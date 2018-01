ARTIGO COM VÍDEOS – A Champions Cup, a máxima Copa Europeia, viveu um fim de semana de arrepiar com a penúltima rodada de sua fase de grupos. Havia muita expectativa sobre quais equipes já conseguiriam classificação às quartas de final com uma rodada de antecedência – e somente uma conseguiu: o Leinster, da Irlanda.

Finalistas do ano passado, Saracens e Clermont desapontaram de novo, ao passo que o Racing mostrou que está com tudo impedindo a classificação antecipada do Munster. Mas a jornada foi boa para a Irlanda, que ainda teve o Ulster assumindo o topo de sua chave.

Na segunda-feira os vídeos que faltam estarão no ar.

Ulster lidera o Grupo 1, La Rochelle e Wasps derrapam

O Grupo 1 europeu tem novo líder e está todo embolado! O Ulster deixou a instabilidade de lado e fez a festa da torcida na Irlanda do Norte ao bater o La Rochelle por 20 x 13 e assumir a liderança da chave. Rory Best, Stockdale e Timoney cruzaram o in-goal para os White Knights, que ainda seguraram a sensação francesa.

No outro embate, o Wasps vacilou e se complicou de vez, caindo no velho clássico londrino contra o eliminado Harlequins por 33 x 28, em um jogão que teve os Wasps abrindo 21 x 12 na primeira etapa, para levarem a virada no segundo tempo. James Haskell foi expulso e os Quins não perdoaram com Elia e Chisholm, aos 79′, cravando os tries da vitória.





Clermont e Saracens lamentam tropeços no Grupo 2

O Clermont vive uma temporada terrível no Top 14, mas lidera seu grupo na Copa Europeia e precisava de uma simples vitória sobre o já eliminado Northampton Saints para se garantir na próxima fase. E os franceses só tiveram o que lamentar ao caírem por 34 x 21, com um segundo tempo para se esquecer.

A derrota, no entanto, não foi aproveitada por seus perseguidores. Em Gales, Ospreys e Saracens empataram em 15 x 15, mantendo o Clermont no topo. O jogo desapontou, sem nenhum try, com Dan Biggar e Owen Farrell travando batalha de penais sem vencedor. Aos 75′, Farrell parecia dar a vitória aos ingleses, mas Biggar igualou na última posse de bola.





Leinster garantido e Exeter no páreo no Grupo 3

No Grupo 3, o Leinster fez sua parte e atropelou o já eliminado e desinteressado Glasgow Warriors, com uma avalanche de 55 x 19, com 34 x 07 só no primeiro tempo. O baile teve direito a 2 tries do Wallaby Scott Fardy e outros 2 do capitão Isa Nacewa, de um total de 8 tries.

A briga ainda está aberta pelo segundo lugar da chave, com o Exeter Chiefs conseguindo uma imensa vitória sobre o Montpellier por 41 x 10. O primeiro tempo foi de apenas 7 x 0 para os campeões ingleses, mas os franceses naufragaram no segundo tempo, com Simmonds e Woodburn (2 vezes) guardando 3 tries em um espaço de 10 minutos. Nocauteado, o Montpellier ainda viu Nic White e Armand fazerem mais 2 tries para os Chiefs, renascidos.



Racing bate Munster, mas irlandeses seguem líderes do Grupo 4

No Grupo 4, a briga pelo primeiro lugar está intensa entre Racing e Munster, com o Castres ainda vivo. No jogo que todos aguardavam, na moderna U Arena, em Paris, o Racing derrotou o Munster por 34 x 30, mas os bônus ofensivo e defensivo mantiveram os irlandeses em primeiro lugar.

Nyanga e Klein trocaram tries no primeiro tempo. Depois, Marc Andreu abriu a segunda etapa com try para o Racing, respondido prontamente com muita classe por Keith Earls. Chris Farrell chegou a por os irlandeses na frente com o terceiro try, mas, aos 64′, Szarzewski cruzou o in-goal para os franceses e Machenaud garantiu o triunfo com 2 penais nos últimos 5 minutos para os parisienses.

