ARTIGO COM VÍDEOS – O Natal chegou, mas nem isso para o Top 14, que disputou todas as suas partidas no sábado (23) deixando o dia de natal para os jogadores e torcedores passarem com a família. A rodada porém foi quente, com direito a troca de líder e muito mais, com o Top 14 mais uma vez mostrando porque que é o campeonato mais difícil de para se jogar como visitante, com todos os mandantes vencendo os seus jogos. O Montpellier (1º) se sagrou campeão do outono, batendo em casa o Lyon (7º) e se aproveitando da derrota do La Rochelle (2º) diante do Bordeaux (8º).

A batalha do Atlântico, a partida disputada entre Bordeaux e La Rochelle é o clássico regional entre a capital, e uma das cidades mais importantes da França, e o pequeno porte atlântico a apenas algumas horas de distância e como sempre não faltaram emoções, mesmo que o rugby tenha ficado em segundo plano em alguns momentos. A partida, disputada diante de 36 000 torcedores terminou com os donos da casa, o Bordeaux, vencendo por 29 a 19, e tirando os atlânticos da liderança, o jogo, muito físico, se encaminhava para uma vitória tranquila, mas teve contornos épicos depois que o segundo centro do time da terra dos vinho, Jean Baptiste Dubie, recebeu um cartão vermelho, aos 20’ da segunda etapa, por um soco. O Bordeaux, depois de uma série ruim de partidas, mostra mais uma vez que tem muito talento apenas precisando de maior constância.



A missão do Montpellier parecia fácil, bater, em casa, o combalido Lyon e se sagrar campeão do outono. O placar, 38 a 17, não representa o que foi a partida, com o time azul e branco empatando em 17 a 17 até os últimos 20 minutos de partida, as dificuldades do veterano abertura François Steyn, que errou quase todos os chutes e complicou a situação da equipe, mas foi salvo pela brilhante atuação do ponta Timoci Nagusa, que anotou três tries. Com a vitória o time da casa se mantém na luta com o La Rochelle e afunda ainda mais os lobos, que parecem ter perdido o gás do início da temporada.



Cada vez mais perto dos líderes está o Castres (3º), que emplacou a sexta vitória seguida, sobre o Stade Français (11º) por 28 a 6, e mostra cada vez mais qualidade, com a fanática torcida já pensando novamente na possibilidade um título, do lado dos parisienses a situação continua crítica, com o time mais uma temporada lutando para não cair. Se de um lado da cidade luz o natal será de preocupação do outro a situação é oposta, o Racing (4º) bateu o Toulouse (6º), por 23 a 19 conquistando a primeira vitória na sua arena remodelada. A vitória e a festa da torcida garantiram as comemorações dos parisienses, o jogo porém deixou a desejar com um grande número de knock-ons, mais de 20, que atrapalharam o espetáculo, para os occitanos, apesar da derrota o ponto bônus é bem vindo.





Ainda buscando o seu melhor jogo o Toulon (5º) bateu o frágil Oyonnax (14º) por 49 a 25, apesar do placar elástico os milionários tiveram algumas dificuldades, indo para o vestiário atrás no placar. Como é comum em Toulon o espetáculo foi tanto dentro quanto fora de campo, buscando trazer os torcedores de volta ao estádio, que tem se desinteressado depois da campanha ruim do time no Top 14, o presidente Mourad Boudjellal, organizou um espetáculo no melhor estilo americano, com direito a Dj, inauguração de novos bares e muitas outras atrações.



O melhor jogo da rodada, porém, ficou por conta do Pau (9º) e Clermont (10º). A pequenina equipe do interior francês mais uma vez mostrou sua força e bateu, por 22 a 21, o poderoso time de amarelo, que segue sem vencer fora de casa nessa temporada. A partida, disputada até o fim foi decidida em uma jogada inusitada. O Clermont tinha um scrum, no ultimo minuto de jogo, na sua linha de 22, tendo apenas de recuperar a bola para sacramentar sua vitória, a formação porém desmonta e o pilar reserva do Clermont , Kakabadze, dá um tapa no adversário, denunciado pelo árbitro de vídeo ele recebe um amarelo e um penal deixando uma conversão fácil para os donos da casa, que viraram a partida no ultimo lance.



No duelo dos desesperados o Agen (12º) levou a melhor sobre o Brive (13º) vencendo por 27 a 13. A partida, fundamental para a permanência de ambas as equipes, foi muito disputada, mais pela baixa qualidade técnica dos times do que pelo jogo em sí. Mesmo assim a situação continua tensa para ambos os times.



Montauban defende a ponta da Pro D2

Na segunda divisão, o Montauban seguiu líder ao vencer dura batalha fora de casa contra o Aurillac, 22 x 16. O destaque da rodada foi a reabilitação do Grenoble, que bateu o Bayonne no duelo dos times rebaixados do Top 14 por 28 x 23.







Top 14 – Campeonato Francês 2017-18

Racing 23 x 19 Toulouse

Agen 27 x 13 Brive

Bordeaux 29 x 19 La Rochelle

Montpellier 38 x 17 Lyon

Castres 28 x 06 Stade Français

Pau 22 x 21 Clermont

Toulon 49 x 25 Oyonnax

Clube Cidade Jogos Pontos Montpellier Montpellier 13 42 La Rochelle La Rochelle 13 39 Castres Castres 13 38 Racing Paris 13 37 Toulon Toulon 13 36 Toulouse Toulouse 13 33 Lyon Lyon 13 33 Bordeaux-Bègles Bordeaux 13 33 Pau Pau 13 31 Clermont Clermont-Ferrand 13 30 Stade Français Paris 13 22 Agen Agen 13 18 Brive Brive 13 15 Oyonnax Oyonnax 13 11

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª Divisão do Campeonato Francês 2017-18

Grenoble 28 x 23 Bayonne

Perpignan 26 x 03 Narbonne

Aurillac 16 x 22 Montauban

Biarritz 34 x 24 Angoulême

Carcassonne 24 x 14 Nevers

Mont de Marsan 24 x 06 Massy

Colomiers 31 x 12 Dax

Vannes 32 x 00 Béziers

Clube Cidade Jogos Pontos Montauban Montauban 17 60 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 17 55 Perpignan Perpignan 17 54 Grenoble Grenoble 17 53 Biarritz Biarritz 17 46 Colomiers Colomiers 17 45 Béziers Béziers 17 40 Vannes Vannes 17 35 Bayonne Bayonne 17 34 Aurillac Aurillac 17 34 Angoulême Soyaux-Angoulême 17 33 Massy Massy (Paris) 17 32 Nevers Nevers 17 31 Dax Dax 17 28 Narbonne Narbonne 17 25 Carcassonne Carcassonne 17 23

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;

- 1º e 2º lugares: classificação direta às Semifinais;

- 3º ao 6º lugares: classificação à Repescagem para as Semifinais;

- 15º e 16º lugares: rebaixamento





Escrito por: Diego Gutierrez

