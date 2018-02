ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa do Mundo deve ganhar uma boa mexida nos seus classificados. E a novidade virá da Europa! Neste domingo, Espanha e Romênia duelaram pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019 em Madri, diante de mais de 15 mil torcedores, em jogo decisivo. A vantagem e o favoritismo eram da Romênia, mas os donos da casa fizeram uma partida impecável e venceram por 22 x 10, levando o estádio ao delírio.

Os Leões espanhóis abriram rapidamente 10 x 00 com 2 tries (não convertidos) do pilarzão Auzqui e do ponta Asacarat, aproveitando o cartão amarelo logo no começo para os romenos e a forma estupenda da linha espanhola. Os dois times ainda trocaram penais, mas a Romênia foi capaz de equilibrar as ações e levar perigo antes do intervalo, quando foi a vez da Espanha ser reduzida por amarelo. Porém, mesmo com 14 homens, foram os donos da casa que pontuaram, com novo penal abrindo a segunda etapa. Os romenos caíram de rendimento e a Espanha liquidou o jogo com mais 2 penais. Apenas no fim a Romênia fez seu try de honra.

A Espanha jogou somente uma vez a Copa do Mundo, em 1999, e agora precisa apenas confirmar seu favoritismo diante de Alemanha e Bélgica para carimbar sua vaga direta, enquanto a Romênia, que jamais ficou de fora de um Mundial, deverá ter que encarar a Repescagem Mundial.

No sábado, no outro jogo válido pelas Eliminatórias, a Rússia se reergueu e fez sua parte despachando a Bélgica por 48 x 07. O resultado matematicamente tirou as chances dos belgas irem ao Mundial.



Fechando a rodada do Rugby Europe Championship, a Geórgia atropelou fora de casa a Alemanha por impiedosos 64 x 00, com os alemães novamente privados de seus atletas profissionais, por questões políticas internas da federação local.



48 07

Rússia 48 x 07 Bélgica, em Krasnodar

Árbitro: Iñigo Atorrasagasti (Espanha)

00 64

Alemanha 00 x 64 Geórgia, em Offenbach

Árbitro: Craig Evans (Gales)

22 10

Espanha 22 x 10 Romênia, em Madri

Árbitro: Thomas Charabas (França)

Seleção Jogos Championship 2018 Pontos Championship 2018 Jogos Eliminatórias 2017-2018 Pontos Eliminatórias 2017-2018 Geórgia* 2 10 - - Espanha 2 8 6 21 Romênia 2 5 6 20 Rússia 2 6 6 15 Alemanha 2 0 5 8 Bélgica 2 0 6 2 *Não disputa as Eliminatórias

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -

_______

- Último colocado em 2018 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;

_______

ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2019

- Somatória dos torneios de 2017 e 2018;

- Geórgia já está classificada para a Copa do Mundo de 2019 e seus jogos não valem pelas Eliminatórias;

- Melhor equipe de 2017-2018, excluindo a Geórgia, garante vaga na Copa do Mundo de 2019;

- Segunda melhor equipe garante vaga na Repescagem Europeia;

Foto: Daniel Nechita Photographer/FRR/Espanha x Romênia