No mês de junho, a Argentina receberá Gales e Escócia para um total de 3 amistosos internacionais. Nesta semana, a União Argentina de Rugby confirmou os locais dos jogos. Os Pumas enfrentarão Gales nos dias 9 e 16 de junho, nas cidades de San Juan e Santa Fe, respectivamente. Depois, no dia 23, será a vez dos argentinos receberem a Escócia em jogo único em Resistencia, concluindo 3 jogos no interior do país.

Os escoceses visitarão nos finais de semana anteriores Canadá, no dia 9, e Estados Unidos, no dia 16, com locais a serem confirmados. Já Gales passará no dia 2 de junho pelos Estados Unidos, mas para enfrentar a África do Sul, em grande jogo promocional.

09/06 – Argentina x Gales, em San Juan

16/06 – Argentina x Gales, em Santa Fe

23/06 – Argentina x Escócia, em Resistencia

Japão receberá Itália e Geórgia

Está confirmado também que o Japão fará três amistosos em casa em junho, 2 contra a Itália e 1 versus a Geórgia. Os locais já foram definidos. Os georgianos irão a Fiji ainda, no dia 16 de junho, a confirmar.

09/06 – Japão x Itália, em Oita

16/06 – Japão x Itália, em Kobe

23/06 – Japão x Geórgia, em Toyota/Nagoya

Foto: Estádio de Santa Fe – Sin Mordaza