ARTIGO COM VÍDEOS – Belfast recebeu nesta terça-feira as disputas do mata-mata final da Copa do Mundo Feminina. Vamos olhar como foram as semifinais de 5º a 8º lugares e de 9º a 12º lugares?

Jogando em casa, agora na Irlanda do Norte, a Irlanda decepcionou sua torcida novamente e foi derrota na semifinal pelo 5º lugar. pela Austrália, seleção que as irlandesas haviam superado na fase de grupos e que chegou à Copa do Mundo pouco badalada, pelas ausências de algumas atletas importantes de seu sevens campeão olímpico.

Quem largou na frente foi a Austrália, com Sharni Williams, do sevens, disparando para o primeiro try logo aos 8′. A Irlanda se recuperou e em maul Egan vez o primeiro try verde, seguido pela virada com Miller, disparando após apanhar chute cruzado. Mas a Austrália respondeu antes do intervalo, virando o placar com tries de Riordan e Samoa. 19 x 12.

O golpe foi sentido e no segundo tempo quem marcou primeiro foi a Austrália, com Boyle fazendo mais um try, para o 26 x 12. E, aos 64′, as Wallaroos sacramentaram o triunfo com try de Murphy. No fim, Spence e Fitzpatrick fizeram dois tries para as verdes, mas já era tarde demais. Placar final, 36 x 24 para as aussies.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fechando as disputas pelo 5º lugar, o Canadá atropelou Gales por 52 x 00, em um verdadeiro “jogo de um time só”. Feridas pela eliminação na primeira fase, as vice campeãs mundiais se impuseram desde o primeiro tempo. 26 x 00 antes do intervalo e 52 x 00 ao final, com 7 tries na conta das Canucks.

24 36

Irlanda 24 x 36 Austrália, no Kingspan Stadium, Belfast

Irlanda

Tries: Fitzpatrick, Spence, Egan e Miller

Conversões: Tyrrell (1) e Stapleton (1)

15 Hannah Tyrrell, 14 Louise Galvin, 13 Jenny Murphy, 12 Sene Naoupu, 11 Alison Miller, 10 Nora Stapleton, 9 Nicole Cronin, 1 Lindsay Peat, 2 Cliodhna Moloney, 3 Ailis Egan, 4 Ciara Cooney, 5 Marie Louise Reilly, 6 Ciara Griffin, 7 Claire Molloy (c), 8 Paula Fitzpatrick;

Suplentes: 16 Leah Lyons, 17 Ilse Van Staden, 18 Ciara O’Connor, 19 Sophie Spence, 20 Anna Caplice, 21 Larissa Muldoon, 22 Katie Fitzhenry, 23 Claire McLaughlin;

Austrália

Tries: Boyle, Samoa, Riordan, Murphy e Williams

Conversões: Hewson (4)

Penais: Hewson (1)

15 Samantha Treherne, 14 Nareta Marsters, 13 Sarah Riordan, 12 Sharni Williams (c), 11 Mahalia Murphy, 10 Ashleigh Hewson, 9 Katrina Barker, 1 Liz Patu, 2 Cheyenne Campbell, 3 Hilisha Samoa, 4 Rebecca Clough, 5 Alisha Hewett, 6 Millie Boyle, 7 Chloe Butler, 8 Grace Hamilton;

Suplentes: 16 Emily Robinson, 17 Violeta Tupuola, 18 Hana Ngaha, 19 Mollie Gray, 20 Kate Brown, 21 Fenella Hake, 22 Kayla Sauvao, 23 Trilleen Pomare;

52 00

Canadá 52 x 00 Gales, na Queen’s University, Belfast

Canadá

Tries: Alarie (2), Mervin, Grusnick, Paquin, Nelles e Miller

Conversões: Mller (5)

15 Julianne Zussman, 14 Elissa Alarie, 13 Brittany Waters, 12 Amanda Thornborough, 11 Frederique Rajotte, 10 Emily Belchos, 9 Lori Josephson, 1 Carolyn McEwen, 2 Laura Russell, 3 Olivia DeMerchant, 4 Cindy Nelles, 5 Latoya Blackwood, 6 Jacey Grusnick, 7 Karen Paquin, 8 Kelly Russell (c);

Suplentes: 16 Jane Kirby, 17 Brittany Kassil, 18 DaLeaka Menin, 19 Kayla Mack, 20 Barbara Mervin, 21 Brianna Miller, 22 Andrea Burk, 23 Alex Tessier;

Gales

15 Dyddgu Hywel, 14 Jess Kavanagh-Williams, 13 Gemma Rowland, 12 Hannah Jones, 11 Elen Evans, 10 Elinor Snowsill, 9 Sian Moore, 1 Caryl Thomas, 2 Carys Phillips (c), 3 Amy Evans, 4 Rebecca Rowe, 5 Melissa Clay, 6 Alisha Butchers, 7 Rachel Taylor, 8 Sioned Harries;

