Joe Schmidt já é um dos maiores treinadores da história da Irlanda – senão o maior. No comando da seleção verde desde 2013, o neozelandês já acumula 4 títulos de Six Nations e 2 vitórias sobre os All Blacks – as duas únicas da história da Irlanda sobre a Nova Zelândia.

Aos 53 anos, Schmidt decidiu seguir caminhos novos após a Copa do Mundo de 2019. O treinador ficará no comando do Trevo até o Mundial do Japão e depois se dedicará à família.

Com isso, a União Irlandesa de Rugby já preparou a sucessão. Será o atual treinador de defesa da Irlanda, o inglês Andy Farrell, de 43 anos, com passagens por Inglaterra e Saracens.