ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado de Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019! Em Hong Kong, a seleção da casa despachou de vez as Ilhas Cook na Repescagem Ásia-Oceania e se garantiu na Repescagem Mundial, que rolará em novembro valendo a última vaga na Copa do Mundo.

O jogo foi tranquilo para os Dragões, que atropelaram por 51 x 00, com 6 tries para Hong Kong. As Ilhas Coook receberam 4 cartões amarelos ao longo do jogo.

Já na África, o Quênia derrotou em casa a rival Uganda por 38 x 22, mantendo-se invicto na Copa da África. O resultado, no entanto, não agradou por completo os Simbas, que triunfaram com 5 tries a 4, o que significa que os quenianos não conseguiram o ponto bônus, dado na África apenas ao time que vencer seu oponente por 3 tries ou mais de diferença. Com isso, o Quênia está 3 pontos abaixo da Namíbia na classificação.

No outro duelo, a Tunísia surpreendeu e derrotou em casa o Zimbábue, que começou a temporada mais badalado. Com o resultado, os Sables zimbabuanos estão praticamente eliminados da luta por 2019 e a disputa contra o rebaixamento promete ficar alucinante.

As Eliminatórias na África terão uma pausa e os jogos retornarão apenas no dia 4 de agosto.

51 00

Hong Kong 51 x 00 Ilhas Cook, em Hong Kong – agregado: 77 x 03



38 22

Quênia 38 x 22 Uganda, em Nairóbi – Copa da África



18 14

Tunísia 18 x 14 Zimbábue, em Monastir – Copa da África



Seleção Jogos Pontos Namíbia 3 15 Quênia 3 12 Tunísia 2 4 Zimbábue 3 3 Marrocos 3 3 Uganda 2 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por diferença de 7 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por diferença de 8 pontos ou mais = 0 pontos;



- Campeão = Classificado à Copa do Mundo de 2019;

- Vice campeão = Classificado à Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019;

- 6º colocado = Rebaixamento