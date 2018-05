ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado de decisões na Inglaterra, com as semifinais agitando a Aviva Premiership. Saracens e Exeter Chiefs se impuseram sobre Wasps e Newcastle Falcons e agora se preparam para a grande final no próximo sábado, em Twickenham. Quem leva?

Avalanche de tries premia Saracens sobre Wasps

Em Londres, os Saracens, donos da segunda melhor campanha, receberam os Wasps, donos da terceira campanha, e o jogo entregou o que prometia: muita ofensividade e chuva de tries, em triunfo de 57 x 33 para os Sarries.

O jogo foi fenomenal e começou com os Saracens marcando o primeiro try com 1 minuto de jogo, pelas mãos de Alex Lozowski, em criação de Owen Farrell. O primeiro try teve seu impacto e, aos 11′, Vincent Koch cravou o segundo dos donos da casa, que abriam 14 x 00. Farrell não desperdiçou oportunidades de penais e com 1/3 de jogo transcorrido o placar era de 23 x 00 para os rubronegros. Os Wasps só iniciaram a reação aos 22′, com Willie Le Roux correndo para reduzir a diferença com o primeiro try dos visitantes.

Após o intervalo, os Sarries praticamente liquidavam com as esperanças do oponente marcando o quarto try, com Chris Wyles mergulhando na ponta. Os Wasps deram logo o troco com tries seguidos de Cooper-Woolley e Thomas Young, para não deixarem a esperança ir embora. Aos 60′, os Wasps sugeram que voltavam de vez ao jogo com novo try de Le Roux, mas a resposta veio com o argentino Juan Figallo, em try que era um duro golpe às pretensões do time de Coventry. Aos 70′, Maro Itoje sacramentou a vitória dos Saracens com o quinto try. Chris Wade ainda fez mais um try para os Wasps, mas a palavra final foi dos Sarries, com o sexto try, marcado por Ben Spencer. Jogão de 90 pontos para ninguém por defeito.

57 33

Saracens 57 x 33 Wasps, em Londres





Exeter Chiefs afastam zebra… ou melhor, Falcão

No outro jogo, o time de melhor campanha da temporada regular, o Exeter Chiefs, não teve trabalho para despachar o Newcastle Falcons, que chega à semifinais pela primeira vez desde 1998.

Os Chiefs, acostumados recentemente às decisões, se impuseram do início ao final. Prova disso foram 26 fases seguidas logo no início da disputa. Joe Simmonds chutou os 9 primeiros pontos para os donos da casa, mas os Falcons resistiam bravamente nos primeiros 30 minutos. Foi somente após Olmstead receber amarelo que os Chiefs acharam o espaço na defesa dos Falcons, com o scrum-half australiano Nic White, aos 38′, marcando o primeiro try da partida, achando o espaço após o breakdown. 16 x 00.

A segunda etapa começou igual o segundo tempo, com os Chiefs controlando a bola e levando Newcastle aos erros. Simmonds chutou mais 2 penais até que finalmente os Falcons esboçaram a reação, com Alex Tait, aos 56′, recebendo de Toby Flood. Mas a resposta foi imediata, com try de Woodburn na ponta, em bela finalização após White trabalhar bem a saída de scrum. Com o jogo liquidade, Armand ainda marcou o terceiro try de Exeter. 36 x 05 indiscutíveis.

36 05

Exeter Chiefs 36 x 05 Newcastle Falcons, em Exeter





FINAL

Dia 26/05 – Exeter Chiefs x Saracens, em Londres