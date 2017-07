O sábado foi de decisões internacionais com África e Caribe conhecendo seus campeões de 2017.

Na Copa da África, Namíbia e Quênia se despediram da competição fazendo o jogo decisivo pelo título na capital namibiana, Windhoek. E lá ninguém na África vence os Welwitchias. A Namíbia não deu chances ao Quênia e aplicou 45 x 07 para arrebatar seu sétimo título africano, o quarto consecutivo.

Já a Tunísia respirou na luta contra o rebaixamento, conseguindo uma imensa vitória fora de casa sobre o Zimbábue por 31 x 23. Com o resultado, a Tunísia largou a lanterna nas mãos do Senegal, com uma rodada para o fim. No próximo sábado, a Tunísia receberá justamente o Senegal no jogo que valerá a permanência para ambos na elite. No ano que vem, a primeira divisão da Copa da África valerá vaga na Copa do Mundo de 2019 a seu campeão.

45 07

Namíbia 45 x 07 Quênia, em Windhoek

23 31

Zimbábue 23 x 31 Tunísia, em Harare

Equipe J Pts Namíbia 5 25 Quênia 5 18 Uganda 4 11 Zimbábue 4 7 Tunísia 4 4 Senegal 4 2

Lista de campeões da Copa da África

7 títulos – Namíbia

3 títulos – South Africa Amateur (África do Sul Amadora)

2 títulos – Quênia e Marrocos

1 título – Zimbábue e Uganda

Panthers rugem na Guiana

Enquanto isso, na Guiana, a seleção da casa recebia os USA South Panthers, a seleção de desenvolvimento do Sul dos Estados Unidos, na grande final do Rugby Americas North Championship, o campeonato da região do Caribe. E a Guiana lamentou a perda da taça diante de seu torcedor, caindo por 23 x 19. Foi o segundo título do USA South, que já havia sido campeão em 2013. A Guiana foi campeã em 2014.

Rugby Americas North Championship – Campeonato do Caribe

Guiana 19 x 23 USA South, em Georgetown

USA South Panthers (seleção de desenvolvimento do Sul dos Estados Unidos) campeões

Lista de campeões do RAN Championship – desde 1996

5 títulos – Trinidad e Tobago

4 títulos – Bermuda

2 títulos – USA South

1 título – Barbados, Guiana, México e Ilhas Cayman

