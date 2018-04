Dois dos maiores pontas da história recente do rugby anunciaram aposentadoria: o sul-africano Bryan Habana e o francês Vincent Clerc.

Campeão da Copa do Mundo de 2007 com os Springboks, Habana é o maior artilheiro de tries da história dos Mundiais, com 15 tries, igualando na Copa do Mundo de 2015 o neozelandês Jonah Lomu, sendo ainda o segundo maior artilheiro de tries da história do rugby mundial entre seleções – e o primeiro entre os jogadores dos países do primeiro escalão mundial (67 tries, sendo 65 pelos Boks e 3 pelos Barbarians).

Eleito o melhor jogador do mundo em 2007 pelo World Rugby, Habana fez 124 jogos oficiais com a camisa da África do Sul e marcou época no Super Rugby, jogando pelo Bulls (sendo campeão da competição) e pelos Stormers, e no rugby europeu (atuando pelo Toulon, da França (vencendo 2 vezes a Champions Cup europeia), onde se aposentará ao final da atual temporada, aos 34 anos.





O francês Vincent Clerc, por sua vez, pendurará as chuteiras aos 36 anos, após uma carreira gloriosa, mas assolada por lesões. Clerc atuou 67 vezes pela França, com uma marca de 34 tries, incluindo alguns decisivos para as conquistas dos títulos do Six Nations pela França em 2004, 2006 e 2007. Formado pelo Grenoble, Clerc marcou época pelo Toulouse, com 3 títulos europeus (2003, 2005 e 2010), e se transferiu para o Toulon em 2016, onde encerrará sua carreira.

- Continua depois da publicidade -