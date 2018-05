Domingo será de rugby do bom em Twickenham, Londres! Se no sábado o estádio viverá a grande final da Aviva Premiership, no domingo o Templo do Rugby receberá o tradicional duelo entre a Inglaterra – desfalcada dos atletas dos finalistas Exeter Chiefs e Saracens – e os Barbarians – o famoso combinado internacional.

Neste ano, os Barbarians serão capitaneados pelo argentino Fernández Lobbe, enquanto o inglês Chris Ashton terá a experiência de enfrentar sua ex seleção. O time dos Barbarians é muito forte, mas não tem conjunto e, como esperado, fará um jogo aberto e descompromissado. Os fijianos Tuisova, Radradra e Matavesi são promessa de espetáculo ao lado de Ashton e serão municiados pelo abertura escocês Finn Russell, que promete ousadia. O neozelandês Victor Vito e o galês Justin Tipuric jogarão ao lado de Lobbe, garantindo força no breakdown para dar posse de bola a Russell. Desafio muito bom para os ingleses.

Eddie Jones escalou o XV da Rosa com Ben Youngs fazendo dupla de 9 e 10 com George Ford, que terá Piers Francis como seu primeiro centro. Daly, May e Brown estarão no fundo, enquanto a briga dos rucks estará na responsabilidade do veterano e capitão Robshaw que jogará ao lado dos jovens Mercer e Curry – ótimo teste para os ascendentes jogadores.

11h00 – Inglaterra x Barbarians, em Londres

Árbitro: Andy Brace (Irlanda)

Inglaterra: 15 Elliot Daly, 14 Jonny May, 13 Henry Trinder, 12 Piers Francis, 11 Mike Brown, 10 George Ford (c), 9 Ben Youngs, 8 Zach Mercer, 7 Tom Curry, 6 Chris Robshaw (c), 5 Joe Launchbury, 4 Elliott Stooke, 3 Kyle Sinckler, 2 Jack Singleton, 1 Joe Marler;

Suplentes: 16 George McGuigan, 17 Ellis Genge, 18 Nick Schonert, 19 Josh Beaumont, 20 Mark Wilson, 21 Dan Robson, 22 Danny Cipriani, 23 Denny Solomona;

Barbarians: 15 Chris Ashton, 14 Josua Tuisova, 13 Semi Radradra, 12 Josh Matavesi, 11 Niyi Adeolokun, 10 Finn Russell, 9 Rhodri Williams, 8 Victor Vito, 7 Justin Tipuric, 6 Juan Martin Fernandez Lobbe (c), 5 Sitaleki Timani, 4 Ultan Dillane, 3 John Afoa, 2 Benjamin Kayser, 1 Denis Buckley;

Suplentes:16 Tatafu Polota-Nau, 17 Loni Uhila, 18 Ramiro Herrera, 19 Joe Tekori, 20 Nili Latu, 21 Greig Laidlaw, 22 Luke McAlister, 23 Malakai Fekitoa;