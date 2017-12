ARTIGO COM VÍDEOS – Quatro clubes fecharam a quarta rodada da Challenge Cup, a segunda copa europeia, de forma invicta: Edinburgh (Escócia), Connacht (Irlanda), Pau (França) e Newcastle Falcons (Inglaterra).

Os escoceses do Edinburgh estão a apenas 1 ponto da classificação às quartas de final, sendo o destaque até aqui com 100% de aproveitamento de pontos: 4 vitórias bonificadas em 4 jogos. Vitória de 78 x 00 sobre os russos do Krasny Yar na sexta passada, abrindo 8 pontos de frente sobre o Stade Français. Os parisienses ao menos respiraram na chave a o vencerem na Inglaterra o London Irish por 26 x 20 graças a um try do fullback Tony Ensor já com o tempo esgotado.





O Connacht também está muito próximo de avançar após derrotar por 55 x 10 o Brive, após marcar 38 pontos num segundo tempo avassalador no Grupo 5. O vice da chave é o Worcester, que ajudou os irlandeses tropeçando com derrota de 27 x 00 para o Oyonnax.



Já o Pau venceu duelo francês contra o Agen para seguir na ponta do Grupo 3. 26 x 12 cruciais, que, no entanto, não foram suficientes para alargarem a frente- hoje de 3 pontos – sobre o vice Gloucester, pois os ingleses também fizeram sua parte aplicando 69 x 12 sobre o Zebre.



No Grupo 1, o Newcastle Falcons sofreu mas venceu em Gales, fora de casa, o Dragons por 27 x 25, abrindo 7 pontos de frente sobre os galeses na luta pela ponta. A vitória crucial veio com Hodgson chutando bem decisivo aos 65′. O Bordeaux, no outro jogo, fez sua parte mas sem convencer, vencendo por duros 36 x 27 os russos do Enisei.





Já o Grupo 2 é o único que tem um líder que não está invicto. Os galeses do Cardiff Blues lideram e se recuperaram da última derrota com uma importante vitória em casa sobre o Sale Sharks por 14 x 06, resguardando 4 pontos de frente sobre o Lyon. Os Lobos seguiram na cola ao vencerem o ex gigante Toulouse no clássico francês da rodada, 21 x 11, tomando a segunda posição do maior campeão europeu, agora em situação delicadíssima na Challenge Cup.





EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Pau 26 x 12 Agen

Oyonnax 27 x 00 Worcester Warriors

Dragons 25 x 27 Newcastle Falcons

Bordeaux 36 x 27 Enisei

Edinburgh 78 x 00 Krasny Yar

Gloucester 69 x 12 Zebre

London Irish 20 x 26 Stade Français

Connacht 55 x 10 Brive

Lyon 21 x 11 Toulouse

Cardiff Blues 14 x 06 Sale Sharks

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 4 18 Bordeaux França Bordeaux 4 11 Dragons Gales Newport 4 11 Enisei Rússia Krasnoyarsk 4 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 4 13 Lyon França Lyon 4 9 Toulouse França Toulouse 4 8 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 4 7 Grupo 3 Pau França Pau 4 19 Gloucester Inglaterra Gloucester 4 16 Agen França Agen 4 5 Zebre Itália Parma 4 3 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 4 20 Stade Français França Paris 4 12 London Irish Inglaterra Reading 4 6 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 4 5 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 4 19 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 4 12 Brive França Brive 4 7 Oyonnax França Oyonnax 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Continental Shield conhece seus classificados – Por Giorgio Vuerich

Com o fim da primeira fase foram decididos os times finalistas do Continental Shield, a terceira copa europeia. Os romenos do Timisoara vão enfrantar os georgianos do Batumi e os italianos do Calvisano duelarão com os alemães Heidelberger nas quartas de final em janeiro, com os vencedores se classificando para enfrentarem os times russos – Enisei e Krasny Yar – nas semifinais.

