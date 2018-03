ARTIGO COM VÍDEOS – A noite de sábado foi quente em Las Vegas, com a quinta etapa da Série Mundial de Sevens chegando às suas quartas de final.

Ainda pela última rodada da primeira fase, o destaque ficou para a vitória do Quênia sobre Fiji, com try de Amonde no último lance, jogando os fijianos para um duelo de arrepiar nas quartas de final contra a Nova Zelândia. E esse foi o jogo mais esperado abrindo o mata-mata. A vida fijiana parecia difícil com os neozelandeses abrindo 10 x 07 e levando a vantagem até o fim. Mas Fiji foi mágico, manteve a bola viva com o tempo esgotado até Tuwai receber um offload de Nasilasila e cravar o try da vitória.

Estados Unidos e Argentina também tiveram vitórias sofridas. Os EUA despacharam a Inglaterra, com Perry Baker voando para todos os 3 tries dos donos da casa, 17 x 12. Depois, os Pumas passaram pelos quenianos, com também 17 x 12. Try decisivo de Barbier.

Por fim, a África do Sul derrotou a Austrália por 29 x 17, mas os aussies flertaram com a vitória com 2 lindos tries de Porch. Porém, os Boks se impuseram e o novato Selvyn Davies fez o try que matou o jogo.

Na tarde e noite de domingo serão jogadas as semifinais e as finais. Transmissões ao vivo no Facebook do circuito e no site do World Rugby.

Las Vegas Sevens – 4ª etapa da Série Mundial de Sevens Masculina – 2 a 4 de março

Sexta-feira, dia 02 de março / Sábado, dia 03 de março

Escócia 19 x 21 Argentina

Nova Zelândia 28 x 07 Uruguai

Quênia 14 x 19 França

Fiji 38 x 00 Rússia

Samoa 12 x 26 Estados Unidos

Austrália 24 x 00 Espanha

Inglaterra 40 x 12 Canadá

África do Sul 26 x 21 Gales

Escócia 40 x 14 Uruguai

Nova Zelândia 19 x 26 Argentina

Quênia 19 x 12 Rússia

Fiji 33 x 05 França

Samoa 29 x 14 Espanha

Austrália 07 x 28 Estados Unidos

Inglaterra 33 x 12 Gales

África do Sul 19 x 12 Canadá



Sábado, dia 03 de março

Argentina 31 x 00 Uruguai

Nova Zelândia 26 x 17 Escócia

França 31 x 07 Rússia

Fiji 14 x 17 Quênia

Estados Unidos 28 x 17 Espanha

Austrália 24 x 07 Samoa

Canadá 21 x 19 Gales

África do Sul 24 x 19 Inglaterra

Grupo A: 1 Fiji, 2 Quênia, 3 França, 4 Rússia

Grupo B: 1 África do Sul, 2 Inglaterra, 3 Canadá, 4 Gales

Grupo C: 1 Estados Unidos, 2 Austrália, 3 Samoa, 4 Espanha

Grupo D: 1 Argentina, 2 Nova Zelândia, 3 Escócia, 4 Uruguai

Quartas de final – Challenge Trophy (9º lugar)



França 40 x 07 Uruguai

Escócia 24 x 12 Rússia

Samoa 19 x 21 Gales

Canadá 21 x 14 Espanha

Quartas de final

Fiji 14 x 10 Nova Zelândia

Estados Unidos 17 x 12 Inglaterra

Argentina 17 x 12 Quênia

África do Sul 29 x 17 Austrália



Domingo, dia 04 de março

Das 16h00 às 22h00, hora de Brasília

Semifinais pelo 13º lugar

Uruguai x Samoa

Rússia x Espanha

Semifinais pelo Challenge Trophy

França x Gales

Escócia x Canadá

Semifinais pelo 5º lugar

Nova Zelândia x Inglaterra

Quênia x Austrália

Semifinais pelo Ouro

Fiji x Estados Unidos

Argentina x África do Sul