O Castres, por sua vez, se manteve com chances de avançar ao atropelar o Leicester Tigers por irrepreensíveis 39 x 00, com Cambezou e Armand Battle marcando 2 tries cada no triunfo francês.

Toulon e Scarlets levam a melhor no Grupo 5

E a briga pela classificação no Grupo 5 seguiu alucinante, com o Bath sofrendo um duro golpe ao cair em casa para o novo vice líder Scarlets, 35 x 17 impressionantes do melhor time de Gales. O primeiro tempo foi um passeio, com tries não respondidos de Beirne, Asquith e Parkes para os visitantes, que chegaram a jogar com 14 homens e levando superioridade. No segundo tempo, Scott Williams apanhou chute cruzado de Patchell e liquidou a partida para os vermelhos.

A primeira posição é do Toulon, que fez 36 x 00 no Benetton Treviso, em partida marcada pela polêmica de comentários homofóbicos de Bastareud, do Toulon, que foram ouvidos por todo o estádio. Em campo, Tuisova foi o nome da vitória com 2 tries.



O que pode acontecer na rodada final?

No próximo fim de semana, a Champions Cup conhecerá seus outros 7 classificados, além dos 4 times que serão os mandantes dos duelos de quartas de final. Vale lembrar que na competição:

– Apenas os campeões de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados irão às quartas de final;

– E os 4 melhores 1ºs colocados garantirão o mando de jogo nas partidas de quartas de final;

Com isso, entre os destaques da rodada final estão os seguintes confrontos:

No Grupo 1, o La Rochelle precisará vencer em casa o eliminado Harlequins de qualquer forma, enquanto o Ulster visitará o desesperado Wasps, que precisa de um milagre;

No Grupo 2, o líder Clermont receberá o vice Ospreys, com ambos precisando vencer, enquanto o terceiro colocado Saracens estará na espreita recebendo e precisando bater os Saints;

No Grupo 3, o Montpellier precisará de qualquer forma da vitória em casa sobre o Leinster, ao passo que o Exeter Chiefs precisará vencer fora de casa o Glasgow e ainda contar com outros resultados (já que os Chiefs são os piores segundos colocados no momento);

No Grupo 4, Munster e Castres se enfrentarão em jogo de vida ou morte, enquanto o Racing precisará vencer bem o eliminado Leicester fora de casa;

E no Grupo 5, Scarlets, melhor vice, e Toulon, líder, jogarão em Gales uma partida épica, enqunanto o Bath tentará ao menos ficar em segundo lugar visitando o Treviso;

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Bath 17 x 35 Scarlets

Ulster 20 x 13 La Rochelle

Exeter Chiefs 41 x 10 Montpellier

Harlequins 33 x 28 Wasps

Northampton Saints 34 x 21 Clermont

Ospreys 15 x 15 Saracens

Leinster 55 x 19 Glasgow Warriors

Toulon 36 x 00 Treviso

Racing 34 x 30 Munster

Castres 39 x 00 Leicester Tigers

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 Ulster Irlanda Belfast 5 17 La Rochelle França La Rochelle 5 16 Wasps Inglaterra Coventry 5 12 Harlequins Inglaterra Londres 5 7 Grupo 2 Clermont França Clermont-Ferrand 5 18 Ospreys Gales Swansea 5 15 Saracens Inglaterra Londres 5 13 Northampton Saints Inglaterra Northampton 5 6 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 5 23 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 5 14 Montpellier França Montpellier 5 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 5 2 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 5 16 Racing França Paris 5 15 Castres França Castres 5 12 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 5 6 Grupo 5 Toulon França Toulon 5 18 Scarlets Gales Llanelli 5 17 Bath Inglaterra Bath 5 13 Benetton Treviso Itália Treviso 5 3

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Foto: ©INPHO/Morgan Treacy – Leinster x Glasgow