Nesse fim de semana, a Cidade do México recebeu o Rugby Americas North Sevens, torneio masculino e feminino qualificatório da América do Norte e Caribe para a Copa do Mundo de Sevens de 2018 e para o Hong Kong Sevens 2018.

Sem Canadá e Estados Unidos na disputa, as atenções estavam sobre o México e seus principais desafiantes, Guiana Trinidad e Tobago, tradicionais forças, e a ascendente Jamaica. Com apenas uma vaga na Copa do Mundo em disputa em cada categoria, o torneio pegou fogo.

Entre os homens, as Serpentes mexicanas falharam e caíram diante da Jamaica, 26 x 12, permitindo aos jamaicanos irem à grande decisão, conseguindo a inédita classificação ao Mundial com um triunfo por 28 x 24, com um try na última bola. A vitória ainda rendeu à Jamaica classificação inédita aos Jogos da Commonwealth de 2018, a Olimpíada do antigo Império Britãnico. Jamaca e Guiana ainda ganharam as vagas da região no Hong Kong Sevens 2018, a segunda divisão da Série Mundial.

Entre as mulheres, a festa foi caseira, com o México faturando o título e carimbando seu passaporte para a Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, ficando em primeiro lugar em torneio de pontos corridos, que teve a Guiana Francesa no segundo posto. As mexicanas perderam para as novatas da Guiana Francesa, mas se valeram das derrotas da equipe sul-americana para Trinidad e Tobago e Jamaica. O título deu ainda às mexicanas a única vaga do continente no Hong Kong Sevens feminino, a segunda divisão mundial.

- Continua depois da publicidade -

Com a classificação do México, o torneio feminino da Copa do Mundo de Sevens de 2018 já tem todos os seus classificados. O torneio masculino ainda espera pelos classificados da América do Sul, a serem conhecidos em janeiro, e por um classificado da Oceania, que será definido no próximo final de semana.

Rugby Americas North Sevens 2018 – na Cidade do México

Torneio Masculino

Grupo A: 1 Guiana, 2 Ilhas Cayman, 3 Barbados

Grupo B: 1 Jamaica, 2 Bermuda, 3 República Dominicana

Grupo C: 1 México, 2 Trinidad e Tobago, 3 Ilhas Virgens Britânicas, 4 Curaçao

2ª fase

Grupo 1: 1 Guiana, 2 Trinidad e Tobago, 3 Bermuda;

Grupo 2: 1 Jamaica, 2 México, 3 Ilhas Cayman;

Final

Jamaica 28 x 24 Guiana

Torneio Feminino

Todos contra todos

1 México, 2 Guiana Francesa, 3 Jamaica, 4 Trinidad e Tobago, 5 Guiana, 6 República Dominicana, 7 Bermuda;

Copa do Mundo de Sevens de 2018

Classificados

Feminino

América do Norte: Estado Unidos (país sede), Canadá e México

América do Sul: Brasil

Europa: Inglaterra, Irlanda, França, Espanha e Rússia

África: África do Sul

Ásia: Japão e China

Oceania: Nova Zelândia, Austrália, Fiji e Papua Nova Guiné

Masculino

América do Norte: Estado Unidos (país sede), Canadá e Jamaica

América do Sul: Argentina + 2 a definir em janeiro

Europa: França, Inglaterra, Gales, Escócia, Irlanda e Rússia

África: África do Sul, Quênia, Uganda e Zimbábue

Ásia: Japão e Hong Kong

Oceania: Nova Zelândia, Austrália, Fiji, Samoa, Papua Nova Guiné + 1 a definir em dezembro