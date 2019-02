A Seleção dos Estados Unidos convocada para o jogo com o Brasil desse sábado (dia 23, às 22h, na ESPN) está bastante forte, com o elenco que perdeu para a Argentina XV ganhando o reforço importante de Blaine Scully, ponta/fullback de 30 anos que atua no Cardif Blues, de Gales (PRO14). O técnico Gary Gold ainda trouxe David Ainu’u (jovem pilar do Toulouse, da França), Ben Landry e Will Hooley (ambos do rugby da 2ª divisão inglesa).

As Águias ainda tiveram boa notícia: Paul Lasike (centro do Harlequins), expulso contra a Argentina, teve sua suspensão de 4 semanas reduzida agora para somente 1, já cumprida (uma vez que o atleta não atuou por seu clube no último fim de semana).

Avançados: David Ainu’u (Toulouse, França), Paul Mullen (Houston SaberCats), Dino Waldren (London Scottish, Inglaterra/2ª divisão), Chance Wenglewski (Lindenwood University), Dylan Fawsitt (United New York), James Hilterbrand (Manly, Austrália/clube amador), Kapeli Pifeleti (San Diego Legion), Joe Taufete’e (Worcester Warriors, Inglaterra), Nate Brakeley (United New York), Nick Civetta (Doncaster Knights, Inglaterra/2ª divisão), Ben Landry (Ealing Trailfinders, Inglaterra/2ª divisão), Greg Peterson (Bordeaux, França), Malon Al-Jiboori (Glendale Raptors), Cam Dolan (New Orleans Gold), Hanco Germishuys (Glendale Raptors), John Quill (United New York), David Tameilau (Glasgow Warriors, Escócia);

- Continua depois da publicidade -

Linha: Nick Boyer (San Diego Legion), Shaun Davies (Glendale Raptors), Ruben de Haas (Cheetahs, África do Sul), Will Hooley (Bedford Blues, Inglaterra/2ª divisão), Tadhg Leader (New England FreeJacks), Dylan Audsley (San Diego Legion), Bryce Campbell (London Irish, Inglaterra/2ª divisão), Paul Lasike (Harlequins, Inglaterra), Marcel Brache (Western Force, Austrália/NRC), Gannon Moore (Utah Warriors), Mike Te’o (San Diego Legion), Will Magie (Glendale Raptors), Blaine Scully (c) (Cardiff Blues, Gales);