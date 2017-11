Começa novembro, o mês dos amistosos internacionais! Nada menos que 36 das 40 melhores seleções do mundo no momento e simplesmente todas as 30 melhores do mundo (incluindo o Brasil, 29º no momento) estarão em campo em jogos válidos pelo Ranking Mundial, que poderá ser uma verdadeira montanha russa ao longo deste mês.

Confira já quem enfrenta quem no XV masculino ao longo desse mês de emoções! E veja como está o Ranking agora.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 04 de novembro

01h00 – Canadá x Maori All Blacks, em Vancouver

03h40 – Japão x Austrália, em Yokohama

10h00 – Lituânia x Ucrânia, em Siauliai – Rugby Europe Conference 1

13h00 – Barbarians x Nova Zelândia, em Londres (Inglaterra)

Sexta-feira, dia 10 de novembro

08h00 – Chile x Quênia, em Hong Kong – Cup of Nations

10h00 – Hong Kong x Rússia, em Hong Kong – Cup of Nations

17h30 – Barbarians x Tonga, em Limerick (Irlanda)

17h45 – Barbarians Franceses x Maori All Blacks, em Bordeaux

Sábado, dia 11 de novembro

09h00 – Moldávia x Holanda, em Orhei – Rugby Europe Trophy

12h00 – Alemanha x Brasil, em Leipzig

12h00 – Itália x Fiji, em Catania

12h30 – Escócia x Samoa, em Edimburgo

13h00 – Geórgia x Canadá, em Tbilisi

13h00 – Inglaterra x Argentina, em Londres

15h15 – Gales x Austrália, em Cardiff

15h30 – Irlanda x África do Sul, em Dublin

17h45 – França x Nova Zelândia, em Paris

Quinta-feira, dia 14 de novembro

08h00 – Rússia x Quênia, em Hong Kong – Cup of Nations

10h00 – Hong Kong x Chile, em Hong Kong – Cup of Nations

Sábado, dia 18 de novembro

08h00 – Chile x Rússia, em Hong Kong – Cup of Nations

10h00 – Hong Kong x Quênia, em Hong Kong – Cup of Nations

12h00 – Suíça x Holanda, em Yverdon – Rugby Europe Trophy

12h00 – Bélgica x Brasil, em Bruxelas

12h00 – Itália x Argentina, em Florença

12h30 – Gales x Geórgia, em Cardiff

13h00 – Portugal x República Tcheca, em Lisboa – Rugby Europe Trophy/Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019



13h00 – Namíbia x Uruguai, em Windhoek

13h00 – Inglaterra x Austrália, em Londres

13h00 – Espanha x Canadá, em Madri

14h00 – Alemanha x Estados Unidos, em Wiesbaden

14h00 – Romênia x Samoa, em Bucareste

14h00 – Polônia x Moldávia, em Gdansk – Rugby Europe Trophy

14h15 – Japão x Tonga, em Toulouse (França)

15h15 – Escócia x Nova Zelândia, em Edimburgo

15h30 – Irlanda x Fiji, em Dublin

17h45 – França x África do Sul, em Paris

Sábado, dia 25 de novembro

09h00 – Moldávia x Suíça, em Chisinau – Rugby Europe Trophy

12h00 – Alemanha x Chile, em Offenbach

12h00 – Itália x África do Sul, em Padova

12h30 – Espanha x Brasil, em Villajoyosa

13h00 – Namíbia x Uruguai, em Windhoek

13h00 – Geórgia x Estados Unidos, em Tbilisi

13h00 – Inglaterra x Samoa, em Londres

14h00 – Romênia x Tonga, em Bucareste

15h15 – Gales x Nova Zelândia, em Cardiff

15h30 – Irlanda x Argentina, em Dublin

17h45 – França x Japão, em Nanterre/Paris

a definir – Fiji x Canadá, em Montpellier (França)

Sábado, dia 2 de dezembro

12h30 – Gales x África do Sul, em Cardiff

Ranking

Posição País 1º Nova Zelândia 2º Inglaterra 3º Austrália 4º Irlanda 5º África do Sul 6º Escócia 7º Gales 8º França 9º Fiji 10º Argentina 11º Japão 12º Geórgia 13º Tonga 14º Itália 15º Romênia 16º Samoa 17º Estados Unidos 18º Uruguai 19º Espanha 20º Rússia 21º Namíbia 22º Hong Kong 23º Alemanha 24º Canadá 25º Portugal 26º Bélgica 27º Quênia 28º Chile 29º Brasil 30º República Tcheca 31º Suíça 32º Coreia do Sul 33º Holanda 34º Polônia 35º Uganda 36º Moldávia 37º Lituânia 38º Ucrânia 39º Paraguai 40º Tunísia 41º Colômbia 42º Malta 43º Sri Lanka 44º Marrocos 45º Cazaquistão 46º Zimbábue 47º Malásia 48º Madagascar 49º Guiana 50º Senegal

