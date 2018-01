Preparado para muita decisão? Sábado e domingo serão de rodada final da fase de grupos da Champions Cup europeia, a máxima competição de clubes da Europa. Os grandes estarão em campo em jogos decisivos!

Mas, como funciona a Champions Cup?

A competição tem 5 grupos com 4 equipes cada. Avançam às quartas de final os campeões de cada grupos e os 3 melhores segundos colocados;

É importante ainda o número de pontos somados na primeira fase pelos classificados, pois os 4 melhores terão o mando de jogo nas quartas de final, já que os duelos são em jogos únicos;

O primeiro critério de desempate é o resultado dos confrontos diretos;

Vale lembrar que a vitória na Copa Europeia uma vitória pode valer 5 pontos (com 4 tries ou mais para o vencedor) ou 4 pontos (com menos de 4 tries);

Até aqui, apenas o Leinster já está garantido nas quartas de final. Vamos a um balanço do que cada clube precisa na rodada final.

Os jogos não terão transmissão para o Brasil.

- Continua depois da publicidade -

Grupo 1: Ulster, La Rochelle ou Wasps?



O Grupo 1 está virou pesadelo para os Wasps e tem Ulster e La Rochelle próximos de avançarem.

Líder, o Ulster, com 17 pontos, visita o desesperado Wasps, que tem 12 e precisa vencer com bônus de qualquer maneira. Jogo decisivo em Coventry, com o estrelado Wasps pressionado;

Já o vice La Rochelle, com 16 pontos, recebe o eliminado Harlequins. O La Rochelle é hoje o 2º melhor 2º colocado da competição e segue em ótima temporada;

Grupo 2: Clermont, Ospreys e Saracens no limite



O “grupo da morte” tem 3 clubes disputando as vagas.

Atual campeão, o Saracens vive situação delicada, com 13 pontos, 5 abaixo do líder Clermont. Os ingleses brigam somente para se classificarem entre os melhores 2ºs e terão a obrigação de vencer em casa o Northampton Saints;

O líder Clermont vive um momento de baixa, sofrendo no Top 14 e vindo de derrota pesada para os Saints. Com 18 pontos, os amarelos dependem só de si e um empate em casa contra o Ospreys já valeria o primeiro lugar. O Ospreys faz uma péssima temporada no PRO14, mas vem melhorando desde a virada do ano e se vencer poderá conseguir uma louvável classificação, somando hoje 15 pontos;

Grupo 3: Exeter e Montpellier correndo contra o prejuízo



O Leinster já é o melhor time do Grupo 3 e dois clubes muito badalados vão à rodada final precisando de milagres.

Pior 2º colocado no momento, o Exeter Chiefs irá à Escócia para encarar o já eliminado Glasgow, que deverá ir a campo com seus reservas. Chance de ouro para os Chiefs subirem no ranking dos vices e avançarem;

O milionário Montpellier está desesperado, 1 ponto abaixo dos Chiefs. Os franceses receberão o Leinster e precisarão de uma vitória histórica, além de tropeços da concorrência;

Grupo 4: Racing, Munster e Castres correndo pelas quartas



O Grupo 4 tem 3 concorrentes às vagas ainda. A briga está em aberto.

O Munster lidera a chave, 1 ponto acima do Racing e 4 acima do Castres. Os irlandeses receberão justamente o Castres, em duelo de vida ou morte para os dois lados. Pior 1º colocado no momento, o Munster joga também pensando em somar pontos para ser mandantes nas quartas;

O Racing é o segundo colocado (3º melhor 2º colocado geral, com 15 pontos) e visita o eliminado Leicester Tigers, precisando do maior número possível de pontos para quem sabe até avançar como primeiro colocado;

Grupo 5: Scarlets e Toulon em queda de braço



O Grupo 5 tem líder e vice líder se encarando pela classificação.

Scarlets e Toulon vão fazer um dos jogos mais aguardados da rodada. Os franceses lideram com 18 pontos, 1 a mais que os Scarlets, mas os galeses jogarão em casa. No momento, o time de Gales é o melhor 2º colocado da competição;

3º colocado, 4 pontos abaixo do Toulon, o Bath visita o Treviso e precisa vencer com larga margem para poder sonhar com uma classificação em 2º lugar;

Apenas duas vagas em jogo na Challenge Cup

A segunda copa europeia, a Challenge Cup, já conhece 6 de seus 8 finalistas, mas ainda há muitas disputas em jogo. Edinburgh, Newcastle Falcons, Connacht, Pau, Cardiff Blues e Gloucester já estão garantidos, mas jogam para saberem quem serão os 4 mandantes dos duelos de quartas de final.

