ARTIGO COM VÍDEOS – A Aviva Premiership inglesa viveu sua antepenúltima rodada nesse fim de semana e, enquanto Exeter Chiefs e Saracens já estão garantidos nas semifinais, as outras duas vagas seguem totalmente abertas. Nesta jornada, o Leicester Tigers, então terceiro colocado, caiu em clássico das East Midlands contra seu arquirrival Northampton Saints e despencou para o quinto lugar, sendo ultrapassado por Wasps e Newcastle Falcons, que venceram jogos cruciais. O Gloucester também venceu e e embolou de vez as disputas.

A derrota dos Tigers fo em casa para o rival regional, que já não briga por mais nada na competição. Mas, clássico é clássico e os Saints colocaram tudo em campo e lideraram um primeiro tempo de tirar o fôlego com tries de Ben Foden, aos 8′, e Cobus Reinach, aos 31′, respondidos por Veainu e Toomua para os Tigers. Mas, aos 43′, Ahsee Tuala cravou o terceiro e crucial try dos Saints, que resistiram à pressão dos donos da casa até o fim, mesmo jogando com um homem a menos na reta final do jogo. 27 x 21 para Northampton sorrir um pouco neste ano.



Os Wasps aproveitaram a chance e venceram bem o Worcester Warriors por 30 x 15, com Wade, correndo para 2 dos 4 tries do triunfo.



Já o Newcastle Falcons venceu verdadeira decisão no choque do norte do país contra o Sale Sharks, em duelo direto pelas semifinais. E foi um jogaço, com os Falcons cravando 4 tries no primeiro tempo – com Green, Graham, Hammersley e Lawson, abrindo 25 x 00 – enquanto os Sharks cruzaram 2 vezes o in-goal – com Curry e Yarde, reagindo. Sale se colocaria na frente na segunda etapa com mais um try de Yarde, mas, aos 77′, Rob Vickers fez o try da vitória de Newcastle, 35 x 30.



A queda dos Tigers ainda foi boa para o Gloucester, que conseguiu grande triunfo sobre o Halrequins e segue vivo na batalha pelas semifinais. Os Cherry and Whites afastaram as dúvidas com 37 x 09, mas o placar enganou, pois a partida foi parelha até o fim e a diferença aumentou somente no fim com o Gloucester caçando o ponto bônus com 3 tries nos 10 minutos finais.



O o vice lider Saracens, por sua vez, conseguiu sua classificação matemática às semifinais com vitória categórica por 41 x 06 sobre o Bath, que eliminou de vez os azuis da briga por um lugar na próxima Champions Cup europeia – destinada os 6 primeiros colocados da Premiership. Schalk Brits, Liam Williams, Richard Wigglesworth, Owen Farrell, Schalk Burger e Ben Spencer marcaram os tries da convincente vitória londrina.

Por fim, o Exeter Chiefs seguiu firme na liderança e já assegurou o mando de jogo nas semifinais após derrotar o lanterna London Irish por 45 x 05, deixando o time irlandês da Grande Londres a um passo do rebaixamento. Destaque para o hat-trick (3 tries) de Sam Simmonds.



No próximo fim de semana não haverá rodada da Premiership, mas no dia 27 de abril o chão irá tremer com a penúltima rodada que reservará duelo decisivo entre Leicester e Newcastle.

Aviva Premiership – Campeonato Inglês

Wasps 30 x 15 Worcester Warriors

Leicester Tigers 21 x 27 Northampton Saints

Gloucester 37 x 09 Harlequins

Newcastle Falcons 35 x 30 Sale Sharks

London Irish 05 x 45 Exeter Chiefs

Saracens 41 x 06 Bath

Clube Cidade Jogos Pontos Exeter Chiefs Exeter 20 75 Saracens Londres 20 67 Wasps Coventry 20 61 Newcastle Falcons Newcastle 20 59 Leicester Tigers Leicester 20 57 Gloucester Gloucester 20 56 Sale Sharks Salford (Manchester) 20 54 Bath Bath 20 46 Harlequins Londres 20 36 Northampton Saints Northampton 20 36 Worcester Warriors Worcester 20 31 London Irish Reading 20 22

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º a 4º lugares = classificação às Semifinais e à Champions Cup;

- 5º e 6º lugares = classificação à Champions Cup;

- 12º lugar = rebaixamento

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Bedford Blues 29 x 34 Cornish Pirates

Ealing 54 x 36 Hartpury College

Jersey Reds 50 x 29 Nottingham

Richmond 29 x 30 London Scottish

Rotherham Titans 30 x 26 Yorkshire Carnegie

Bristol 68 x 10 Doncaster Knights

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 21 98 Ealing Trailfinders Londres 20 80 Bedford Blues Bedford 20 63 Cornish Pirates Penzance 21 62 Jersey Reds Jersey 21 60 Yorkshire Carnegie Leeds 20 57 Doncaster Knights Doncaster 21 55 Richmond Londres 21 46 Nottingham Nottingham 20 42 Hartpury College Hartpury 21 41 London Scottish Londres 21 40 Rotherham Titans Rotherham 21 14

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento