ARTIGO COM VÍDEOS – O Six Nations esteve a todo vapor! Mas o Guinness PRO14 não parou. Neste fim de semana, a competição celta-italiana-sul-africana teve sua 14ª rodada, com as equipes jogando sem seus atletas das seleções. O resultado foram resultados ruins para os ponteiros, com Scarlets e Leinster perdendo e com Glasgow empatando. Quem sorriu foram Edinburgh, Connacht e Cardiff Blues, que ainda sonham com um lugar no mata-mata. No PRO14, irão aos playoffs apenas os 3 primeiros de cada conferência.

O Glasgow ainda é líder da Conferência A, mas acabou tropeçando em empate de 15 x 15 com os Dragons, em jogo de 4 tries, 2 para cada time, todos no primeiro tempo.



O Munster, vice líder, ainda está muito longe do Glasgow, mas reduzindo sua distância fazendo 33 x 05 para cima do Zebre, em jogo de 5 tries – 2 do centro Sam Arnold.



Ainda na Conferência A, o Cheetahs, terceiro colocado, visitou o quarto colocado Cardiff Blues e acabou derrotado, dando esperanças de classificação aos galeses. 25 x 20 no marcador, com Nick Williams brilhando e fazendo o try crucial.



Na Conferência B, líder e vice caíram. O Leinster perdeu em sua visita à Escócia para o quarto colocado Edinburgh, que renovou suas esperanças de playoffs. 29 x 24 cruciais que mantiveram os escoceses somente 3 pontos abaixo do terceiro colocado Ulster. Mark Bennett, deixado de fora da seleção, brilhou com o try da vitória aos 78′.



O Ulster, por sua vez, não vacilou, atropelando o Kings, único time que ainda não venceu na temporada. 59 x 10 incontestáveis, com Craig Gilroy correndo para um hat-trick (3 tries). Destaque para a irlandesa Joy Neville, árbitra da partida, fazendo história para a arbitragem feminina.



Já os Scarlets perderam a chance de ultrapassarem o Leinster. Os atuais campeões foram os últimos a entrarem em campo, mas desfigurados caíram na Itália por 22 x 12 contra o Treviso. Monty Ioane foi o nome do jogo para os italianos, com 3 tries.



Por fim, o Connacht ainda manteve esperanças de mata-mata sepultando os Ospreys com um 26 x 15 em casa. Foram 2 tries para cada lado, mas a indisciplina galesa custou caro pelos pés certeiros de Ronaldson.





Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Munster 33 x 05 Zebre

Cardiff Blues 25 x 20 Cheetahs

Ulster 59 x 10 Kings

Edinburgh 29 x 24 Leinster

Dragons 15 x 15 Glasgow Warriors

Connacht 26 x 15 Ospreys

Treviso 22 x 12 Scarlets

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 14 60 Munster Irlanda Limerick/Cork 14 48 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 14 41 Cardiff Blues Gales Cardiff 14 29 Connacht Irlanda Galway 14 28 Ospreys Gales Swansea 14 21 Zebre Itália Parma 14 17 Grupo B Leinster Irlanda Dublin 14 53 Scarlets Gales Llanelli 14 53 Ulster Irlanda Belfast 14 45 Edinburgh Escócia Edimburgo 14 42 Benetton Treviso Itália Treviso 14 34 Dragons Gales Newport 14 16 Kings África do Sul Porto Elizabeth 14 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Foto: Edinburgh x Leinster – Inpho/PRO14