As 2 últimas vagas estão na mira de 7 clubes, mas são 4 que têm as maiores chances:

O Bordeaux, no Grupo 1, é quem está mais perto da vaga, com 16 pontos, mas encara fora de casa seu rival direto, o Dragons, que tem 11 pontos. O Bordeaux só precisa de uma vitória simples, enquanto ao Dragons é preciso vencer com bônus e torcer por uma combinação de placares;

O Worcester Warriors, no Grupo 5, com 15 pontos, é o segundo mais próximo, mas também joga fora de casa contra o rival direto Brive, que soma 12 pontos. Jogo decisivo para ambos;

O Stade Français é o terceiro na luta, com 13 pontos no Grupo 4, mas com a vantagem de jogar em casa contra o já classificado Edinburgh;

London Irish e Sale Sharks têm chances remotas;

Jogos de volta no Continental Shield

Por fim, o Continental Shield, a terceira copa europeia, terá os dois jogos de volta das repescagens para as semifinais, que definirão os dois clubes que se somarão aos russos Krasny Yar e Enisei nas semis. Depois de vencer nas Geórgia, os romenos do Timisoara Saracens defenderão em casa a vantagem de 11 x 6 sobre o Batumi, ao passo que os italianos do Calvisano receberão os alemães do Heidelberg e precisarão tirar a diferença de 34 x 29 obtida pelos germânicos, que vão a campo em busca de fazerem história.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

*Horários de Brasília

Sábado, dia 20 de janeiro

11h00 – Glasgow Warriors x Exeter Chiefs

11h00 – Montpellier x Leinster

13h15 – Saracens x Northampton Saints

13h15 – Clermont x Ospreys

15h30 – Scarlets x Toulon

15h30 – Treviso x Bath

Domingo, dia 21 de janeiro

11h00 – Leicester Tigers x Racing

11h00 – Munster x Castres

13h15 – Wasps x Ulster

13h15 – La Rochelle x Harlequins

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Ulster Irlanda Belfast 5 17 La Rochelle França La Rochelle 5 16 Wasps Inglaterra Coventry 5 12 Harlequins Inglaterra Londres 5 7 Grupo 2 Clermont França Clermont-Ferrand 5 18 Ospreys Gales Swansea 5 15 Saracens Inglaterra Londres 5 13 Northampton Saints Inglaterra Northampton 5 6 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 5 23 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 5 14 Montpellier França Montpellier 5 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 5 2 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 5 16 Racing França Paris 5 15 Castres França Castres 5 12 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 5 6 Grupo 5 Toulon França Toulon 5 18 Scarlets Gales Llanelli 5 17 Bath Inglaterra Bath 5 13 Benetton Treviso Itália Treviso 5 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 19 de janeiro

17h45 – Gloucester x Pau

Sábado, dia 20 de janeiro

08h00 – Enisei x Newcastle Falcons

11h00 – Krasny Yar x London Irish

12h00 – Zebre x Agen

12h30 – Brive x Worcester Warriors

12h30 – Connacht x Oyonnax

13h00 – Dragons x Bordeaux

15h00 – Lyon x Cardiff Blues

15h00 – Toulouse x Sale Sharks

18h00 – Stade Français x Edinburgh

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Newcastle Falcons Inglaterra La Rochelle 5 23 Bordeaux França Bordeaux 5 16 Dragons Gales Newport 5 11 Enisei Rússia Krasnoyarsk 5 1 Grupo 2 Cardiff Blues Gales Cardiff 5 17 Sale Sharks Inglaterra Salford (Manchester) 5 11 Lyon França Lyon 5 10 Toulouse França Toulouse 5 9 Grupo 3 Pau França Pau 5 24 Gloucester Inglaterra Gloucester 5 21 Agen França Agen 5 6 Zebre Itália Parma 5 3 Grupo 4 Edinburgh Escócia Edimburgo 5 24 Stade Français França Paris 5 13 London Irish Inglaterra Reading 5 11 Krasny Yar Rússia Krasnoyarsk 5 5 Grupo 5 Connacht Irlanda Galway 5 21 Worcester Warriors Inglaterra Worcester 5 15 Brive França Brive 5 12 Oyonnax França Oyonnax 5 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

*Horários de Brasília

Sábado, dia 20 de janeiro

Repescagem para as Semifinais – jogos de volta



10h00 – Timisoara Saracens (Romênia) x Batumi (Geórgia), em Timisoara

12h00 – Calvisano (Itália) x Heidelberger RK (Alemanha), em Calvisano

Foto: Charles McQuillan/Getty Images – Ulster/Wasps/ EPCR