ARTIGO COM VÍDEOS – O fim de semana foi de encerramento da temporada regular do Guinness PRO14, a antiga Liga Celta (que hoje reúne franquias de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul). Leinster e Glasgow já estavam classificados diretamente às semifinais, enquanto Munster e Scarlets já estavam garantidos na Repescagem para as Semifinais, assegurando agora o mando de jogo na próxima fase. Munster e Scarlets receberão, respectivamente, Edinburgh e Cheetahs, que garantiram suas vagas na rodada final.

Glasgow, Leinster, Munster, Scarlets, Edinburgh e Cardiff Blues são os classificados do PRO14 à próxima Champions Cup europeia, enquanto a 7ª vaga da liga na máxima competição europeia sairá do confronto entre Ulster e Ospreys.

Os Cheetahs não poderão jogar a Champions Cup porque a África do Sul não pode ter equipes no torneio. Já a vaga no mata-mata foi definida vencendo o dérbi sul-africanos contra os Kings na casa do rival, em um duro 29 x 20, com tries de Marais, Schoeman, Cassiem e Venter (após rápida ação de Blommetjies) para os Cheetahs.



O Edinburgh assegurou sua classificação vencendo o clássico escocês contra o já garantido Glasgow, em um jogão que também valia o título da 1872 Cup, a taça anual entre as duas equipes. A vitória do Edinburgh saiu em um jogo eletrizante de 24 x 19, com James Johnstone, Jordan Lay and Duhan van der Merwe marcando todos os tries para os donos da casa no primeiro tempo, diante de um ótimo público de mais de 25 mil torcedores em Murrayfield.

O Cardiff Blues precisava da vitória para tentar chegar ao mata-mata, mas foi derrotado pelos Ospreys em clássico galês no Principality Stadium, que levou nada menos que 62 mil torcedores ao estádio para o evento chamado de Judgement Day. Foram 2 tries para cada lado e Dan Biggar roubou a cena no fim chutando o drop goal da vitória nos instantes finais, 26 x 23.



Em clássico irlandês, o Munster jogava com sua vaga assegurada no mata-mata, mas para o Ulster o duelo valia a chances de vaga no mata-mata e na Champions Cup. Os norte-irlandeses batalharam, mas não conseguiram o resultado, mesmo conseguindo 2 tries com o hooker Rory Best, ficando em um empate por 24 x 24. Copeland, aos 68′, chutou o penal do empate do Munster.



Os Scarlets já não brigavam por mais nada na última rodada, garantidos no mata-mata, mas encerraram bem a temporada regular curando as feridas da derrota na semifinal da Champions Cup para o Leinster. Triunfo dos Scarlets sobre o frágil Dragons, em dérbi galês, por 33 x 08.



Já classificado e colocando em campo seus reservas, o Leinster foi atropelado em dérbi irlandês pelo Connacht por 47 x 10, com os verdes correndo para 7 tries.



Por fim, no dérbi italiano, o Zebre venceu fora de casa Treviso por 22 x 17, com Sisi e Canna marcando os tries alvinegro e Sgarbi fazendo os dois dos alviverdes. Violi assegurou a vitória dos visitantes pelos penais precisos, fechando o torneio para os italianos com uma boa partida que coroou a melhor participação dos times da Itália na história do PRO14 – com um recorde de 18 vitórias italianas, sendo 7 dos Zebre e 11 do Treviso.



Petrarca e Rovigo abrem semifinais do Eccellenza com vitórias – Por Giorgio Vuerich



No primeiro jogo das semifinais do Campeonato Italiana (jogadas em duelos de ida e volta), em Roma, o Petrarca Padova largou na frente vencendo fora de casa o Fiamme Oro.

Os vênetos começaram bem com um try aos 2’, com o centro Bettin (0x5). Os policias conseguiram reagir apenas aos 20’ marcando o try com a ponta Cristiano, e aos 26’ Buscema aumentou a distância com um penal. Três minutos depois, em lateral na zona defensiva, após mal-entendido entre lançador e receptores romanos, o hooker vêneto aproveita e marca o try depois convertido pela virada (10×12). O abertura dos visitantes Minniti brilhou com um penal e um drop goal, anulado pelo TMO (coisa rara) e, aos 38’, o número 8 Trotta do Petrarca cravou novo try para abrir 22 x 10. Os Policiass reduziram na volta, mas o Petrarca que impos o jogo, com dois tries ao 46’ e 48’. No fim, no entanto, o Fiamme Oro fez dois tries e reduziu a distância para o jogo da volta. Derrota em casa dos romanos por 36 x 27, com o Fimme Oro precisando vencer por 9 pontos na volta em Padova. Boa vantagem para Petrarca.

Na outra semifinal, a vitória em casa foi do Rovigo sobre o Calvisano, 12×9. No estádio Battaglini, em um jogo sem ritmo, sem tries e com muitos erros, Mantelli no último minuto decidiu o jogo com penal para os Bersaglieri. O jogo de volta será em Calvisano.

Na Seria A, a segunda divisão italiana, acabou a temporada regular e vamos conhecer as duas equipes que vão jogar o mata-mata: Lyons Piacenza (rebaixado do Eccellenza o ano passado), Verona (perdeu no mata-mata da Serie A no ano passado), Valsugana (segunda equipe de Pádua, que também perdeu no mata-mata da Serie A o ano passado) e CUS Genova (pela primeira vez no mata-mata da Serie A ). Os vencedores serão promovidos ao Eccellenza 2018-19 (que se expandirá de 10 para 12 clubes) e vão fazer a final do titulo da Serie A





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Edinburgh 24 x 19 Glasgow

Treviso 17 x 22 Zebre

Munster 24 x 24 Ulster

Cardiff Blues 23 x 26 Ospreys

Dragons 08 x 33 Scarlets

Connacht 47 x 10 Leinster

Kings 20 x 29 Cheetahs

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 20 75 Munster Irlanda Limerick/Cork 20 67 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 20 58 Cardiff Blues Gales Cardiff 20 53 Ospreys Gales Swansea 20 40 Connacht Irlanda Galway 20 34 Zebre Itália Parma 20 32 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 20 70 Scarlets Gales Llanelli 20 65 Edinburgh Escócia Edimburgo 20 64 Ulster Irlanda Belfast 20 60 Benetton Treviso Itália Treviso 20 54 Dragons Gales Newport 20 20 Kings África do Sul Porto Elizabeth 20 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Repescagem para as Semifinais

Dia 05/05 – Munster x Edinburgh, em Limerick

Dia 05/05 – Scarlets x Cheetahs, em Llanelli

Repescagem para a Champions Cup

Dia 19/05 – Ulster x Ospreys, em Belfast

Semifinais

Dia 18/05 – Glasgow Warriors x Scarlets/Cheetahs, em Glasgow

Dia 19/05 – Leinster x Munster/Edinburgh, em Dublin

Eccellenza – Campeonato Italiano

Semifinais – jogos de ida:

Fiamme Oro 27 x 36 Petrarca Padova

Rovigo 12 x 09 Calvisano

Volta – Dia 5/6 de maio:

Petrarca Padova x Fiamme Oro

Calvisano x Rovigo

Serie A – 2ª divisão italiana

Semifinais

Lyons Piacenza x Verona

Valsugana x CUS Genova