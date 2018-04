ARTIGO COM VÍDEOS – A segunda mais importante copa de clubes da Europa já tem seus finalistas: entre sexta e sábado, a Challenge Cup viveu suas semifinais, com os ingleses do Gloucester e os galeses do Cardiff Blues garantindo vaga na grande final, que será no dia 11 de maio, em Bilbao, na Espanha.

Na sexta-feira, Gloucester e Newcastle Falcons fizeram duelo de dois times ingleses, que acabou com o triunfo maiúsculo do Gloucester, por 33 x 12. O jogo pendeu todo a fazer dos Cherry and Whites, que jogavam em casa. O duelo começou com try em maul dos Falcons, com Scott Lawson, mas Tom Marshall e Motu Matu’u (também em maul) viraram o placar com 2 tries para os donos da casa. Depois, a segunda etapa foi do Gloucester, que liquidou a partida com tries de Billy Burns (recebendo offload de Marshall) e Ben Vellacott. Lawson fez outro para os Falcons, mas a reação não saiu.

Segunda final seguida do Gloucester, que perdeu o torneio no ano passado para o Stade Français, por 25 x 17. Campeão da Challenge Cup em 2006 e 2015, o Gloucester busca o 3º título para se igualar ao Harlequins como o maior campeão da competição.

- Continua depois da publicidade -

Campeão da Challenge Cup em 2010, o Cardiff Blues recebeu os franceses do Pau, campeão em 2000, em jogo que se provou mais parelho e aberto até o fim. O primeiro try do duelo saiu logo no começo, com o asa Seb Davies abrindo espaço e servindo de offload Gareth Anscombe, que disparou e abriu 5 x 0 para os Blues. Os visitantes desperdiçaram um penal, mas empataram aos 19′ com try do ex All Black, de 36 anos, Conrad Smith, fazendo estrago na defesa galesa. Jarrod Evans guardou 2 penais para Cardiff na sequência e Tom Taylor chutou 1 para os verdes, levando o jogo à pausa com 13 x 10 para os Blues.

Pau jogou fora outro penal no começo do segundo tempo – o que se provou decisivo – e com a defesa galesa se provando inexpugnável os franceses pararam de somar pontos. O placar foi mexido apenas aos 73′ com Evans chutando o último penal a favor de Cardiff, que segurou o placar heroicamente. 16 x 10, fim de papo e segunda final na história para um time galês na Challenge Cup.

Alemães conseguem vaga inédita na Challenge Cup

No sábado também o Continental Shield, a terceira copa europeia, viveu suas semifinais, com a definição dos dois finalistas, que serão as duas equipes de fora dos países do Six Nations que estarão na próxima Challenge Cup.

No primeiro duelo, o dérbi siberiano terminou com mais uma vitória do Enisei sobre o Krasny Yar, por apertados 27 x 26, garantindo pelo quarto ano seguido o Enisei como representante russo na Challenge Cup.

Já na Alemanha, Heidelberg está em festa. O HRK, mais clube da cidade que é “capital do rugby alemão”, será o primeiro time do país a jogar a Challenge Cup na história. Para isso, Heidelberg derrotou os romenos do Timisoara Saracens por 27 x 15. O HRK conta com a base da seleção alemã antes do empresário Hans Wild entrar em atrito com a federação do país no fim de 2017 – o que levou ao afastamento dos jogadores do HRK da seleção e o consequente declínio abrupto do país no Rugby Europe Championship.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Semifinais



Sexta-feira, dia 20 de abril

33 12

Gloucester (Inglaterra) 33 x 12 Newcastle Falcons (Inglaterra), em Gloucester

Sábado, dia 21 de abril

16 10

Cardiff Blues (Gales) 16 x 10 Pau (França), em Cardiff

Final – dia 11 de maio

Gloucester x Cardiff Blues, em Bilbao (Espanha)

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Semifinais (jogos de volta)



Krasny Yar (Rússia) 26 x 27 Enisei (Rússia), em Krasnoyarsk – agregado: Enisei 74 x 48

Heidelberger RK (Alemanha) 27 x 15 Timisoara Saracens (Romênia), em Heidelberg – agregado: Heidelberg 47 x 41

Final – dia 12 de maio

Enisei (Rússia) x Heidelberger RK (Alemanha), em Getxo (Espanha)