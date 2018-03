ARTIGO COM VÍDEOS – A etapa de Las Vegas da Série Mundial de Sevens pegou fogo e produziu uma incrível marca: um quinto campeão diferente em cinco etapas nesta temporada. Mais que isso, coroou o fim de semana perfeito para o rugby dos Estados Unidos que, depois de festejarem o título do Americas Rugby Championship no sábado, comemoraram a conquista em casa da prestigiada etapa da Série Mundial de Sevens. E em uma final pan-americana contra a Argentina – a rivalidade está ganhando corpo!

Depois de um sábado de quartas de final decididas no detalhe, com direito a eliminação prematura da Nova Zelândia, o domingo provou que o sevens mundial está cada vez mais imprevisível. Nas semifinais, o torcedor que foi ao Sam Boyd Stadium delirou com os Estados Unidos derrotando ninguém menos que Fiji em um jogão de 19 x 05, que teve Perry Baker mostrando por que é o melhor jogador do mundo no momento, correndo para 2 dos 3 tries das Águias.

Na sequência, a Argentina não deixou escapar sua chance de fazer história e bateu a África do Sul por 12 x 10, chegando a uma final de etapa pela segunda vez nesta temporada. Soyizwapi foi o nome do lado dos Boks com os 2 tries, mas Barbier roubou a cena cravando o try da vitória argentina já com o tempo esgotado.

Nas decisões menores, emoção não faltou. A França mostrou um ótimo rugby ao bater o Canadá por 26 x 19 e ficar com o Challenge Trophy (taça do 9º lugar), enquanto Nova Zelândia e Austrália fizeram jus ao clássico da Oceania na decisão do 5º lugar, com a partida indo para a prorrogação. Os australianos empataram o jogo na última bola, mas desperdiçaram a conversão. Os All Blacks não perdoaram no tempo extra e Molia rompeu para o try da vitória.

- Continua depois da publicidade -

No terceiro lugar, África do Sul e Fiji fizeram outro jogão, com vitória fijiana por 26 x 22, em um festival de offload e side steps do dois lados.

A grande final foi precedida de hinos cantados em lágrimas e com Perry Baker dando o cartão de visitas com o primeiro try dos EUA logo no começo, voando na ponta. Mas a vitória ganhou corpo mesmo pelas mãos e pernas de Danny Barrett, que marcou um try antes do intervalo e outro logo após a volta, dando os pontos decisivos para as Águias voarem. 21 x 00. E no fim Carlis Isles sacramentou o título, 28 x 00.

A Série Mundial de Sevens retornará no próximo fim de semana, com a etapa de Vancouver, no Canadá. A liderança do circuito segue nas mãos da África do Sul, que vai primando pela regularidade.

Las Vegas Sevens – 5ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina

Sexta-feira, dia 02 de março / Sábado, dia 03 de março

Escócia 19 x 21 Argentina

Nova Zelândia 28 x 07 Uruguai

Quênia 14 x 19 França

Fiji 38 x 00 Rússia

Samoa 12 x 26 Estados Unidos

Austrália 24 x 00 Espanha

Inglaterra 40 x 12 Canadá

África do Sul 26 x 21 Gales

Escócia 40 x 14 Uruguai

Nova Zelândia 19 x 26 Argentina

Quênia 19 x 12 Rússia

Fiji 33 x 05 França

Samoa 29 x 14 Espanha

Austrália 07 x 28 Estados Unidos

Inglaterra 33 x 12 Gales

África do Sul 19 x 12 Canadá



Sábado, dia 03 de março

Argentina 31 x 00 Uruguai

Nova Zelândia 26 x 17 Escócia

França 31 x 07 Rússia

Fiji 14 x 17 Quênia

Estados Unidos 28 x 17 Espanha

Austrália 24 x 07 Samoa

Canadá 21 x 19 Gales

África do Sul 24 x 19 Inglaterra

Grupo A: 1 Fiji, 2 Quênia, 3 França, 4 Rússia

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Canadá, 4 Gales

Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 Austrália, 3 Samoa, 4 Espanha

Grupo D: 1 Argentina, 2 Nova Zelândia, 3 Escócia, 4 Uruguai

Quartas de final – Challenge Trophy (9º lugar)



França 40 x 07 Uruguai

Escócia 24 x 12 Rússia

Samoa 19 x 21 Gales

Canadá 21 x 14 Espanha

Quartas de final

Fiji 14 x 10 Nova Zelândia

Estados Unidos 17 x 12 Inglaterra

Argentina 17 x 12 Quênia

África do Sul 29 x 17 Austrália



Domingo, dia 04 de março

Semifinais pelo 13º lugar

Uruguai 12 x 26 Samoa

Rússia 17 x 19 Espanha

Semifinais pelo Challenge Trophy

França 33 x 07 Gales

Escócia 12 x 15 Canadá

Semifinais pelo 5º lugar

Nova Zelândia 19 x 14 Inglaterra

Quênia 21 x 26 Austrália

Semifinais pelo Ouro

Fiji 07 x 19 Estados Unidos

Argentina 12 x 10 África do Sul

Finais

Samoa 28 x 07 Espanha – Decisão de 13º lugar

França 26 x 19 Canadá – Final Challenge Trophy (9º lugar)

Nova Zelândia 17 x 12 Austrália – Decisão de 5º lugar

Fiji 26 x 22 África do Sul – Decisão de Bronze

Estados Unidos 28 x 00 Argentina – FINAL OURO

Seleção Pontuação total Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 África do Sul 94 22 19 19 19 15 Nova Zelândia 82 19 22 13 15 13 Fiji 79 15 13 12 22 17 Austrália 72 13 8 22 17 12 Argentina 67 5 19 17 7 19 Estados Unidos 58 1 12 15 8 22 Inglaterra 57 17 10 10 10 10 Quênia 45 10 3 10 12 10 Samoa 38 12 5 5 13 3 França 37 8 10 8 3 8 Canadá 35 5 15 3 5 7 Escócia 28 10 1 2 10 5 Gales 22 3 5 7 2 5 Espanha 18 7 7 1 1 2 Rússia 9 1 1 5 1 1

- 15º colocado = rebaixamento;

PS: nossa tabela não mostra a pontuação das equipes convidadas





Pontuação:

1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts;

5º - 13 pts; 6º - 12 pts; 7º e 8º - 10 pts;

9º - 8 pts; 10º - 7 pts; 11º e 12º - 5 pts;

13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º e 16º - 1 pt.