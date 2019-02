O próximo desafio do Brasil no Americas Rugby Championship é no dia 23 deste mês contra os Estados Unidos em Austin, Texas. Para a partida, os norte-americanos perderam um atleta importante: o centro Paul Lasike, que atua pelos Harlequins, da Inglaterra.

Lasike foi suspenso por 4 semanas por conta de um pisão que lhe rendeu cartão vermelho na última partidas das Águias contra a Argentina XV. Fim de Americas Rugby Championship para Lasike.

No mesmo jogo, no fim da partida, o fullback argentino Santiago Carreras efetuou um tackle alto que não foi punido com cartão pelo árbitro da partida. Mas o atleta recebeu suspensão de 3 semanas agora.