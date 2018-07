ARTIGO COM VÍDEO – O sábado foi de apenas uma partida para cada time masculino na Copa do Mundo de Sevens, com as quartas de final fazendo o AT&T Park de São Francisco ferver. As quartas de final principais, da busca por medalhas, foram particularmente interessante, com os favoritos Fiji, Nova Zelândia e África do Sul avançando, além da Inglaterra, que frustrou a torcida da casa vencendo os Estados Unidos na prorrogação.

O primeiro dos grandes duelos teve a África do Sul superando com contundência a Escócia por 36 x 05, com Kok e Geduld marcando 2 vezes cada. Na sequência, coube a Fiji despachar a Argentina por sonoros 43 x 07, com 7 tries, sendo 2 do craque Nasilasila.

A emoção esteve reservada para os dois últimos jogos. A Nova Zelândia sofreu para vencer a França, tendo nada menos que 3 cartões amarelos ao longo do jogo. Ainda assim, com tries milagrosos de Baker e Ravouvou os All Blacks triunfaram por 12 x 07, com os Bleus incapazes de conseguirem o try no fim.

E com o estádio cheio e vociferante, os Estados Unidos tiveram todo estímulo para encararem a Inglaterra e um jogão foi visto na Califórnia, com Hughes abrindo o placar para os anfitriões e Dan Norton – o maior artilheiro da história do sevens mundial – respondendo com 2 tries para os ingleses. Lindsay-Hague ainda fez o terceiro para o time da Rainha, dando a impressão de que a vitória estava se confirmando, mas os EUA responderam com tries de Niua e Perry Baker já com o tempo esgotado para levar o duelo ao ponto de ouro da prorrogação. Ali, a Inglaterra falou mais alto, com Burgess apanhando chute cruzado brilhante de Mitchell para cravar o try dourado.



Nas quartas de final pelo Challenge Trophy (valendo o 9º lugar), as vitórias couberam à Irlanda, Canadá, Austrália e Gales, que superaram, respectivamente, Quênia, Japão, Rússia e Samoa. O grande destaque foi justamente a Irlanda, única seleção que não é fixa da Série Mundial de Sevens a terminar o torneio pelo menos entre os 12 primeiros colocados – e Conroy chamou novamente os holofotes correndo para 3 tries para os irlandeses.

Já as quartas de final do Bowl (a luta pelo 17 lugar) foram de alegria sul-americana, com Chile e Uruguai vencendo. Os Cóndores venceram um jogaço com Tonga por 33 x 29, com Urroz fazendo 2 tries, Brangier, Devidts e Torrealba deixando os seus. Os Teros, por sua vez, bateram a Papua Nova Guiné no apagar das luzes, 21 x 19, graças aos tries de Etcheverry, Manuel Ardao e de Plottier já com o tempo esgotado. Hong Kong e Uganda também venceram.

Todos os jogos estão disponíveis AO VIVO no app do Mundial (com direito a realidade virtual dos bastidores do torneio), no site, e Facebook da competição!

Copa do Mundo de Sevens – São Francisco 2018

Quartas de final pelo Bowl (17º lugar)



16h26 – Tonga 29 x 33 Chile

16h48 – Papua Nova Guiné 19 x 21 Uruguai

17h10 – Jamaica 10 x 24 Hong Kong

17h32 – Zimbábue 10 x 24 Uganda

Quartas de final pelo Challenge Cup (9º lugar)



18h04 – Quênia 14 x 24 Irlanda

18h26 – Canadá 35 x 17 Japão

18h48 – Austrália 41 x 00 Rússia

19h10 – Samoa 19 x 24 Gales

Quartas de final pelo Ouro

19h32 – Escócia 05 x 36 África do Sul

19h54 – Argentina 07 x 43 Fiji

20h16 – França 07 x 12 Nova Zelândia

20h38 – Inglaterra 24 x 19 Estados Unidos

Domingo, dia 22 de julho

Semifinais pelo 21º lugar

13h00 – Tonga x Zimbábue

13h22 – Papua Nova Guiné x Jamaica

Semifinais pelo Bowl (17º lugar)

13h44 – Chile x Uganda

14h06 – Uruguai x Hong Kong

Semifinais pelo 13º lugar

14h28 – Quênia x Samoa

14h50 – Japão x Rússia

Semifinais pelo Challenge Trophy (9º lugar)



15h12 – Irlanda x Gales

15h34 – Canadá x Austrália

Semifinais pelo 5º lugar

15h56 – Escócia x Estados Unidos

16h18 – Argentina x França

Semifinais pelo Ouro

16h40 – África do Sul x Inglaterra

17h02 – Fiji x Nova Zelândia

Decisão de 23º lugar

17h24

Decisão de 21º lugar

17h46

Decisão de 19º lugar

18h08

Final do Bowl (17º lugar)

18h30

Decisão de 15º lugar

19h02

Decisão de 13º lugar

19h24

Decisão de 11º lugar

19h46

Decisão do Challenge Trophy

20h08

Decisão pelo 7º lugar

20h40

Decisão de 5º lugar

21h02

Decisão de Bronze (3º lugar)

21h24

FINAL – Decisão de Ouro

21h49