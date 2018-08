A edição 2018 do World Rugby U20s Trophy, a segunda divisão mundial do M20, teve início nesta terça-feira na Romênia, com 8 seleções de 6 continentes em busca de um lugar na elite de 2019. É justamente essa a competição que o Brasil sediará no ano que vem, portanto, muita atenção aos jogos que acabam de começar!

No primeiro embate do dia, Samoa derrotou tranquilamente Hong Kong por 41 x 20, em jogo, que no entanto, preocupa os samoanos, que não mostraram boa defesa contra um time mais frágil. O abertura Toleafoa, com 2 tries, e o centro Tato, com 3 tries (hat-trick!), foram os destaques samoanos, enquanto o hooker Tam marcou 2 vezes para os asiáticos.



Na sequência, um jogaço entre Uruguai e Fiji agitou Bucareste, com os Teritos, mais uma vez, levando muito trabalho aos fijianos. Porém, Fiji prevaleceu, triunfando por 55 x 34. O primeiro tempo foi especialmente parelho, com o time da Oceania vencendo por apenas 15 x 14 no intervalo, mas a segunda etapa, de muita correria, beneficiou os fijianos. Dos 5 tries uruguaios, 2 foram do asa Ardao, enquanto dos 9 tries de Fiji, destaques o asa Uluinakauvadra, com 2 tries, e para o ponta Vudogo, com outros 2 tries.









No terceiro jogo, Portugal e Canadá fizeram a partida mais equilibrada do primeiro dia. O Canadá largou na frente e fez um primeiro tempo dominante, abrindo 26 x 11, com tries do hooker McRogers e do oitavo Smith, além de 4 penais de Percilliers. Porém, os Lobitos fizeram um segundo tempo monumental, reagindo logo no começo após o Canadá ter dois jogadores recebendo cartão amarelo. Foram 2 tries – um penal try e um try do ponta Manuel Marta, deixando o placar em Canadá 26 x 25 Portugal. O jogo ficou tenso e a virada lusa veio aos 66′ com penal chutado por Thomaz Portela, que sacramentou o triunfo aos 73′ com outro penal. 31 x 26, números finais.



Já no último jogo, o time da casa, a Romênia, foi atropelada pela Namíbia, confirmando que o rugby juvenil romeno não vai nada bem. 55 x 26 para os africanos promissores, que se impuseram do começo ao fim. Logo no primeiro tempo a Namíbia abriu 26 x 12 e sacramentou o triunfo com mais 4 tries na segunda etapa, mostrando mais argumentos em todas as posições.



No sábado a segunda rodada encaminhará a sorte das equipes, já que apenas o torneio não conta com semifinais: o título será definido em final entre o melhor de cada grupo.

World Rugby U20s Trophy – Troféu Mundial M20 2018 – 2ª divisão do M20 mundial – em Bucareste, Romênia

Namíbia 53 x 26 Romênia

Portugal 31 x 29 Canadá

Uruguai 34 x 55 Fiji

Samoa 41 x 20 Hong Kong

Seleçao Jogos Pontos Grupo A Namíbia 1 5 Samoa 1 5 Romênia 1 1 Hong Kong 1 0 Grupo B Fiji 1 5 Portugal 1 4 Canadá 1 1 Uruguai 1 1

Sábado, dia 1º de setembro

07h00 – Uruguai x Canadá

09h00 – Namíbia x Hong Kong

11h00 – Romênia x Samoa

13h00 – Fiji x Portugal

Quarta-feira, dia 05 de setembro

07h00 – Samoa x Namíbia

09h00 – Fiji x Canadá

11h00 – Portugal x Uruguai

13h00 – Romênia x Hong Kong

Domingo, dia 09 de setembro

07h00 – Decisão de 7º lugar

09h00 – Decisão de 5º lugar

11h00 – Decisão de 3º lugar

13h00 – FINAL