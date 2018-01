ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 viveu um fim de semana de mais clássicos na Irlanda e Gales. Os favoritos venceram na jornada.

Em Dublin, a Irlanda parou para o grande clássico das capitais, com o Leinster, time da casa, recebendo o Ulster, de Belfast, capital da Irlanda do Norte. E foi um verdadeiro banho do Leinster, que segue forte na competição, vencendo o rival por 38 x 7, depois de chegar a abrir 31 x 0. Foram 6 tries para os azuis, incluindo 2 da jovem promessa Jordan Larmour, fullback de 20 anos apenas, e 2 do centro Fergus McFadden (o segundo uma pintura que começou com o pilar Andrew Porter atropelando a defesa do Ulster em contra-ataque), mostrando toda a qualidade dos Leões com a bola em mãos.



Já no outro dérbi irlandês, o Munster se reergueu da virada de ano ruim derrotando bem o Connacht por 39 x 13. Segundo tempo com 2 tries de Conor Murray para matar o jogo.



Em Gales, quem também renasceu foram os Ospreys, de Swansea, que largaram a lanterna da Conferência A ao derrotarem o Cardiff Blues no clássico das maiores cidades galesas, 29 x 28. Um jogão de reta final eletrizante, que teve os Ospreys abrindo margem com 4 tries – 2 de Rhys Webb – e os Blues correndo atrás do prejuízo. Com Owen Lane e Garyn Smith fazendo 2 tries nos 10 minutos finais, Cardiff flertou com a virada, que não saiu.



Porém, o país e a Conferência B seguem dominadas pelos atuais campeões Scarlets, que passaram com tranquilidade os Dragons por 47 x 13. 7 tries para os vermelhos de Llanelli, com Rhys Patchell conduzindo todos.



A Conferência A, por sua vez, segue liderada pelos escoceses do Glasgow Warriors, que foram à Itália para derrotarem o aguerrido Zebre por 40 x 20. Huw Jones cruzou duas vezes o in-goal para os Warriors e George Horne foi eleito o nome do jogo.



Quem também foi à Itália foram os sul-africanos do Cheetahs, que estiveram de recesso no Natal e no Ano Novo. A volta aos gramados não foi boa, com o time sendo derrotado pelo Treviso por 27 x 21. Um segundo tempo brilhante dos alviverdes, com o primeira linha Hame Faiva (2 vezes) e o terceira linha Federico Ruzza fazendo os tries da vitória.



Por fim, o Edinburgh afundou ainda mais os Kings, que não venceram ninguém ainda. 37 x 07 para os escoceses sobre os sul-africanos. Mark Bennett foi o “homem do jogo”.



Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Munster 39 x 13 Connacht

Leinster 38 x 07 Ulster

Zebre 20 x 40 Glasgow Warriors

Ospreys 29 x 28 Cardiff Blues

Treviso 27 x 21 Cheetahs

Scarlets 47 x 13 Dragons

Edinburgh 37 x 07 Kings

Clube País Cidade Jogos Pontos Grupo A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 13 58 Munster Irlanda Limerick/Cork 13 43 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 11 30 Cardiff Blues Gales Cardiff 13 25 Connacht Irlanda Galway 13 24 Ospreys Gales Swansea 13 21 Zebre Itália Parma 13 17 Grupo B Scarlets Gales Llanelli 13 53 Leinster Irlanda Dublin 13 51 Ulster Irlanda Belfast 13 40 Edinburgh Escócia Edimburgo 13 37 Benetton Treviso Itália Treviso 13 29 Dragons Gales Newport 13 14 Kings África do Sul Porto Elizabeth 11 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Calvisano segue forte na ponta do Eccellenza italiano – Por Giorgio Vuerich

O Eccellenza deu seu pontapé inicial para 2018 neste fim de semana. O Calvisano derrotou os toscanos do I Medicei com um pouco de sofrimento. Na primeira etapa os lombardos marcaram dois tries, com Susio e Paz, contra o try do toscano Montivero. Mas foram os Medicei com mais três penais que fecharam o primeiro tempo em vantagem de 16×14. Nos segundos tempo, foram mais dois tries lombardos, com Paz e Rimpelli, para o Calvisano se por na frente. Os toscanos não desistiram e responderem com a assinatura de Boccardo, mas os lombardos selaram as coisas graças ao pé de Mortali e a uma longa corrida vencedora de Gabriele Venditti 39×23.

Em Rovigo, no estádio Battaglini, os “Bersaglieri” derrotaram os “Diavoli” do Reggio por 47×19. Sete tries para os vênetos contra dois do emilianos.



Jogo fácil também para o Petrarca em Roma contra a Lazio. Depois de uma primeira etapa equilibrada que terminou em 6×10 a favor dos vênetos, a segunda etapa não teve história, com quatro tries para os alvinegros do Petrarca. 06×26 no final.

Passeio também para os policiais do Fiamme Oro, que derrotaram o lanterna Mogliano 33×6, no jogo isolado de domingo.

E a vitória do San Donà sobre o Viadana valeu a quinta colocação na tabela para o San Donà, ultrapassando os lombardos. Depois o primeiro tempo equilibrado, o Viadana foi reduzido a 14 homens por um cartão amarelo e nos 10 minutos de inferioridade os vênetos marcaram dois tries, que atingiram mortalmente o Viadana. 38×8 o placar final.

Eccellenza – Campeonato Italiano

San Donà 38 x 08 Viadana

Calvisano 39 x 23 I Medicei

Rovigo 47 x 19 Reggio

Lazio 06 x 36 Petrarca Padova

Mogliano 06 x 33 Fiamme Oro

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 10 44 Rovigo Rovigo 10 41 Petrarca Padova 10 37 Fiamme Oro Roma 10 32 San Donà San Donà 10 29 Viadana Viadana 10 26 I Medicei Florença 10 17 Reggio Reggio Emilia 10 10 Lazio Roma 10 6 Mogliano Mogliano 10 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º ao 4º lugares - classificação às Semifinais;



*Não haverá rebaixamento, pois o Eccellenza será expandido para 12 clubes em 2018-19

Foto: Leinster x Ulter – Ryan Barne/Inpho/PRO14