Hoje o World Rugby – a federação internacional de rugby – celebrou a marca de 1 ano para o início da Copa do Mundo de Rugby. O torneio de 2019 está sendo entendido como uma marca para a modalidade, com o Japão sendo a primeira nação asiática a sediar o Mundial.

A Copa do Mundo de 2019 terá 1,8 milhão de torcedores nos estádios, com 400 mil turistas sendo aguardados pelas autoridades japonesas – e ingressos já à venda. A competição terá também recorde de receita em patrocinadores, com 6 novas empresas apoiando o Mundial de Rugby.

With one year to go, Rugby World Cup 2019 is on track to be the most impactful Rugby World Cup to date having already attracted 900,000 new rugby participants as part of World Rugby’s ambitious Asia 1 Million legacy project. pic.twitter.com/zltsrWYIGr — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 20 de setembro de 2018

Nada de tatuagens?

Entre os assuntos que ganharam destaque nesta semana relativos à Copa do Mundo foi a recomendação do World Rugby para que os jogadores cubram suas tatuagens durante o Mundial. Recomendação, pois ninguém será obrigado a fazer isso.

O motivo é que tatuagens são símbolos problemáticos na cultura japonesa, muito associados com a Yakuza, a máfia japonesa. Para muitos no Japão, tatuagens têm um sentido de desrespeito, justamente por sua ligação com o crime organizado. Para a entidade, é provável que os atletas optem por serem mais discretos com relação às suas tatuagens, para terem um bom relacionamento com o público local.

One year until #RWC2019 A tournament that will span generations, showcase an incredible country and shine a spotlight on the sport we all love. We can’t wait 🙌 pic.twitter.com/wu642IcEpc — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 20 de setembro de 2018

Grupos e tabela

País Apelido Grupo A Irlanda - Escócia - Japão Brave Blossoms Rússia Medvedi Samoa Manu Samoa Grupo B Nova Zelândia All Blacks África do Sul Springboks Itália Gli Azzurri Namíbia Welwitschias Repescagem* - Grupo C Inglaterra - França Les Bleus Argentina Los Pumas Estados Unidos Eagles Tonga 'Ikale Tahi Grupo D Austrália Wallabies Gales - Geórgia Lelos Fiji Flying Fijians Uruguai Los Teros