Depois de Gales e Escócia ontem, foi a vez hoje de Irlanda e França anunciarem seus convocados para o Six Nations 2018, que terá sua largada na primeira semana de fevereiro.

Irlanda forte, mas com desfalques

Joe Schmidt anunciou a convocação da Irlanda que busca seu primeiro título de Six Nations desde 2015. E o time será forte, com 36 jogadores, com um debutante de ouro, o fullback sensação Jordan Larmour, que se juntam aos bons Bundee Aki e Chris Farrell, que estrearam com o Trevo somente em novembro. O grupo é experiente e será capitaneado por Rory Best. Entretanto, alguns desfalques serão dor de cabeça, como Jamie Heaslip, Sean O’Brien, Rhys Ruddock, Tommy O’Donnell, Luke Marshall, Garry Ringrose, Jared Payne e Craig Gilroy, todos lesionados.

Avançados: Rory Best (c) (Ulster), Jack Conan (Leinster), Sean Cronin (Leinster), Ultan Dillane (Connacht), Tadhg Furlong (Leinster), Cian Healy (Leinster), Iain Henderson (Ulster), Rob Herring (Ulster), Dave Kilcoyne (Munster), Dan Leavy (Leinster), Jack McGrath (Leinster), Jordi Murphy (Leinster), Peter O’Mahony (Munster), Andrew Porter (Leinster), Quinn Roux (Connacht), James Ryan (Leinster), John Ryan (Munster), CJ Stander (Munster), Devin Toner (Leinster), Josh van der Flier (Leinster);

Linha: Bundee Aki (Connacht), Joey Carbery (Leinster), Andrew Conway (Munster), Keith Earls (Munster), Chris Farrell (Munster), Robbie Henshaw (Leinster), Rob Kearney (Leinster), Ian Keatley (Munster), Jordan Larmour (Leinster), Kieran Marmion (Connacht), Fergus McFadden (Leinster), Luke McGrath (Leinster), Conor Murray (Munster), Johnny Sexton (Leinster), Rory Scannell (Munster), Jacob Stockdale (Ulster);

Jacques Brunel faz sua primeira convocação dos Bleus

Recém contratado para comandar a pressionada Seleção Francesa, Jacques Brunel anunciou um elenco de 32 atletas que inclui 6 jovens debutantes, entre eles o abertura do Bordeaux, de 19 anos, Matthieu Jalibert, que ganha a vaga de Trinh-Duc, deixado de fora. Anthony Belleau, outro abertura jovem, de 21 anos, também foi confirmado no elenco, depois de já ter sido convocado no ano passado.

Dany Priso, Felix Lambey, Cedate Gomes Sá, Geoffrey Palis e Marco Tauleigne são os outros novatos do time. Mathieu Bastareaud, suspenso, não está no grupo, ao passo que o retorno que mais chama a atenção é do scrum-half Morgan Parra. Guilhem Guirado será o capitão e o Racing é o clube com mais atletas, com 9.

Avançados: Eddy Ben Arous (Racing), Yacouba Camara (Toulouse), Camille Chat (Racing), Paul Gabrillaugues (Stade Français), Cedate Gomes Sá (Racing), Kevin Gourdon (La Rochelle), Guilhem Guirado (c) (Toulon), Arthur Iturria (Clermont), Anthony Jelonch (Castres), Felix Lambey (Lyon), Wenceslas Lauret (Racing), Sekou Macalou (Stade Français), Jefferson Poirot (Bordeaux), Dany Priso (La Rochelle), Rabah Slimani (Clermont), Marco Tauleigne (Bordeaux), Christopher Tolofua (Saracens, Inglaterra), Sebastien Vahaamahina (Clermont);

Linha: Anthony Belleau (Toulon), Henry Chavancy (Racing), Jonathan Danty (Stade Français), Geoffrey Doumayrou (La Rochelle), Brice Dulin (Racing), Antoine Dupont (Toulouse), Benjamin Fall (Montpellier), Matthieu Jalibert (Bordeaux), Remi Lamerat (Clermont), Maxime Machenaud (Racing), Geoffrey Palis (Castres), Morgan Parra (Clermont), Teddy Thomas (Racing), Virimi Vakatawa (Racing);