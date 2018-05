ARTIGO COM VÍDEOS – A França parou para assistir a primeira fase das finais do Top 14, que decidiu os últimos dois semifinalistas, que se juntam a Montpellier e Racing na próxima semana em Lyon na disputa por uma vaga na grande final. Em uma rodada que os dois visitantes venceram o Lyon despachou, na prorrogação, o poderoso Toulon em um partida que terminou empatada em 19 a 19 enquanto o Toulouse foi surpreendido pelo Castres, derrotado por 23 a 11. Na sexta feira o Lyon, que joga em casa, tenta surpreender o Montpellier enquanto no sábado o Castres mede forças com o Racing, que tenta salvar a temporada depois da derrota na final da Champions Cup.

Lobos uivam mais alto em Toulon

Na sexta feira o Lyon viajou para enfrentar o poderoso Toulon, que com todas as suas estrelas em campo e diante do estádio lotado, tentava vencer para justificar o alto investimento da equipe, que não vence um título a três temporadas, desde a aposentadoria de Wilkinson. A equipe porém, mais uma vez, não convenceu jogando um primeiro tempo fraco, que terminou sem tries com os visitantes na frente por 6 a 3. Na segunda etapa, logo aos 14’ o Toulon colocou a bola no chão com o ponta Chris Ashton, para muitos sacramentando mais uma vitória sem brilho dos donos da casa, os visitantes com apenas alguns minutos para acabar a temporada foram ao ataque empatando a partida com tries do fullback Toby Arnold e do centro reserva Dylan Cretin, que terminou 19 a 19. Na prorrogação a o jogo foi decidido em um penal convertido pelo abertura Michael Harris.

- Continua depois da publicidade -

O Lyon chega as finais como um azararão, mas tem a vantagem de jogar em casa e sem pressão, já que o adversário da vez, o Montpellier, líder isolado da primeira fase, entra em campo com a obrigação de vencer e justificar o grande investimento feito na equipe nas ultimas temporadas.

19 19

Toulon 19 x 19 Lyon, em Toulon





Castres derruba Toulouse no dérbi occitano

No jogo de sábado, o Castres viajou para enfrentar o supercampeão francês, o Toulouse, vencendo por 23 a 11. O Castres entrou em campo impondo um ritmo físico que o Toulouse não conseguiu acompanhar anotando um try com o ponta Armand Battle indo para o vestiário vencendo por 13 a 6. Na segunda etapa o Castres aumentou a vantagem, em outro try de Battle, a partida se encaminhava para uma vitória tranquila dos visitantes até os 20’ quando o try do pilar reserva Leonardo Ghiraldini e o cartão vermelho para o hooker do Castres, Jody Jenneker, recolocou os donos da casa no jogo, mas que não conseguiram tirar a diferença do placar.

O Castres agora enfrenta o Racing na partida que deve ser a mais equilibrada das semifinais. O Racing fez uma excelente temporada, apesar da derrota na Copa Europeia, e chega com um leve favoritismo, o Castres, por outro lado, alternou jogos fantásticos com atuações pífias, restando saber qual time entrará em campo em Lyon.

11 23

Toulouse 11 x 23 Castres, em Toulouse





Semifinais

Dia 25/05 – Montpellier x Lyon, em Lyon

Dia 26/05 – Racing x Castres, em Lyon