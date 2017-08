ARTIGO COM VÍDEOS – O primeiro dia do Grupo B foi de vitória larga para as Red Roses. A imposição sobre as Leonas já era esperada. Contando que Espanha, Itália e Estados Unidos têm o mesmo potencial, as chances da Inglaterra terminar no primeiro lugar do grupo com placares como o de hoje são grandes, e a disputa pela segunda melhor classificada fica boa! No domingo tem Estados Unidos x Espanha e Itália x Inglaterra.

Favoritismo inglês se destaca na primeira rodada

Oitenta minutos de jogo e único espaço para o try da Leonas, no restante, o comando foi total das Red Roses com 76% de posse de bola e 88% do território. O ataque espanhol trabalhava a posse de bola por poucos minutos e logo se deparava com a defesa eficiente e rápida recuperação adversária. O primeiro try saiu já nos primeiros minutos de jogo, Megan Jones e, desde então, a velocidade na linha inglesa e a falha na defesa espanhola deram 4 tries para Kay Wilson. Diana Gasso, aos 36′, ainda tentou abrir vantagem com seu try mas não foi suficiente já que Scarratt, Harriet Millar-Mills, Alex Matthews, Amy Cokayne e Lydia Thompson ainda marcaram os seus, finalizando o placar por 56 x 05.



56 05

Inglaterra 56 x 05 Espanha, no UCD Bowl, Dublin

Árbitra: Aimee Barrett-Theron (África do Sul)

Inglaterra

Tries: M Jones, K Wilson (4), Scarratt, Millar-Mills, Matthews, Cokayne, Thompson

Conversões: Mclean (2), Scarratt (1)

15 Danielle Waterman, 14 Lydia Thompson, 13 Megan Jones, 12 Rachael Burford, 11 Kay Wilson, 10 Katy Mclean, 9 Leanne Riley, 1 Vickii Cornborough, 2 Heather Kerr, 3 Sarah Bern, 4 Abbie Scott, 5 Zoe Aldcroft, 6 Harriet Millar-Mills, 7 Izzy Noel-Smith, 8 Sarah Hunter (c);

Suplentes: 16 Amy Cokayne, 17 Rochelle Clark, 18 Justine Lucas, 19 Poppy Cleall, 20 Alex Matthews, 21 La Toya Mason, 22 Amber Reed, 23 Emily Scarratt;

Espanha

Try: Gasso

15 Barbara Pla, 14 Maria Casado, 13 Amaia Erbina, 12 Marina Bravo, 11 Iera Echebarria, 10 Patricia Garcia, 9 Anne Fernandez (CR Cisneros), 1 Saioa Jaurena, 2 Aroa Gonzalez (c), 3 Jeanina Vinueza, 4 Berta Garcia, 5 Maria Ribera, 6 Diana Gasso, 7 Paula Medin, 8 Elena Redondo;

Suplentes: 16 Isabel Rico, 17 Isabel Macias, 18 Rocio Garcia, 19 Monico Castelo, 20 Angela del Pan, 21 Maria Ahis, 22 Vanesa Rial, 23 Carlota Meliz;

Equilíbrio marca partida entre Estados Unidos e França

A performance das norte-americanas foi superior, no entanto, a partida não deixou de ser equilibrada. Com um ataque veloz e um bom trabalho de mãos, as águias abriram o placar logo nos 2′ com Kristen Thomas. Até os 20′, a Itália também manteve posse de bola e ainda arriscou jogadas que foram perdidas por falhas em offload e apoio rápido, dando espaço para outro try adversário, desta vez com Kimber Rozier. Nos 26′, finalmente, a partida pareceu acirrada, já que a Itália chegou perto do placar convertendo um try, 12 x 07.

Mesmo com a reação italiana, o retorno do segundo tempo foi das americanas, ainda com o segundo try de Thomas e Abby Gustaitis. Aos 78′, um cartão amarelo para Thomas acabou dando chances para a tentativa italiana de recuperar seu placar, Elisa Giordano correu atrás do prejuízo e marcou, mas não suficiente para vencer a partida.



24 12

Estados Unidos 24 x 07 Itália, no UCD Bowl, Dublin

Árbitra: Alhambra Nievas (Espanha)

Estados Unidos

Tries: Thomas (2), Rozier e Gustaitis

Conversões: Rozier (1) e Kelter (1)

15 Cheta Emba, 14 Naya Tapper, 13 Nicole Heavirland, 12 Sylvia Braaten, 11 Kristen Thomas, 10 Kimber Rozier, 9 Deven Owsiany, 1 Catie Benson, 2 Katy Augustyn, 3 Tiffany Faaee (c), 4 Stacey Bridges, 5 Alycia Washington, 6 Sara Parsons, 7 Kate Zackary, 8 Jordan Gray;

Suplentes: 16 Samantha Pankey, 17 Nai Reddick, 18 Hope Rogers, 19 Abby Gustaitis, 20 Kristine Sommer, 21 Kayla Canett-Oca, 22 Alev Kelter, 23 Jessica Javelet;

Itália

Tries: Cammarano e Giordano

Conversão: Schiavon (1)

15 Manuela Furlan, 14 Michela Sillari, 13 Maria Grazia Cioffi, 12 Sofia Stefan, 11 Maria Magatti, 10 Veronica Schiavon, 9 Sara Barattin (c), 8 Silvia Gaudino, 7 Elisa Giordano, 6 Isabella Locatelli, 5 Alice Trevisan, 4 Flavia Severin, 3 Melissa Bettoni, 2 Lucia Cammarano, 1 Elisa Cucchiella;

Suplentes: 16 Marta Ferrari, 17 Lucia Gai, 18 Sara Tounesi, 19 Valeria Fedrighi, 20 Ilaria Arrighetti, 21 Beatrice Rigoni, 22 Paola Zangirolami, 23 Veronica Madia;

Seleção Jogos Pontos Grupo A Canadá 1 5 Nova Zelândia 1 5 Gales 1 0 Hong Kong 1 0 Grupo B Inglaterra 1 5 Estados Unidos 1 5 Itália 1 0 Espanha 1 0 Grupo C França 1 5 Irlanda 1 4 Austrália 1 1 Japão 1 0

