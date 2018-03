Nesse sábado, dia 17, o Six Nations viverá sua última rodada e a ESPN+ exibirá todos os 3 jogos em sequência ao vivo. A ação começa às 9h15 com Itália e Escócia, seguido do jogo que vale o Grand Slam para a Irlanda, contra a Inglaterra. Por fim, o torneio se encerra com Gales e França duelando e de olho no vice campeonato – e em pontos no Ranking!

Além do Six Nations, olho no Super Rugby, entre sexta e domingo, com grandes jogos no Watch ESPN (disponíveis para assistir on demand até o dia seguinte).

*Horários de Brasília

Sexta-feira, dia 16 de março

03h35 – Super Rugby – Chiefs x Bulls – Watch ESPN – AO VIVO

Sábado, dia 17 de março

03h35 – Super Rugby – Highlanders x Crusaders – Watch ESPN – AO VIVO

05h45 – Super Rugby – Brumbies x Sharks – Watch ESPN – AO VIVO

09h15 – Six Nations – Itália x Escócia – ESPN+ – AO VIVO

10h00 – Super Rugby – Stormers x Blues – Watch ESPN – AO VIVO

11h30 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN+ – AO VIVO

12h15 – Super Rugby – Lions x Sunwolves – Watch ESPN – AO VIVO

13h45 – Six Nations – Gales x França – ESPN+ – AO VIVO

13h45 – Six Nations – Gales x França – TV5 Monde – AO VIVO

18h40 – Super Rugby – Jaguares x Reds – Watch ESPN – AO VIVO

Domingo, dia 18 de março

02h05 – Super Rugby – Waratahs x Rebels – Watch ESPN – AO VIVO

02h30 – Six Nations – Itália x Escócia – ESPN – VT

05h00 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN+ – VT

12h15 – Programa – Jour de Rugby – TV5 Monde – Inédito

Segunda-feira, dia 19 de março

04h00 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN – VT

06h15 – Six Nations – Itália x Escócia – ESPN+ – VT

15h30 – Six Nations – Inglaterra x Irlanda – ESPN+ – VT

17h15 – Six Nations – Gales x França – ESPN+ – VT