ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14 voltou neste fim de semana com disputas quentes e uma mensagem muito clara foi dada: vai ser difícil segurar o Leinster. Mesmo sem seus principais jogadores, o poderoso time irlandês atropelou o Ospreys e segue líder da Conferência B.

Na Conferência A, o Glasgow Warriors também fez bonito e segue aspirante forte a desbancar o Leinster. Vamos ao resumão da 9ª rodada!

Quem segura o Leinster?

Uma vitória para as categorias de base do Leinster. Recheado de atletas vindos dos juvenis do time, o Leinster não tomou conhecimento do bom time galês dos Ospreys e voou baixo para um triunfo por 52 x 07, com direito a 7 tries de 7 atletas diferentes. Show com Conor O’Brien, Penny, McCarthy, Fardy, Adam Byrne, Deegan e Bryan Byrne cruzando o in-goal.



A briga pela vice liderança da Conferência B também pegou fogo com um jogaço entre Scarlets, de Gales, mandante da partida, e Ulster, da Irlanda do Norte. 29 x 12 para os galeses, com Tom Prydie marcando o try da tranquilidade vitória na reta final da partida,



Na Conferência A ninguém segura os escoceses do Glasgow Warriors, que novamente tiveram o brilhante scrum-half fijiano Matawalu (que não estava com sua seleção na vitória sobre a França) sendo o homem do jogo, com 2 tries no triunfo por 40 x 15 sobre o Cardiff Blues. Foi o 100º jogo de Matawalu pelos Warriors.



O Munster, da Irlanda, segue na perseguição a Glasgow e fez sua parte no domingo, vencendo bem os italianos do Zebre, na Itália, por 32 x 07. O elenco do Munster também mostrou profundidade e o bônus saiu com try do ponta Ronan O’Mahoney.



E teve vitória também do outro irlandês, o Connacht, que venceu na África do Sul os Kings por 31 x 14, em performance exuberante do abertura Jack Carty. Foram 4 tries para os verdes, com o jovem ponta Paul Boyle marcando os 2 finais que deram o bônus aos irlandeses.



Também na África do Sul, a história foi diferente para os donos da casa do Cheetahs, que deixaram a lanterna da Conferência A ao vencerem os italianos do Benetton Treviso por 31 x 25, empurrando o Zebre para a última posição da chave. Jogo de arrepiar com o oitavo Daniel Maartens sendo decisivo para o time de Bloemfontein com 2 tries na segunda etapa.



E quem também deixou a lanterna, na Conferência B, foram os galeses do Dragons, que empurraram os Kings para o último lugar ao derrotarem em Newport os escoceses do Edinburgh. 18 x 12 para os galeses, com 2 tries do ponta Jared Rosser.



Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Glasgow Warriors 40 x 15 Cardiff Blues

Leinster 52 x 07 Ospreys

Scarlets 29 x 12 Ulster

Cheetahs 31 x 25 Benetton Treviso

Kings 14 x 31 Connacht

Zebre 07 x 32 Munster

Dragons 18 x 12 Edinburgh

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Glasgow Warriors Escócia Glasgow 9 37 Munster Irlanda Limerick/Cork 9 29 Connacht Irlanda Galway 9 26 Ospreys Gales Swansea 9 23 Cardiff Blues Gales Cardiff 9 22 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 9 16 Zebre Itália Parma 9 15 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 9 39 Scarlets Gales Llanelli 9 29 Ulster Irlanda Belfast 9 25 Edinburgh Escócia Edimburgo 9 22 Benetton Treviso Itália Treviso 9 18 Dragons Gales Newport 9 13 Kings África do Sul Porto Elizabeth 9 11

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;