Suplentes: 16 Kelsey Jones, 17 Gwenllian Pyrs, 18 Megan York, 19 Siwan Lillicrap, 20 Shona Powell-Hughes, 21 Keira Bevan, 22 Robyn Wilkins, 23 Jodie Evans;

Dia 26 de agosto

7º lugar

10h00 – Irlanda x Gales, no Kingspan Stadium, Belfast

5º lugar

13h00 – Austrália x Canadá, na Queen’s University, Belfast

Espanha e Itália jogarão pelo 9º lugar

Abrindo as disputas de 9º a 12º lugares, a Itália superou o Japão por 22 x 00, mostrando solidez defensiva e sabendo aproveitar suas chances. O primeiro tempo foi duro e as Azzurre fizeram 5 x 0 apenas, com try de Bettoni. No segundo tempo fez a diferença a experiência italiana, com Sillari caindo para dois tries e Stefan para mais um, fechando a vitória azul.

Na sequência, a Espanha fez sua parte e superou Hong Kong, 31 x 07, em jogo que as asiáticas mostraram que seguem evoluindo. O primeiro tempo foi particularmente difícil para as espanholas, que foram ao intervalo com apenas 14 x 07 de frente e uma jogadora a menos. Mas, o físico e a experiência das Leonas falou mais alto no segundo tempo.





22 00

Itália 22 x 00 Japão, na Queen’s University, Belfast

Itália

Tries: Sillari (2), Stefan e Bettoni

Conversões: Sillari (1)

15 Manuela Furlan, 14 Sofia Stefan, 13 Maria Grazia Cioffi, 12 Beatrice Rigoni, 11 Michela Sillari, 10 Veronica Schiavon, 9 Sara Barattin (c), 1 Elisa Cucchiella, 2 Melissa Bettoni, 3 Lucia Gai, 4 Flavia Severin, 5 Alice Trevisan, 6 Ilaria Arrighetti, 7 Isabella Locatelli, 8 Elisa Giordano;

Suplentes: 16 Michela Este, 17 Gaia Giacomoli, 18 Sara Tounesi, 19 Valentina Ruzza, 20 Valeria Fedrighi, 21 Silvia Gaudino, 22 Paola Zangirolami, 23 Veronica Madia;

Japão

15 Mayu Shimizu, 14 Riho Kurogi, 13 Iroha Nagata, 12 Ayaka Suzuki, 11 Honoka Tsutsumi, 10 Minori Yamamoto, 9 Moe Tsukui, 1 Makoto Ebuchi, 2 Seina Saito (c), 3 Saki Minami, 4 Aya Nakajima, 5 Ayano Sakurai, 6 Yuki Sue, 7 Sayaka Suzuki, 8 Maki Takano;

Suplentes: 16 Misaki Suzuki, 17 Chihiro Kobayashi, 18 Mizuho Kataoka, 19 Ai Hyugaji, 20 Yui Shiozaki, 21 Yumeno Noda, 22 Akari Kato, 23 Ai Tasaka;

31 07

Espanha 31 x 07 Hong Kong, na Queen’s University, Belfast

Espanha

Tries: Erbina, Meliz, Echebarría, Rico e Del Pan

Conversões: Garcia (3)

15 Barbara Pla, 14 Uri Barrutieta, 13 Amaia Erbina, 12 Marina Bravo, 11 Iera Echebarria, 10 Patricia Garcia, 9 Anne Fernandez de Corres, 1 Isabel Rico (c), 2 Isabel Macias, 3 Jeanina Vinueza, 4 Berta Garcia, 5 Elena Redondo, 6 Diana Gasso, 7 Paula Medin, 8 Angela Del Pan;

Suplentes: 16 Saioa Jaurena, 17 Aroa Gonzalez, 18 Laura Delgado, 19 Lourdes Alameda, 20 Maria Ribera, 21 Carmen Perez, 22 Carlota Meliz, 23 Maria Ahis;

Hong Kong

Try: Hopewell-Fong

Conversão: Garvey (1)

15 Colleen Tjosvold, 14 Laurel Chor, 13 Adrienne Garvey, 12 Natasha Olson-Thorne, 11 Chong Ka Yan, 10 Rose Hopewell-Fong, 9 Mak Ho Yee, 1 Wong Yuen Shan, 2 Karen So, 3 Lee Ka Shun, 4 Chow Mei Nam (c), 5 Chan Ka Yan, 6 Christy Cheng, 7 Chan Tsz Ching, 8 Amelie Seure;

Suplentes: 16 Royce Chan, 17 Lau Nga Wun, 18 Pun Wai Yan, 19 Winnie Siu, 20 Tsang Sin Yan, 21 Jessica Ho, 22 Lee Tsz Ting, 23 Lau Sze Wa;

Dia 26 de agosto

11º lugar

08h00 – Japão x Hong Kong, na Queen’s University, Belfast

9º lugar

10h30 – Itália x Espanha, na Queen’s University, Belfast

*Horários de Brasília