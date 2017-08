O anúncio saiu antes do esperado. Os Jogos Olímpicos de 2024 e 2028 já têm suas sedes: Paris e Los Angeles, respectivamente. As duas cidades já haviam sido declaradas sedes das Olimpíadas, mas restava saber a ordem certa delas. Ontem, a candidatura de Los Angeles abriu mão de 2024 e aceitou receber o evento apenas em 2028, deixando 2024 para os franceses.

O rugby sevens estará presente nos dois eventos. Em Paris, o rugby será jogado no Stade Jean-Boun, casa do Stade Franças, do Top 14, com 20.000 lugares, ao passo que em Los Angeles a sede da ovalada será o StubHub Stadium, casa do Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer, com 30 mil lugares. Em 2020, Tóquio será a sede dos Jogos Olímpicos, com o Ajinomoto Stadium, do Tokyo FC e do Verdy Toky do futebol, e seus 50 mil lugares recebendo o rugby. Já os próximos Jogos Olímpicos da Juventude, a Olimpíada juvenil, de 2018 serão jogados em Buenos Aires, com o campo do Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (o GEBA) sendo o palco do sevens.

O seven-a-side ainda está assegurada em ouros eventos multiesportivos, como os Jogos da Commonwealth de 2018 (a Olimpíada do Antigo Império Britânico), que serão realizados em Gold Coast, na Austrália, e os Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru.