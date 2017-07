No dia 9 de agosto teremos a largada da Copa do Mundo Feminina. E as seleções já estão se aprontando para o Mundial, com as convocações finais saindo. Agora, foi a vez de Irlanda, Estados Unidos, Gales, Itália e Espanha revelarem suas escolhidas.

As irlandesas mantiveram um forte elenco com 12 nomes que jogaram a última Copa do Mundo e alcançaram o quarto lugar. Já as Águias terão nada menos que 6 atletas do sevens, incluindo a debutante no XV Jessica Javelet, ao passo que as Leonas terão 11 jogadoras que estiveram em 2014 e grandes nomes do sevens, como Barbara Pla e Patricia Garcia. A Itália e Gales mantiveram a base do time que vem disputando o Six Nations Feminino. Por sua vez, Hong Kong anunciou seu elenco que disputará a primeira Copa do Mundo da história da cidade chinesa.

Irlanda

Avançadas: Ashleigh Baxter, Anna Caplice, Ciara Cooney, Ailis Egan, Paula Fitzpatrick, Ciara Griffin, Leah Lyons, Claire Molloy, Cliodhna Moloney, Heather O’Brien, Ciara O’Connor, Ruth O’Reilly, Lindsay Peat, Marie-Louise Reilly, Sophie Spence;

Linha: Niamh Briggs (captain), Eimear Considine, Mairead Coyne, Nicole Cronin, Jeamie Deacon, Katie Fitzhenry, Claire McLaughlin, Alison Miller, Larissa Muldoon, Jenny Murphy, Sene Naoupu, Nora Stapleton, Hannah Tyrrell;

Estados Unidos

Avançadas: Catie Benson (Life West), Tiffany Faaee (NYRC), Nicole James (HARC), Naima Reddick (Seattle Saracens), Jamila Reinhardt (San Diego Surfers), Hope Rogers (San Diego Surfers), Katy Augustyn (Berkeley All Blues), Sam Pankey (San Diego Surfers), Stacey Bridges (Twin Cities Amazons), Abby Gustaitis (Northern Virginia), Alycia Washington (NYRC), Jordan Gray (Life West), Sara Parsons (Northern Virginia), Christiane Pheil (Chicago North Shore), Kristine Sommer (Seattle Saracens), Kate Zackary (San Diego Surfers);

Linha: AnnaKaren Pedraza (Lindenwood), Deven Owsiany (San Diego Surfers), Kayla Canett (Penn State), Kimber Rozier (Harlequin Ladies, UK), Sylvia Braaten (Twin Cities Amazons), Nicole Heavirland (USA 7s), Alev Kelter (USA 7s), Cheta Emba (USA 7s), Jessica Javelet (USA 7s), Naya Tapper (USA 7s), Kristen Thomas (USA 7s), Jessica Wooden (Harlequin Ladies, Inglaterra);

Espanha

Avançadas: Aroa González (c), Isabel Rico, Jeanina Vinueza, Isabel Macías, Laura Delgado, Saioa Jaurena, Rocío García, Mónica Castelo, Berta García, Elena Redondo, María Ribera, Lourdes Alameda, Diana Gassó, Paula Medín, Ángela del Pan, Carmen Pérez;

Linha: Patricia García, Anne Fernández de Corres, Carlota Méliz, María Ahís, Amaia Erbina, Bárbara García, Bárbara Pla, María Casado, Uri Barrutieta, Iera Echebarría, Vanesa Rial, Marina Bravo;

Gales

Avançadas: Alisha Butchers, Mel Clay, Amy Evans, Lleucu George, Cerys Hale, Sioned Harries, Morfudd Ifans, Kelsey Jones, Siwan Lillicrap, Carys Phillips (c), Shona Powell-Hughes, Gwenllian Pyrs, Rebecca Rowe, Rachel Taylor, Caryl Thomas, Megan York;

Linha: Keira Bevan, Elen Evans, Jodie Evans, Rebecca De Filippo, Dyddgu Hywel, Hannah Jones, Jasmine Joyce, Sian Moore, Jess Kavanagh-Williams, Gemma Rowland, Elinor Snowsill, Robyn Wilkins;

Itália

Avançadas: Elisa Cucchiella, Marta Ferrari, Lucia Gai, Gaia Giacomoli, Melissa Bettoni, Lucia Cammarano, Valeria Fedrighi, Valentina Ruzza, Flavia Severin, Sara Tounesi, Alice Trevisan, Ilaria Arrighetti, Michela Este, Silvia Gaudino, Elisa Giordano, Isabella Locatelli;

Linha: Sara Barattin (c), Claudia Salvadego, Beatrice Rigoni, Veronica Schiavon, Maria Grazia Cioffi, Manuela Furlan, Veronica Madia, Maria Magatti, Aura Muzzo, Michela Sillari, Sofia Stefan, Paola Zangirolami;

Hong Kong

Avançadas: CHOW Mei-nam (c), CHAN Ka-yan, Royce CHAN, CHAN Tsz-ching, Christy CHENG, CHEUNG Shuk-Han, Christine GORDON, LAU Nga-wun, LEE Ka-shun, PUN Wai-yan, Amelie SEURE, Winnie SIU, Winnie; Karen SO, TSANG Sin-yan, WONG Yuen-shan;

Linha: Adrienne GARVEY (vice-captain), CHONG Ka-yan, Laurel CHOR, Kelsie BOUTTLE, Jessica HO, Rose HOPEWELL-FONG, LAU Sze-wa, LEE Tsz-ting, MAK Ho-yee, Natasha OLSON-THORNE, POON Pak-yan, Colleen TJOSVOLD, Lindsay VARTY;

Seleção Jogos Pontos Grupo A Canadá Nova Zelândia Gales Hong Kong Grupo B Inglaterra Estados Unidos Itália Espanha Grupo C França Irlanda Austrália Japão

Dia Hora (Brasília) Local Equipe Placar X Placar Equipe Grupo/Fase 09/08/2017 10:00 UCD Bowl, Dublin INGLATERRA X ESPANHA Grupo B 09/08/2017 10:45 Billings Park, Dublin NOVA ZELÂNDIA X GALES Grupo A 09/08/2017 12:30 UCD Bowl, Dublin ESTADOS UNIDOS X ITÁLIA Grupo B 09/08/2017 13:15 Billings Park, Dublin CANADÁ X HONG KONG Grupo A 09/08/2017 15:00 UCD Bowl, Dublin IRLANDA X AUSTRÁLIA Grupo C 09/08/2017 15:45 Billings Park, Dublin FRANÇA X JAPÃO Grupo C 13/08/2017 08:00 Billings Park, Dublin NOVA ZELÂNDIA X HONG KONG Grupo A 13/08/2017 10:30 Billings Park, Dublin INGLATERRA X ITÁLIA Grupo B 13/08/2017 10:45 UCD Bowl, Dublin ESTADOS UNIDOS X ESPANHA Grupo A 13/08/2017 13:00 Billings Park, Dublin CANADÁ X GALES Grupo A 13/08/2017 13:15 UCD Bowl, Dublin IRLANDA X JAPÃO Grupo C 13/08/2017 15:45 UCD Bowl, Dublin FRANÇA X AUSTRÁLIA Grupo A 17/08/2017 08?00 Billings Park, Dublin CANADÁ X NOVA ZELÂNDIA Grupo A 17/08/2017 10:30 Billings Park, Dublin INGLATERRA X ESTADOS UNIDOS Grupo B 17/08/2017 10:45 UCD Bowl, Dublin ITÁLIA X ESPANHA Grupo B 17/08/2017 13:00 Billings Park, Dublin AUSTRÁLIA X JAPÃO Grupo C 17/08/2017 13:15 UCD Bowl, Dublin GALES X HONG KONG Grupo A 17/08/2017 15:45 UCD Bowl, Dublin FRANÇA X IRLANDA Grupo C 22/08/2017 08:00 Queen's University, Belfast X Semifinal pelo 9º lugar 22/08/2017 10:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast X Semifinal pelo 5º lugar 22/08/2017 10:30 Queen's University, Belfast X Semifinal pelo 9º lugar 22/08/2017 13:00 Queen's University, Belfast X Semifinal pelo 5º lugar 22/08/2017 13:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast X Semifinal pelo 1º lugar 22/08/2017 15:45 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast X Semifinal pelo 1º lugar 26/08/2017 08:00 Queen's University, Belfast X Decisão pelo 11º lugar 26/08/2017 10:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast X Decisão pelo 5º lugar 26/08/2017 10:30 Queen's University, Belfast X Decisão pelo 9º lugar 26/08/2017 13:00 Queen's University, Belfast X Decisão pelo 7º lugar 26/08/2017 13:00 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast X Decisão pelo 3º lugar 26/08/2017 15:45 Ravenhill Kingspan Stadium, Belfast X FINAL

Foto: Gales x Irlanda – RBS Six Nations