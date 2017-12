ARTIGO COM VÍDEOS – Antes do natal chegar, o Guinness PRO14 promoveu metade de sua rodada de clássicos, com 3 jogos rolando nesse último sábado.

O jogo que mais chamou a atenção foi o grande clássico escocês entre Edinburgh e Glasgow, que se enfrentarão ainda no dia 30 deste mês, em duas partidas que valem a 1872 Cup, a Taça da Escócia. O primeiro embate foi em Murrayfield, Edimburgo, e levou 23.800 torcedores da casa ao delírio, com o Edinburgh conquistando uma vitória de virada de arrepiar para tirar a invencibilidade do líder Glasgow na competição.

Tudo parecia caminhar bem para Glasgow quando Huw Jones correu para o primeiro try logo no primeiro ataque do jogo. E, aos 5′, Bergham recebeu cartão vermelho, deixando o time da casa com 14 homens por todo o jogo. Edinburgh conseguiu segurar o jogo no primeiro tempo em apenas 7 x 3 para os rivais, mas sofreu novo balde de água fria aos 55′ quando Cummins marcou o segundo try do Glasgow. Era o fim? Não foi bem o que ocorreu. O time da capital cresceu brilhantemente no fim, fez seu primeiro try com Fowles aos 60′, no pick and go, e Dean, aos 78′, guardou o incrível try da virada. 18 x 17 épicos!



Na Itália, o sábado foi do clássico nacional do país no PRO14, com Treviso recebendo o Zebre. E o jogo empolgou o torcedor do Vêneto, com os Leões jantando as Zebras por 27 x 14. Esposito, com 2 tries, Faiva e Gori cruzaram o in-goal para darem o triunfo a Treviso.



Ainda teve clássico sábado na Irlanda, com o Connacht recebendo o Ulster e atropelando para um presente adiantado de natal. Nada menos que 44 x 16 para os verdes. 6 tries, incluindo 2 de Dillane, para afundar o time da Irlanda do Norte, que vive um momento horrível.



Outros três jogos acontecerão na terça-feira, dia 26, tradicional Boxing Day no mundo britânico. Serão outros três clássicos, com o Munster recebendo o Leinster na Irlanda e os dois jogaços galeses, Scarlets versus Ospreys, o clássico do Oeste, e Dragons contra Cardiff, o clássico do Leste.

Os times sul-africanos não jogarão entre o natal e o ano novo, com o clássico entre Cheetahs e Kings ocorrendo apenas no dia 13 de janeiro, quando os demais times do PRO14 estarão mobilizados nas disputas da Copa Europeia.

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Treviso 27 x 14 Zebre

Edinburgh 18 x 17 Glasgow

Connacht 44 x 16 Ulster

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 11 49 Munster Irlanda Limerick/Cork 10 36 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 10 29 Connacht Irlanda Galway 11 23 Cardiff Blues Gales Cardiff 10 19 Zebre Itália Parma 11 16 Ospreys Gales Swansea 10 11 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 10 40 Leinster Irlanda Dublin 10 37 Ulster Irlanda Belfast 11 35 Edinburgh Escócia Edimburgo 11 32 Benetton Treviso Itália Treviso 11 20 Dragons Gales Newport 10 13 Kings África do Sul Porto Elizabeth 10 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Taça Ibérica é dos espanhois

Em Portugal, o sábado foi de decisão da Taça Ibérica, o duelo anual entre o campeão português e o campeão espanhol. O mando de jogo é normalmente determinante, mas desta vez o CDUL perdeu em Lisboa. Título para o VRAC, de Valladolid, que foi pela primeira vez campeão vencendo em Portugal.

Taça Ibérica 2017

Taça Ibérica 2017

CDUL 13 x 27 VRAC, em Lisboa – VRAC campeão

Lista de campeões

5 títulos – El Salvador (Espanha)

4 títulos – Benfica (Portugal), Direito (Portugal) e Santboiana (Espanha)

3 títulos – CDUL (Portugal), Cascais (Portugal) e CRC Madrid (Espanha)

2 títulos – VRAC (Espanha), Cisneros (Espanha) e Arquitectura (Espanha)

1 título – Agronomia (Portugal), Académica de Coimbra (Portugal), FC Barcelona (Espanha), CDU Barcelona (Espanha), Atlético San Sebastián (Espanha), Ciencias Sevilla (Espanha);

Fim de semana de clássicos na Itália! – Por Giorgio Vuerich

Na Itália, o sábado foi também de clássicos pelo Campionato d’Eccellenza, o campeonato nacional.

Em Rovigo foi disputado o ”Derby d’Itália” entre Rovigo e Petrarca (os times do Eccellenza com mais títulos do Campeonato italiano), rivais do Vêneto. E os anfitriões conseguiram ganhar graças ao único try do jogo marcado pelo centro Majstorovic no final do primeiro tempo. Placar 16×9 pelos “Bersaglieri”.

No clássico romano, a vitória foi do Fiamme Oro sobre a Lazio, 24×8, mantendo a hegemonia sobre o rival.

Já os campeões do Calvisano confirmaram a liderança, mas sofrendo um pouco contra o lanterna Mogliano. Até o 75’ o jogo estava empatado 12×12. Um cartão amarelo para o ponta Giabardo deixou o Mogliano com um homem a menos e o time azul sucumbiu diante da superioridade dos brescianos, que marcaram tries com Balocchi, Dal Zilio e Paz. Fim de jogo, 12×29.

Em San Donà, a primeira metade do jogo foi de uma dominação total dos “sandonatesi” sobre o Reggio, marcando quatro tries com Schiabel, Pratichetti, Falsaperla e van Zyl, 26×0. Na segunda etapa, os Diablos reagiram graças aos tries de Devodier, Caminati e Manghi, mas não foi o suficiente para um bônus defensivo porque no final van Zyl fixou com um penal o placar em 29×21.

Por fim, o Viadana venceu em casa os toscanos do “I Medicei” 33×20, mantendo na zona de classificação.

Com o termino dos jogos da ida, podemos dizer que Calvisano Rovigo e Petrarca aspiram às três primeiras vagas pelo mata-mata. A quarta vaga será uma luta entre Fiamme Oro, Viadana e San Donà. Vale lembrar que não haverá rebaixamento neste ano, pois o campeonato será expandido para 2018-19 para 12 clubes.

Eccellenza – Campeonato Italiano

Lazio 08 x 24 Fiamme Oro

Viadana 33 x 20 I Medicei

San Donà 29 x 21 Reggio

Mogliano 12 x 29 Calvisano

Rovigo 16 x 09 Petrarca Padova

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 9 39 Rovigo Rovigo 9 36 Petrarca Padova 9 32 Fiamme Oro Roma 9 27 Viadana Viadana 9 26 San Donà San Donà 9 24 I Medicei Florença 9 17 Reggio Reggio Emilia 9 10 Lazio Roma 9 6 Mogliano Mogliano 9 4

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Edinburgh x Glasgow – Craig Watson/Inpho/PRO14