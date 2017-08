A terça-feira, dia 22 de agosto, será quente em Belfast, capital da Irlanda do Norte, onde as semifinais da Copa do Mundo Feminina serão disputadas. O palco é o Kingspan Stadium, casa do Ulster, e muita emoção é aguardada com Nova Zelândia contra Estados Unidos e Inglaterra versus França!

Os Estados Unidos, campeões mundiais de 1991, não alcançavam as semifinais da Copa o Mundo Feminina desde 1998 e passaram como os melhores segundos colocados, após perderem para a Inglaterra por 47 x 26, que teve as inglesas abrindo 47 x 07. Os 3 tries no fim deram ânimo para as Águias encararem as semifinais, mas o cenário do jogo passado não foi positivo na perspectiva de luta pelo título para as americanas.

A decisão contra a Nova Zelândia é ingrata, pois as Black Ferns fizeram nada menos que a melhor campanha até aqui entre todos os semifinalistas, com um desempenho de gala na primeira fase que incluiu uma vitória de 48 x 05 sobre o atual vice campeão mundial Canadá. Melhor ataque, com 213 pontos e 35 tries marcados, e melhor defesa, com somente 17 pontos sofridos, para as Black Ferns. O favoritismo é todo neozelandês. Olhos em Portia Woodman, com 9 tries marcados – recorde mundial já!

O segundo embate de semifinais promete mais, com Le Crunch feminino, o grande clássico europeu entre Inglaterra, atual campeã mundial e do Six Nations, e a França, terceira colocada da última Copa do Mundo e campeã do Six Nations de 2016, quando as Bleues carimbaram a faixa de campeã mundial das Red Roses vencendo por 17 x 12. Entretanto, as três partidas seguintes (dois amistosos e o Six Nations 2017) acabaram com vitórias da Inglaterra, por margens curtas (17 x 13, 10 x 05 e 26 x 13).

As inglesas têm o favoritismo, sobretudo pelo desempenho recente impecável – que inclui vitória na Nova Zelândia sobre as Black Ferns na preparação para o Mundial – e pelo primeiro lugar geral no Ranking Mundial. Contra a França ainda está o peso de as francesas jamais terem alcançado a final do Mundial, com as Bleues tendo chegado nada menos que 6 vezes às semifinais – ao longo de 7 edições da Copa do Mundo – e terem perdido em todas elas.

Entretanto, o desempenho francês impressiona até aqui na Copa do Mundo, tendo um saldo no momento superior ao da Inglaterra: +122, contra +115. As francesas têm a segunda melhor defesa e o terceiro melhor ataque, enquanto as Red Roses contam com o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa. O jogo promete uma batalha quente entre dois poderosos packs de forwards, que deverão dar o tom da partida. Olho na colisão entre as aclamadas oitavas Sarah Hunter (melhor jogadora do mundo de 2016) e Safi N’Diaye.

13h00 – Nova Zelândia x Estados Unidos, no Kingspan Stadium, Belfast

Histórico: 10 jogos, 9 vitórias da Nova Zelândia e 1 vitória dos Estados Unidos. Último jogo: Nova Zelândia 47 x 14 Estados Unidos, em 2015 (Women’s Super Series);

15h45 – Inglaterra x França, no Kingspan Stadium, Belfast

Histórico: 41 jogos, 29 vitórias da Inglaterra e 12 vitórias da França. Último jogo: Inglaterra 26 x 13 França, em 2017 (Six Nations);

Irlanda, Austrália, Canadá e Gales pelo 5º lugar

As seleções que não brigam mais pelo título ainda seguem na Irlanda, com as disputas de 5º a 8º lugares e de 9º a 12º. As semifinal pelo 5º interessam particularmente ao país sede, pois a Irlanda irá encarar a Austrália no primeiros dos três jogos a serem realizados no Kingspan Stadium, como preliminar para os confrontos das semifinais principais. Depois de uma primeira fase decepcionante, a pressão está sobre as irlandesas e elas conhecem bem a oponente Austrália, oponente da Irlanda na fase de grupos. O duelo anterior foi empolgante, encerrado em um duro 19 x 17.

O outro duelo pelo 5º lugar ocorrerá no campo da Queen’s University, também em Belfast, com Canadá, vice campeão do mundo em 2014, e Gales se reencontrando. As Canucks venceram o jogo anterior na fase de grupos por somente 15 x 00, o que acabou lhes custando a ida às semifinais principais.

10h00 – Irlanda x Austrália, no Kingspan Stadium, Belfast

Histórico: 4 jogos, 2 vitórias da Irlanda e 2 vitórias da Austrália. Último jogo: Irlanda 19 x 17 Austrália, em 2017 (Copa do Mundo);

13h00 – Canadá x Gales, na Queen’s University, Belfast

Histórico: 9 jogos, 5 vitórias do Canadá, 2 vitórias de Gales e 2 empate. Último jogo: Canadá 15 x 00 Gales, em 2017 (Copa do Mundo);

Itália, Japão, Espanha e Hong Kong pelo 9º lugar

A Queen’s University ainda receberá as semifinais pelo 9º lugar. Itália e Japão farão um duelo interessante entre seleções que não jogavam o Mundial desde 2012 e cresceram bastante recentemente, enquanto a Espanha, favorita entre as quatro equipes, encarará Hong Kong, que levou trabalho a Gales após ter sofrido derrotas de 98 x 00 e 121 x 00 para Canadá e Nova Zelândia.

08h00 – Itália x Japão, na Queen’s University, Belfast

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da Itália, 30 x 03, em 2002 (Copa do Mundo);

10h30 – Espanha x Hong Kong, na Queen’s University, Belfast

Histórico: 2 jogos e 2 vitórias da Espanha. Último jogo: Espanha 41 x 18 Hong Kong, em 2017 (amistoso);

*Horários de Brasília