Na quarta rodada, os times italianos se enfrentaram. Em Calvisano, os anfitriões atropelaram os rivais dos últimos quatro anos, os “Bersaglieri” de Rovigo. 34×0 o placar final que garante aos lombardos a semifinal. Mesma coisa em Pádua, onde o Petrarca atropelou por 41×7 um desmotivado Viadana, já fora dos jogos de qualificação. Mas os “padovani” não conseguiram avançar.

Em Portugal, os alemães de Heidelberger passaram facilmente por 38×7 pelos lisboetas do CDUL. Um resultado fundamental para os jogadores teutônicos que, assim, acessaram o mata-mata.

No dérbi da Europa Oriental, os anfitriões do Batumi, da Geórgia, derrotaram o Timisoara Saracens da Romênia por 20×17, em jogo recheado pela rivalidade entre os dois países. Eles se encontrarão de novo na semifinal ida e volta.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Batumi 20 x 17 Timisoara Saracens

Calvisano 34 x 00 Rovigo

Petrarca Padova 41 x 07 Viadana

CDUL 07 x 38 Heidelberger RK

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Timisoara Saracens Romênia Timisoara 4 14 Heidelberger RK Alemanha Heildelberg 4 13 Rovigo Itália Rovigo 4 11 Viadana Itália Viadana 4 6 Grupo 2 Calvisano Itália Calvisano 4 12 Batumi Geórgia Batumi 4 12 Petrarca Itália Padova 4 11 CDUL Portugal Lisboa 4 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- As equipes de um grupo enfrentam apenas equipes do outro grupo;i

- Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata

Quartas de final – em janeiro (ida e volta)

Batumi x Timisoara Saracens

Calvisano x Heidelberger RK

Montauban é o dono da Pro D2

A segunda divisão da França tem um dono: é o Montauban. Os verdes seguiram na liderança da competição após 16 rodadas ao atropelarem o Vannes por 73 x 00, beneficiando-se ainda das derrotas de Mont de Marsan para o Angouême, 16 x 13, e do Grenoble para o Béziers por 38 x 08. Em outro destaque, o Perpignan conseguiu grande vitória fora de casa sobre o Bayonne por 30 x 12, subindo para o terceiro lugar geral.











Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Bayonne 12 x 30 Perpignan

Nevers 16 x 12 Colomiers

Montauban 73 x 00 Vannes

Massy 13 x 09 Carcassonne

Narbonne 17 x 31 Aurillac

Angoulême 16 x 13 Mont de Marsan

Béziers 38 x 08 Grenoble

Dax 19 x 16 Biarritz

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 16 56 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 16 50 Perpignan Perpignan 16 49 Grenoble Grenoble 16 49 Biarritz Biarritz 16 42 Colomiers Colomiers 16 41 Béziers Béziers 16 40 Aurillac Aurillac 16 34 Bayonne Bayonne 16 33 Angoulême Soyaux-Angoulême 16 33 Massy Massy (Paris) 16 32 Nevers Nevers 16 31 Vannes Vannes 16 30 Dax Dax 16 28 Narbonne Narbonne 16 25 Carcassonne Carcassonne 16 19

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Rodada também do Trofeo Eccellenza – por Giorgio Vuerich

San Donà tem já vaga garantida para a final do Trofeo Eccellenza, a Copa da Itália. Em Reggio Emilia, num jogo muito lutado e emocionante, os vênetos conseguiram a vítória nos minutos finais 31×29 (5 tries contra 4) sobre os donos da casa. Na outra chave, no clássico da capital, o Fiamme Oro se impôs por 31×10 sobre a Lazio. Agora aos “policias” falta apenas um ponto para a qualificação garantida.

Trofeu Eccellenza – Copa da Itália

Reggio 29×31 San Donà

Fiamme Oro 31×10 Lazio

Grupo 1: San Donà 14 (3 jogos), Reggio 7 (3), Mogliano 1 (2)

Grupo 2: Fiamme Oro 14 (3 jogos), I Medicei 4 (2), Lazio 3 (3)