada pelo mais novo artilheiro da competição. O placar final de 31 a 24 para os azuis de Gunma.

No primeiro jogo em seus domínios nesta temporada, os Azuis de Shizuoka venceram o Honda Heat por 34 a 16. O clima festivo começou logo do lado de fora quando o ônibus do time local foi cercado por torcedores na entrada do Yamaha Stadium.

Apesar da festa, Goromaru não atuou, mas estava presente. Cabisbaixo passou entre a multidão sem contato com a torcida. Niel Marais e Matt McGahan deixaram a resposta de defesa dos backs lenta, mas isto não chegou a ser determinante no resultado da equipe do Yamaha que mostrou ainda depender do ninja como último homem.

O bom plantel dos Eagles sucumbiu perante os Spears. Van den Heever foi determinante para a primeira vitória do time do capitão Harumichi Tatekawa. O resultado foi tão desastroso para a equipe da Canon, que estes foram ultrapassados pelos Spears e distantes do líder ainda têm um derby contra os Rams na próxima rodada. Os pretos estão embalado após vitória contra o Coca-Cola por 36 a 15.

O Shining Arcs atropelaram os Shuttles por 64 a 26. Foi um jogo em que os ataques prevaleceram sobre as fracas defesas, não ofereciam resistência. Porém, ao menos, o jogo foi “limpo”, sem cartões.

Ryuta Liyama mostrou muito talento no primeiro dos quatro tries da vitória dos Rockets no Level 5 Stadium contra os Blues de Munakata. A equipe azul até tentou pressionar no final anotando três tries, mas o placar terminou em 24 a 15 para os verdes.

Esta rodada teve média de 6488 torcedores por jogo e o Honda Heat, com quatro amarelos contra o Yamaha, se tornou a equipe mais faltosa da liga com seis cartões no total. Nenhum vermelho foi computado nesta edição.

Escrito por: Leandro Vieira

Top League – Campeonato Japonês 2018

Sungoliath 20 x 36 Steelers

Blues 15 x 24 Green Rockets

Red Dolphins 14 x 36 Verblitz

Shuttles 26 x 64 Shining Arcs

Spears 14 x 03 Eagles

Jubilo 34 x 16 Heat

Red Sparks 15 x 36 Black Rams

Brave Lupus 24 x 31 Wild Knights

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Toyota Verblitz Toyota 3 11 Kobelco Steelers Kobe 2 8 Suntory Sungoliath Tóquio 3 8 Toyota Industries Shuttles Nagoya 3 8 NTT Shining Arcs Chiba 3 7 Hino Red Dolphins Tóquio 3 6 NEC Green Rockets Chiba 3 5 Munakata Sanix Blues Munakata 2 0 Grupo B Yamaha Jubilo Shizuoka 3 14 Panasonic Wild Knights Gunma 3 13 Ricoh Black Rams Tóquio 3 10 Kubota Spears Chiba 3 6 Canon Eagles Tóquio 3 6 Toshiba Brave Lupus Tóquio 3 6 Honda Heat Suzuka 3 3 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 3 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 4 primeiros colocados de cada grupo vão às quartas de final;