ARTIGO COM VÍDEO – Um dos grandes do rugby argentino. O abertura Juan Martín Hernández anunciou hoje sua aposentadoria dos gramados, aos 35 anos, por conta de uma lesão no joelho – uma entre tantas sofridas ao longo da carreira.

“El Mago” marcou época atuando pelos Pumas, com um total de 74 partidas pela seleção (176 pontos marcados) entre 2003 e 2017, que incluíram três edições de Copa do Mundo: 2003, 2007 (quando a Argentina foi 3ª colocada) e 2015 (perdendo 2011 por lesão).

No rugby de clubes, Hernández foi formado pela Deportiva Francesa, de Buenos Aires, atuou no Stade Français, no Racing e no Toulon, no Top 14 francês, pelo Sharks, da África do Sul, e pelos Jaguares, da Argentina, no Super Rugby.