ARTIGO COM VÍDEOS – Já começou o Six Nations! Isso porque na sexta-feira o Six Nations M20 teve seu pontapé inicial com todos os 3 jogos da primeira rodada agitando as seis nações na categoria juvenil.

Não houve surpresas na primeira rodada, mas há destaques. A França mostrou que tem qualidade nos jovens vencendo a Irlanda por 34 x 22 – com destaque para 2 tries do abertura Romain Ntamack. Já a Itália apresentou uma seleção valente que levou trabalho à favorita Inglaterra, perdendo por somente 27 x 17. Gales, por sua vez, passou com imponência sobre a Escócia, 36 x 03 – nota para 2 tries do centro Corey Baldwin.





Os jogos do Six Nations M20 são os mesmos do adulto e do feminino a cada rodada. Na sexta que vem, a Irlanda recebe a Itália, a França visita a Escócia e a Inglaterra pega em casa Gales.



U20 Six Nations – Seis Nações M20

Itália 17 x 27 Inglaterra, em Gorizia

Gales 36 x 03 Escócia, em Colwyn Bay

França 34 x 22 Irlanda, em Bordeaux

Seleção Jogos Pontos Gales 1 5 França 1 5 Inglaterra 1 5 Itália 1 0 Irlanda 1 0 Escócia 1 0

- Grand Slam = 3 pontos;

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

